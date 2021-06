Mùa hè mộng mơ cùng Marriott Bonvoy

Dân trí Khách hàng tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn cùng bữa sáng miễn phí, trải nghiệm dịch vụ khách sạn mỗi ngày, điểm thưởng và chính sách đặt phòng linh hoạt tại các khách sạn trên toàn quốc.

Tiếp nối chương trình mùa hè mộng mơ, Marriott Bonvoy đem tới cho du khách một kỳ nghỉ tuyệt vời với những ưu đãi hấp dẫn và chìm đắm trong nét đẹp bất tận của Việt Nam.

Với những ưu đãi giải nhiệt sức nóng của mùa hè, Marriott Bonvoy tiếp tục thực hiện giấc mộng khám phá Việt Nam xinh đẹp, đưa du khách chìm đắm trong kỳ nghỉ thư giãn tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu của Marriott International dọc khắp cả nước.

Chương trình khuyến mại "Mùa hè mộng mơ" áp dụng cho kỳ nghỉ lưu trú đến hết tháng 3/2022, những du khách đặt phòng tối thiểu 2 đêm ở 10 khách sạn tham gia chương trình trải dọc Việt Nam sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hấp dẫn với bữa sáng miễn phí cho 2 người và khoản chi tiêu trải nghiệm dịch vụ khách sạn mỗi ngày thú vị. Hơn thế nữa, chính sách miễn phí hủy phòng trước 24 giờ sẽ giúp bạn thoải mái thay đổi thời gian thích hợp cho kỳ nghỉ.

Tất cả hội viên Marriott Bonvoy sẽ nhận được 5.000 điểm thưởng Marriott Bonvoy! Nếu bạn chưa phải là hội viên? Hãy đăng ký miễn phí tại đây: https://www.marriott.com/loyalty/createAccount/createAccountPage1.mi để nhận được nhiều ưu đãi của Marriott Bonvoy.

"Mùa hè mộng mơ" của Marriott Bonvoy sẽ đưa du khách chìm vào kỳ nghỉ trọn vẹn khi dành tặng cho du khách phiếu quà tặng chi tiêu trị giá lên tới 700.000VND/đêm nghỉ. Với ưu đãi này, bạn sẽ trải nghiệm những bữa ăn đáng nhớ tại tất cả nhà hàng trong khách sạn, thưởng thức đồ uống tại quầy bar ngắm nhìn hoàng hôn lãng mạn, thả lỏng cơ thể cùng buổi trị liệu spa thư giãn, nâng cấp phòng nghỉ và rất nhiều điều thú vị đang đón chờ. Càng kéo dài giấc mộng chốn thiên đường của Marriott, du khách càng có thêm những kỷ niệm đáng nhớ ngay tại chính Việt Nam nên thơ.

Lựa chọn "Mùa hè mộng mơ", du khách có thể trải nghiệm một kỳ nghỉ sôi động nơi phố thị sầm uất hay chìm giữa miền biển thơ vắng, cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc lãng mạn, thỏa sức phiêu lưu với các nhiều trò chơi năng động hay hoạt động giải trí sang chảnh tại các điểm đến hàng đầu Việt Nam như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc.

Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn Marriott International tham gia chương trình khuyến mãi "Mùa hè mộng mơ" bao gồm: Sheraton Hanoi Hotel, JW Marriott Hotel Hanoi, Renaissance Riverside Hotel Saigon, Le Méridien Saigon, Sheraton Saigon Hotel & Towers, Four Points by Sheraton Danang, Sheraton Grand Danang Resort, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa và Fairfield by Marriott South Binh Duong.

Chương trình khuyến mại "Mùa hè mộng mơ" hiện áp dụng cho toàn bộ đặt phòng từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/8 năm nay, đối với các lưu trú trước ngày 31/3/2022. Ưu đãi được áp dụng khi du khách đặt phòng trực tiếp tại trang https://hotel-deals.marriott.com/summer-dreaming-vietnam-vn và sử dụng mã ưu đãi A1764.

Thông tin về Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR) là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Bethesda, Maryland, Hoa Kỳ, với hơn 7.500 khách sạn, hơn 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu tại 132 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott hiện đang điều hành và nhượng quyền kinh doanh các thương hiệu khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, công ty còn sở hữu chương trình Khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy™, đã dành nhiều giải thưởng du lịch danh giá. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.marriott.com, và để cập nhật những tin tức mới nhất về tập đoàn Marriott, du khách có thể truy cập www.marriottnewscenter.com và hoặc cập nhật các thông tin về @MarriottIntl thông qua mạng xã hội instagram, twitter và facebook.

Thông tin về Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy là chương trình khách hàng thân thiết của Marriott International, bao gồm hơn 30 thương hiệu khách sạn uy tín hàng đầu thế giới và dịch vụ lưu trú đẳng cấp Homes & Villas của tập đoàn Marriott International. Hội viên có thể tiến hành quy đổi điểm thưởng thành các đêm nghỉ khách sạn và tích lũy qua thẻ tín dụng do ngân hàng JP Morgan Chase và American Express phát hành hoặc trải nghiệm những sự kiện đặc biệt, tham quan, khám phá từ chương trình Marriott Bonvoy Moments. Khi đặt phòng trực tiếp trên Marriott.com, các hội viên sẽ hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn đi kèm bao gồm nâng cấp wifi, ưu đãi giá phòng độc quyền. Trên ứng dụng Marriott, hội viên có thể nhận và trả phòng ngay trên thiết bị di động với Mobile Requests và Mobile Key, nếu có. Để đăng ký miễn phí hoặc biết thêm thông tin về Marriott Bonvoy, hãy truy cập MarriottBonvoy.com. Để tải xuống ứng dụng Marriott, nhấp vào đây. Bạn cũng có thể kết nối với Marriott Bonvoy trên facebook, twitter và instagram.

Trường Thịnh