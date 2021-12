Marriott Bonvoy ra mắt website tiếng Việt

Dân trí Khách hàng có thể tìm kiếm và đặt phòng khách sạn và khu nghỉ thuộc danh mục thương hiệu Marriott Bonvoy tại Việt Nam và toàn thế giới qua trang web tiếng Việt mới ra mắt.

Marriott Bonvoy chính thức giới thiệu trang web với nền tảng đặt phòng bằng ngôn ngữ tiếng Việt, giúp khách hàng sẽ dễ dàng tìm kiếm thông tin và chọn được những địa điểm lưu trú phù hợp với sở thích và nhu cầu.

Với đường bờ biển trải dài, cảnh quan tuyệt đẹp và giá trị văn hóa đặc sắc, Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu tại Châu Á. Trong những năm gần đây, khi kinh tế đất nước phát triển cùng với nhu cầu kết nối gia tăng tạo điều kiện cho sự bùng nổ của du lịch nội địa, du khách Việt Nam trở thành nhóm khách chính của rất nhiều khách sạn và khu nghỉ thuộc Marriott Bonvoy.

Với 10 khách sạn và khu nghỉ hiện đang hoạt động và 29 dự án sắp ra mắt, tọa lạc tại khắp các điểm đến đáng mơ ước tại Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang, Marriott Bonvoy mang tới lựa chọn lý tưởng cho du khách tìm kiếm kỳ nghỉ tràn đầy sự ấm áp của lòng hiếu khách địa phương cùng với những tiện nghi và dịch vụ đẳng cấp thế giới.

Khách hàng khi sử dụng trang web tiếng Việt mới được ra mắt này vừa có thể đặt trước các kỳ nghỉ tại Việt Nam, vừa có thể truy cập tới toàn bộ 7.900 khách sạn và khu nghỉ của Marriott trên toàn thế giới. Quy trình thao tác trực tuyến sẽ được hướng dẫn chi tiết, từ việc lựa chọn điểm lưu trú và hạng phòng phù hợp, tới các bước xác nhận và thanh toán. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn khi lên kế hoạch cho các chuyến đi quan trọng tại Việt Nam và nước ngoài.

Ông Jakob Helgen, Phó Giám đốc khu vực của Marriott International - Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar cho biết: "Chào đón các du khách Việt Nam luôn là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Thị trường này đang rất phát triển trong những năm gần đây, bởi người dân Việt Nam đang ngày càng yêu thích việc đi du lịch và khám phá các điểm đến tuyệt vời tại đất nước của họ. Nhu cầu tổ chức sự kiện và tiệc cưới cũng gia tăng đáng kể. Việc mang đến trang web bằng tiếng Việt là một bước đi quan trọng, bởi chúng tôi đang cố gắng tạo nên những trải nghiệm nghỉ dưỡng cá nhân hóa. Chúng tôi mong chờ được chào đón nhiều khách hàng Việt Nam tại các khách sạn của chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai".

Với việc chuẩn bị ra mắt nhiều thương hiệu mới tại Việt Nam như Marriott Hotels & Resorts, Courtyard by Marriott, The Westin, Element, Marriott Executive Apartments và The Ritz-Carlton, Marriott Bonvoy kỳ vọng sẽ gia tăng số khách sạn và khu nghỉ tại Việt Nam lên gấp 4 lần trong những năm tới.

Để khám phá trang web tiếng Việt mới của Marriott International, vui lòng truy cập marriott.com/vi.

Về Marriott Bonvoy®

Marriott Bonvoy là chương trình du lịch từng đoạt giải thưởng của Marriott International, mang những kỳ nghỉ mở mang trải nghiệm tại khắp thế giới tới thành viên. Danh mục 30 thương hiệu khách sạn của Marriott Bonvoy cung cấp các dịch vụ lưu trú đẳng cấp tại các điểm đến hàng đầu thế giới. Quý khách sẽ được nhận điểm thưởng khi lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn, bao gồm các khu nghỉ trọn gói, thuê căn hộ cao cấp; hoặc khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Marriott Bonvoy đồng ban hành bởi tập đoàn và đối tác. Thành viên có thể quy đổi điểm thưởng thành các đêm nghỉ khách sạn hoặc trải nghiệm những sự kiện đặc biệt từ chương trình Marriott Bonvoy Moments hay chuyển đổi thành vé máy bay hoặc các sản phẩm cao cấp từ đối tác qua chương trình Marriott Bonvoy Boutiques. Với ứng dụng Marriott Bonvoy, thành viên sẽ có được trải nghiệm cá nhân hóa và không tiếp xúc để có thể yên tâm khi du lịch. Để đăng ký miễn phí hoặc biết thêm thông tin về chương trình Marriott Bonvoy, vui lòng truy cập MarriottBonvoy.com. Để tải xuống ứng dụng Marriott, nhấp tại đây. Bạn cũng có thể kết nối với Marriott Bonvoy trên Facebook, Twitter và Instagram.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Bethesda, Maryland, Hoa Kỳ, với hơn 7.900 khách sạn, hơn 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu tại 138 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott hiện đang điều hành và nhượng quyền kinh doanh các thương hiệu khu nghỉ dưỡng cũng như kinh doanh quyền sở hữu kỳ nghỉ trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, công ty còn sở hữu chương trình Khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy®, đã dành nhiều giải thưởng du lịch danh giá. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.marriott.com, và để cập nhật những tin tức mới nhất về tập đoàn Marriott, vui lòng truy cập www.marriottnewscenter.com. Kết nối với chúng tôi qua Facebook và với @MarriottIntl trên Twitter và Instagram.

