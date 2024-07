Loạt nhà hàng, homestay trái phép ở Huế vô tư đón khách

Quảng Công và Quảng Ngạn là hai xã nằm bên phá Tam Giang và biển thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian qua, hai địa phương này đã nhận được sự đầu tư hạ tầng phát triển du lịch gắn với tiềm năng sẵn có, trong đó đặc biệt là du lịch biển.

Huyện Quảng Điền đã quy hoạch hơn 16ha đất tại các điểm du lịch biển và đầm phá ở xã Quảng Công, bao gồm vùng biển thôn An Lộc và vùng ruộng lúa, nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang.

Homestay, nhà hàng "mọc" trái phép bên bờ biển Tân An, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Đáng chú ý, dọc bãi biển xã Quảng Công, diện tích đất và nhà cũ của các hộ dân đã di dời để phòng chống sạt lở trước đây, nay được một số cá nhân khai thác dịch vụ nhà hàng, homestay (dịch vụ lưu trú tư nhân) trái phép.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại bãi biển Tân An, thôn An Lộc (xã Quảng Công), hiện có 6 nhà hàng, homestay trái phép "mọc lên", bao gồm: An Lộc Beach, Lộc homestay, Icon Beach, quán An Bình, Minh và Miền Cát Trắng. Một số nhà cũ của người dân đã di dời cũng có dấu hiệu cải tạo, chuẩn bị mở dịch vụ đón khách du lịch.

Những nhà hàng, homestay này đều nằm tại các vị trí đẹp bên bãi biển và đã được huyện Quảng Điền đầu tư hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, cây xanh cơ bản, trong đó An Lộc Beach và Miền Cát Trắng có quy mô lớn nhất.

Homestay được cải tạo lại từ những ngôi nhà cũ của người dân đã di dời vì biển xâm thực (Ảnh: Vi Thảo).

Theo lãnh đạo xã Quảng Công, khoảng năm 2007-2008, nhiều hộ dân ở khu vực bờ biển của xã đã được di dời để phòng chống sạt lở. Từ đó, các khu đất được giao về cho nhà nước quản lý.

Gần đây, UBND xã Quảng Công đã giao diện tích đất này không thông qua đấu giá, quy trình theo quy định cho một số cá nhân để xây dựng nhà hàng, homestay, kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tháng 5 vừa qua, lãnh đạo huyện Quảng Điền đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND hai xã Quảng Công, Quảng Ngạn để kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở đã xây dựng và kinh doanh dịch vụ tại khu vực ven biển thuộc hai xã này.

Lãnh đạo huyện Quảng Điền yêu cầu UBND xã Quảng Công rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình cho thuê đất đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ven biển trên địa bàn.

Đối với các trường hợp cho thuê đất không đúng quy định hoặc tự lấn chiếm đất chưa sử dụng để xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ, xã Quảng Công phải khẩn trương lập biên bản đình chỉ việc cải tạo, sửa chữa, cơi nới và tạm ngưng kinh doanh dịch vụ.

Mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu tạm ngưng kinh doanh dịch vụ, nhưng qua ghi nhận thực tế, những nhà hàng, homestay này vẫn mở cửa hoạt động và đón khách du lịch mà không có sự can thiệp nào.

Các nhà hàng, homestay trái phép vẫn vô tư mở cửa đón khách (Ảnh: Vi Thảo).

"Không biết họ dựa vào ai mà làm rất công nhiên, bị cấm mà vẫn vô tư đón khách suốt thời gian qua", một người dân địa phương cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Quảng Công, xác nhận chính quyền địa phương đã yêu cầu các nhà hàng, homestay này tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của huyện Quảng Điền.

Khi được hỏi vì sao nhà nước đã yêu cầu dừng hoạt động mà các cơ sở dịch vụ vẫn mở cửa đón khách, một số khác tiếp tục cơi nới, sửa chữa, ông Truyền cho biết sẽ kiểm tra và xử lý.