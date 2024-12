Làm gì để phát triển kinh tế đêm ở Bình Định?

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, vừa có trao đổi với Dân trí về những kết quả và định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2025.

Làm mới sản phẩm du lịch

Năm nay, ngành du lịch tỉnh Bình Định gặt hái được nhiều thành công rực rỡ, trong đó nổi bật là gì, thưa ông?

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

- Xác định mục tiêu phấn đấu năm 2024 đạt 5,5 triệu lượt khách tham quan và du lịch với tổng doanh thu 18.500 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, Sở Du lịch đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch mới, làm mới sản phẩm du lịch hiện có; triển khai các chương trình liên kết du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch để thúc đẩy đưa khách du lịch đến Bình Định trong năm 2024.

Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn mang tầm quốc gia và quốc tế do tỉnh và các địa phương tổ chức như: Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Amazing Bình Định Fest 2024 với điểm nhấn là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế, Giải Teqball thế giới 2024 là những sản phẩm du lịch - thể thao mới của Bình Định và của Việt Nam.

Bình Định tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Amazing Bình Định Fest 2024 với điểm nhấn là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế (Ảnh: Doãn Công).

Lễ hội văn hóa ẩm thực Bình Định; đêm nhạc quốc tế với những ngôi sao nổi tiếng thế giới; khai mạc du lịch hè chủ đề Quy Nhơn - thiên đường biển, tỏa sáng và phát triển; lễ hội tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024; Chương trình "Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt" với chuỗi các hoạt động: Du lịch Việt Nam qua không gian ảnh, Chương trình chiếu phim "Xúc tiến, quảng bá du lịch qua điện ảnh", Hội thảo "Du lịch, Điện ảnh và Thể thao: kiến tạo tương lai - đường dài chung bước", Chương trình Đại nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ"…

Các lễ hội văn hóa - du lịch - thể thao ở một số địa phương được duy trì, nâng cấp đầu tư quy mô hơn, như: Lễ hội Đống Đa (huyện Tây Sơn), Lễ hội Mai Vàng (thị xã An Nhơn), Lễ hội Diều, Lễ hội Lân - Sư - Rồng, Lễ hội Đường phố (thành phố Quy Nhơn), Lễ hội Trái cây (huyện Hoài Ân)…

Lần đầu tiên Việt Nam có đội đua thuyền mang tên Bình Định - Việt Nam tham gia giải đấu thuyền máy công thức 1 quốc tế và cũng lần đầu tổ chức tại Việt Nam, diễn ra tại thành phố Quy Nhơn hồi tháng 3 (Ảnh: Doãn Công).

Nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân, ngành du lịch Bình Định có sự bứt phá mạnh mẽ; doanh thu du lịch và lượng khách đều cao hơn chỉ tiêu đề ra.

Năm 2024, khách tham quan, du lịch Bình Định đạt 9,2 triệu lượt, tăng gần 84% so với năm 2023 (khách quốc tế gần 94.000 lượt, tăng 17,3% so với năm 2023; khách nội địa hơn 9 triệu lượt, tăng 85% so với năm 2023).

Kích cầu kinh tế đêm

Quy Nhơn - Bình Định là điểm đến hấp dẫn trong những năm gần đây, tuy nhiên lãnh đạo tỉnh Bình Định cho rằng còn thiếu sản phẩm du lịch độc đáo, đặc biệt là phát triển kinh tế đêm. Vậy trong năm 2025, ngành du lịch Bình Định cùng thành phố Quy Nhơn có kế hoạch gì để duy trì, nâng cấp các sản phẩm du lịch ban đêm hiện có và phát triển thêm tại một số điểm du lịch trong năm tới, thưa ông?

- Thời gian qua, Du lịch Bình Định đã phát triển thêm nhiều điểm du lịch mới như: du lịch cộng đồng, sinh thái gắn với chăm sóc sức khỏe tại thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão; du lịch sinh thái, cộng đồng tại làng K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng tại Suối Tà Má, làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh; du lịch sinh thái La Vuông, thị xã Hoài Nhơn; du lịch khoa học tại Trung tâm khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo; chùa Ông Núi và quần thể du lịch lịch sử tâm linh Linh Phong, ở huyện Phù Cát…

Khách quốc tế đến Quy Nhơn còn hạn chế (Ảnh: Doãn Công).

