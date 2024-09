Lên Sapa nghỉ lễ để chữa lành, khách Hà Nội vội về sớm né tắc đường

"Từ ngày đầu nghỉ lễ, Sapa bắt đầu ùn tắc. Đến sáng 1/9, lượng khách đổ về ngày một đông hơn. Cảnh tắc đường diễn ra vào tầm chiều và chiều tối khi khách du lịch đổ ra đường ăn uống vui chơi. Chúng tôi đi đâu cũng chỉ thấy biển người", chị Minh mô tả.

Gia đình chị Minh (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sớm có mặt ở thị xã Sapa (Lào Cai) từ ngày 30/8. Do công việc của hai vợ chồng khá linh hoạt thời gian nên vị khách Hà Nội lên kế hoạch và đặt xe để cả nhà đi du lịch dịp 2/9 sớm hơn một chút. Cũng nhờ đó, cả nhà tránh được cảnh tắc đường.

Khu vực trung tâm thị xã gần như chật kín các phương tiện giao thông (Ảnh: Mạnh Hoàng).

Ngay trong ngày đầu tới Sapa, vị khách Hà Nội quan sát thấy khu vực trung tâm luôn trong cảnh đông đúc nhộn nhịp. Khá nhiều xe mang biển ngoại tỉnh do gia đình tự lái, trong đó chủ yếu là biển xe của Hà Nội.

Sáng 1/9, gia đình chị phải xếp hàng cả tiếng để đợi cáp treo lên đỉnh Fansipan. Tầm 9h trời bắt đầu mưa khiến việc xếp hàng trở nên vất vả hơn.

Dự kiến sẽ ở lại Sapa tới tối 2/9 nhưng cuối cùng gia đình chị Minh quyết định về luôn trong đêm 1/9 để tránh cảnh tắc đường. Rất may, hãng xe giường nằm do chị đặt trước đó đã sắp xếp hỗ trợ để gia đình có thể di chuyển trên chuyến sớm nhất.

Không chỉ đông ở khu vực trung tâm thị xã, lượng xe đổ về các bản ngắm mùa lúa chín rất lớn nên đã xảy ra hiện tượng tắc nghẽn. Xe ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài ở bản Tả Van, Lao Chải.

Chị Thùy Linh (24 tuổi, Quảng Ninh) cùng nhóm bạn trong sáng 1/9 thuê xe taxi từ trung tâm thị xã tới bản Cát Cát để tham quan. Tuy nhiên lượng phương tiện quá đông khiến dòng xe di chuyển rất chậm.

Anh Trung Hiếu, hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết, trong những ngày qua, cung đường tới bản Cát Cát và Tả Van thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc bởi du khách lên Sapa du lịch dịp này muốn tới những nơi có ruộng bậc thang để trải nghiệm mùa lúa chín.

Xe ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài ở bản Tả Van, Sapa (Nguồn video: Trần Minh Huế).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Quốc Trung, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch cho biết "lượng khách lên Sapa đợt này rất đông nhưng tình hình vẫn đang được kiểm soát".

"Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông giúp điều phối và phân luồng để các phương tiện di chuyển thuận tiện hơn", ông Trung cho biết.

Nhận định về lượng khách tới Sapa kỳ nghỉ lễ năm nay, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai cho rằng, con số có thể tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đường lên bản Tả Van (Ảnh: Cu Tý Tây Bắc).

Dự kiến trong 4 ngày nghỉ Quốc khánh năm nay, Sapa đón khoảng 120.000 lượt khách so với con số gần 100.000 lượt khách cùng kỳ năm 2023.

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, tỷ lệ đặt phòng trong các ngày 31/8 và 1/9 đã đạt 100% đối với phân khúc khách sạn từ 2 sao trở lên; phân khúc còn lại đạt khoảng 85%.

Riêng đối với các cơ sở kinh doanh homestay tại khu vực các xã có ruộng bậc thang, tỷ lệ đặt phòng đạt 100%, các địa phương còn lại khoảng 75%.

Hai ngày còn lại là ngày 2 và 3/9, công suất trung bình tất cả các phân khúc đạt khoảng 90%.

Cũng trong dịp này, nhằm tăng cường quản lý tốt các hoạt động du lịch đợt nghỉ lễ, Sở du lịch Lào Cai đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở ngành liên quan, Công an tỉnh, Giao thông, Y Tế, Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ, dự báo thời tiết tại Sa Pa mát mẻ, có nắng, thuận lợi cho du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch tại địa phương.