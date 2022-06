Mega Holdings chính thức phân phối dự án Sunneva island

Đà Nẵng - Thành phố đáng sống nhất, nơi kinh tế giao thoa khắp cả nước, là đầu tàu cho nghành du lịch Việt Nam. Nơi đây cũng là 1 trong 5 thành phố trực thuộc TW, với những vùng kinh tế trọng điểm. Sở hữu trong mình đầy đủ "nhân hòa địa lợi" với đường bờ biển trải dài, bán đảo, sông suối, núi đồi và đồng bằng ôm trọn trong lòng thành phố, Đà Nẵng được ví như một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc. Vài năm trở lại đây, Đà Nẵng đã vươn mình mạnh mẽ ghi được dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới.

Mega Holdings và Sun Group ký kết đối tác chính thức phân phối dự án Sunneva Island.

Cảnh sắc tươi đẹp, ẩm thực đa dạng và hấp dẫn, sở hữu các khu du lịch độc đáo và là 1/20 thành phố sạch nhất thế giới, Đà Nẵng đang là điểm đến hàng đầu thu hút du khách trong và ngoài nước. Đà Nẵng còn có những khu vui chơi giải trí được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu du lịch của du khách như: Khu giải trí Fantasy và cáp treo Bà Nà của Bà Nà Hills, Asian Park, Công viên núi khoáng nóng Thần Tài, Trượt thác Hòa Phú Thành…

Bên cạnh phát triển du lịch, Đà Nẵng còn chú trọng đầu tư xây dựng những cây cầu huyền thoại, có kiến trúc vô cùng độc đáo như: Cầu Rồng phun lửa nước; Cầu Trần Thị Lý; Cầu quay Sông Hàn…Mỗi cây cầu ở Đà Nẵng đều có những dấu ấn riêng để làm nơi tham quan, ngắm cảnh thú vị cho du khách khi đến Đà Nẵng.

Nằm giữa 2 khu đô thị hiện đại là Hòa Xuân và Nam Hòa Xuân, bao quanh bởi 3 con sông: sông Hàn, sông Đô Tỏa và sông Cổ Cò, Đồng Nò đang là quỹ đất đảo còn lại gần trung tâm thành phố Đà Nẵng. Sở hữu không khí trong lành và tầm view sông thơ mộng đảo Đồng Nò được định vị trở thành khu đô thị đáng để sử hữu nhất tại Đà Nẵng

Nhiều năm ghi dấu và phát triển tại Đà Nẵng, Sun Group đã tạo nên nhiều dấu ấn tại vùng đất này bằng các công trình đẳng cấp, tầm vóc quốc tế như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Sun World Ba Na Hills, Cầu Vàng, Premier Village Danang Resort, Novotel Danang Premier Han River, … Khu đô thị cao cấp Sunneva Island tại Đồng Nò - Món quà từ mặt trời là món quà mà Sun Group muốn dành tặng cho Đà Nẵng. Sunneva Island mang phong cách thượng lưu, đẳng cấp, tạo dấu ấn trong hành trình phát triển đô thị Đà Nẵng.

Mặt bằng dự án Sunneva Island.

Được quy hoạch đồng bộ từ đầu, Sunneva Island mang đến cho thị trường dòng townhouse tại tuyến phố trung tâm đường Nguyễn Phước Lan cũng như những villa cao cấp với tầm view sông đắt giá và tiện ích hoàn chỉnh từ công viên, trường học, khu thể thao, bệnh viện, bến du thuyền, đường dạo bộ và khu nhà hàng ven sông, đáp ứng được nhu cầu sống tận hưởng của người giàu.

Phong cách Trolpical độc đáo đặc trưng của xứ nhiệt đới.

Được phát triển bởi lối kiến trúc duy mỹ, mang phong cách Tropical đặc trưng của xứ nhiệt đới, sở hữu tiện ích nội khu hoàn chỉnh và hiện đại với số lượng căn vô cùng hữu hạn, Sunneva Island đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới thượng lưu, các doanh nhân, quản trị gia đến những thị dân thu nhập cao đang có nhu cầu tìm chốn an cư xứng tầm.

Đồng hành nhiều năm cùng Sun Group trong hành trình khai mở những vùng đất mới, am hiểu thị trường và triết lý theo đuổi của chủ đầu tư, Mega Holdings hi vọng sẽ mang đến những giá trị an cư và giá trị đầu tư tốt nhất cho khách hàng.

Ngày 06/06, Mega Holdings chính thức khai trương văn phòng tư vấn dự án Sunneva Island tại lô 18, khu B2-3, đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Lễ khai trương văn phòng tại Đà Nẵng của Mega Holdings