Kỳ nghỉ lễ, Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng từ du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài trong vòng 5 ngày, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí của nhân dân. Vì vậy, các điểm đến ở Nghệ An đã thu hút một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực.

Ngày lễ nghỉ năm nay, thị xã Cửa Lò thu hút hơn 300.000 lượt khách du lịch (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết, các công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được bảo đảm; không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách.

"Kỳ nghỉ lễ năm nay khách đông, cơ bản an ninh trật tự tốt, không xảy ra hiện tượng chèo kéo, chặt chém...", ông Cường chia sẻ.

Kết quả trong gần 5 ngày lễ (từ 27/4-1/5), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 950.000 lượt khách du lịch (bằng 122% so với năm 2023), trong đó, khách lưu trú ước đạt 350.000 lượt. Công suất phòng bình quân đạt trên 90%. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Điểm du lịch Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn thu hút khách du lịch trong dịp lễ nghỉ (Ảnh: Nam Trương).

Một số khu, điểm du lịch đông khách nổi bật như: Thị xã Cửa Lò hơn 300.000 lượt (trong đó, 140.000 lượt khách lưu trú); Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) hơn 60.000 lượt; Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương) 24.000 lượt; huyện Con Cuông khoảng 22.000 lượt.

Bên cạnh đó, các điểm đến như vùng biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai; khu du lịch Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, quần thể thác 7 tầng (Quế Phong); khu vui chơi giải trí Hòn Nhạn, huyện Diễn Châu… cũng thu hút được một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm.