Khởi công tuyến cáp treo lên "huyệt đạo thiêng" ở Thanh Hóa

Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, với tên gọi "Huyền tích Am Tiên - Legend of Am Tiên", được triển khai tại khu vực núi Nưa, thuộc quần thể danh thắng đền Nưa - động Am Tiên, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - nơi gắn liền với cuộc khởi nghĩa hào hùng của Bà Triệu.

Đây là một trong ba huyệt đạo thiêng của Việt Nam, cùng với núi Bà Đen (Tây Ninh) và núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).

Phối cảnh Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên (Ảnh: Hoàng Dương).

Dự án có tổng diện tích gần 350ha, tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng, được chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo với quy mô hơn 31ha, tổng mức đầu tư 2.969 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 sẽ triển khai Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa với quy mô hơn 58ha, tổng mức đầu tư 9.634 tỷ đồng.

Giai đoạn 3 hình thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với quy mô hơn 295ha, tổng mức đầu tư 22.429 tỷ đồng.

Kiến trúc sư Shin Takamatsu, nổi tiếng của Nhật Bản, đã lấy cảm hứng từ hình tượng con voi trắng một ngà của Bà Triệu để thiết kế "khu du lịch tâm linh trắng" tại Am Tiên.

Giai đoạn 1 sẽ kiến tạo 2/4 tuyến trong hệ thống cáp treo 1 dây, tạo tuyến giao thông trục xương sống kết nối toàn bộ các hợp phần quan trọng của dự án.

Giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa, với điểm nhấn là tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai bằng đồng mạ bạc lớn nhất thế giới, cao 167,5m.

Giai đoạn 3 sẽ triển khai Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, nổi bật với "Làng huyền tích".

Dự án Huyền tích Am Tiên dự kiến hoàn thiện năm 2027-2030. Giai đoạn 1 dự kiến đưa tuyến cáp treo vào vận hành vào năm 2027. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai, hướng tới hoàn thành đồng loạt vào năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh sự kiện này khẳng định tiềm năng và thế mạnh của tỉnh trong phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết, dự án Am Tiên được xem như một sứ mệnh văn hóa, không chỉ đánh thức vùng đất linh thiêng mà còn kiến tạo một trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Dương).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh dự án là nơi linh thiêng, nơi giao hòa sinh khí của đất trời, gọi là "huyệt đạo quốc gia".

Phó Thủ tướng mong rằng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và người dân vùng dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng các lãnh đạo đã thực hiện nghi thức động thổ dự án.