Vụ hét giá 100.000 đồng một cây kem: Bước đầu xác định có 2 hành vi vi phạm

Ngày 3/5, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang cho biết đã mời ông P.T.D. (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) - người bán hàng rong bị du khách Thái Lan phản ánh bán kem với giá cao bất thường tại khu vực công viên bờ biển Nha Trang - lên trụ sở làm việc.

Tại buổi làm việc, ông D. thừa nhận có bán kem cho 2 du khách Thái Lan. Tuy nhiên, ông cho rằng do hiểu nhầm khách hỏi mua 2 cây nên đã báo giá tổng cộng 100.000 đồng. Sau đó, do không đồng ý mức giá 50.000 đồng cho một cây kem, du khách chỉ trả 20.000 đồng cho sản phẩm đã mua.

Ông D. phối hợp đưa phương tiện vi phạm về trụ sở UBND phường Nha Trang để làm việc (Ảnh: Khắc Thinh).

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, lời trình bày của ông D. không thống nhất với phản ánh của du khách, nên vụ việc đã được chuyển đến Công an phường để tiếp tục làm rõ.

Về phía UBND phường, bước đầu xác định ông D. có 2 hành vi vi phạm gồm bán hàng rong tại khu vực cấm và điều khiển phương tiện trên đường dành cho người đi bộ. Các hành vi này đã được lập biên bản để xử lý theo quy định.

Trước đó, sáng 2/5, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một tài khoản được cho là du khách Thái Lan, phản ánh việc mua một cây kem tại Nha Trang nhưng bị người bán “hét” giá 100.000 đồng.

Mức giá này khiến du khách bất ngờ, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên. Cuối cùng, người mua thanh toán 50.000 đồng cho một cây kem. Nữ du khách cũng cho biết kem có vị rất tệ, chỉ dùng một ít rồi bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Nha Trang đã đề nghị các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi “chặt chém”, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.