Ngoài ra, có các điểm vui chơi giải trí ban đêm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, như: tổ chức biểu diễn các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại khu vực tượng Trịnh Công Sơn (Công viên An Dương Vương) và tại sân khấu Hội tụ - Phát triển (Công viên đường Xuân Diệu); hoạt động hô hát bài chòi vào các đêm cuối tuần tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; hệ thống nhạc nước tại khu Mũi Tấn đường Xuân Diệu; phố ẩm thực Hoa Lư, Phan Bội Châu, Ngô Văn Sở…

Mặc dù thời gian qua, tỉnh Bình Định và thành phố Quy Nhơn đã đầu tư, kêu gọi đầu tư nhiều sản phẩm du lịch mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách về hoạt động vui chơi, giải trí, nhất là vào ban đêm.

Đa số các doanh nghiệp du lịch ở Bình Định quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực lưu trú, nghỉ dưỡng. Các dịch vụ kinh tế ban đêm đang hoạt động hầu hết nằm xen kẽ trong khu dân cư nên thời gian hoạt động tối đa đến 24h theo quy định.

Chưa có dự án của nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực vui chơi, giải trí về đêm quy mô lớn nằm tách biệt với khu dân cư để phát triển kinh tế đêm từ 18h ngày trước đến 6h hôm sau.

Thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đại diện Việt Nam lần đầu tiên đăng cai 2 giải quần vợt bãi biển thế giới với sự tham gia của hàng trăm vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới (Ảnh: Doãn Công).

Trong thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp với thành phố Quy Nhơn và các sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động, như: Cải tạo, chỉnh trang, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế đêm; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá để thu hút khách du lịch; thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân.

Các ngành, đơn vị, địa phương liên quan cũng phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ… cho người dân và du khách, tại khu vực tổ chức các hoạt động, dịch vụ ban đêm.

Ngành du lịch tỉnh Bình Định cũng tiếp tục phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ hoạt động về đêm, phục vụ khách du lịch tại các địa phương trên địa bàn thành phố nơi có đông lượng khách du lịch, như: phố ẩm thực, chợ đêm, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí về đêm…

Theo ông Trần Văn Thanh, địa phương kêu gọi đầu tư xây dựng khu dịch vụ, vui chơi giải trí tại khu vực hồ Bàu Sen, hồ Đống Đa, khu vực Công viên Thiếu nhi; xã hội hóa xây dựng khu vui chơi giải trí; khu trình diễn, biểu diễn nghệ thuật chế biến ẩm thực của địa phương; xây dựng đề án triển khai thí điểm phố đi bộ tại thành phố Quy Nhơn (đề xuất định hình lại các khu vực tập trung nhiều dịch vụ du lịch ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí đã có sẵn và tập trung đông khách để đầu tư hình thành tuyến phố)…

Trong năm tới, ngành du lịch Bình Định có tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao cũng như các sự kiện gì đặc biệt để kích cầu kinh tế đêm?

- Ngành du lịch Bình Định tiếp tục tổ chức các lễ hội, như: lễ hội Ẩm thực Bình Định lần thứ II năm 2025; khai mạc lễ hội Du lịch hè 2025; chương trình Countdown Tết Dương lịch năm 2025; triển lãm ảnh, trưng bày quảng bá sản phẩm du lịch Bình Định tại thành phố Cần Thơ; hội nghị tổng kết diễn đàn phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm năm 2025…

Ngành Du lịch cũng phối hợp với các sở, ngành triển khai các hoạt động du lịch trong khuôn khổ giải đua thuyền máy công thức 1 - F1H20 và Giải Aquabike nhà nghề Quốc tế Bình Định, Giải chạy khám phá La Vuông lần thứ 2 - Fleur De Lys La Vuông Trail, Liên hoan Lân Sư Rồng - Quy Nhơn hội tụ 2025 và liên hoan diều và các hoạt động, lễ hội, sự kiện văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh năm 2025…

Đồng thời, Sở Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má (huyện Vĩnh Thạnh), Săn mây trên vùng cao An Toàn và thưởng thức Trà Tiến Vua…