Khoảnh khắc du khách đổ xô ra đón máy bay lướt qua sát đầu

Đoạn video "gây thót tim" ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay chở khách của Wizz Air lướt qua đầu nhóm khách du lịch chỉ vài mét trước khi hạ cánh xuống đường băng, hiện đang "gây bão" trên mạng xã hội.

Đó là clip được một du khách có mặt tại hiện trường ghi lại. Chiếc máy bay được mô tả như "sắp chạm vào đầu" đám đông đang đứng dưới do khoảng cách quá gần.

Nơi du khách đổ xô ra đón máy bay lướt qua sát đầu

Được biết, cảnh tượng này không phải là sự cố bất thường, mà là hình ảnh đặc trưng tại khu vực xung quanh sân bay Skiathos, Hy Lạp, nơi được biết tới có đường băng rất ngắn, chỉ dài 1.628m. Theo các chuyên gia, khoảng cách này ngắn hơn khá nhiều so với đường băng của các sân bay thương mại thường thấy trên thế giới, với chiều dài khoảng 2.400m đến 3.900m.

Khoảnh khắc máy bay như "lướt sát đầu" nhóm du khách trước khi hạ cánh xuống đường băng (Ảnh cắt từ clip).

Sở dĩ đường băng ngắn là do đặc điểm địa lý của hòn đảo cũng như thiết kế sân bay. Do vậy, các phi công buộc phải hạ cánh ở độ cao thấp hơn so với các sân bay khác. Tuy chưa có số liệu chính xác, nhưng sân bay Skiathos được coi là một trong những sân bay có khoảng cách máy bay hạ cánh thấp nhất thế giới.

Hạ cánh xuống sân bay này là một nhiệm vụ rất khó khăn, yêu cầu các phi công ngoài kinh nghiệm, cần trải qua khóa huấn luyện đặc biệt. Do đường băng dốc về phía nam, nên tạo cảm giác ngắn hơn khi tiếp đất.

Theo quy định, chỉ có cơ trưởng mới được đảm nhận trách nhiệm hạ cánh. Bởi vậy, nếu cơ trưởng trên chuyến bay gặp sự cố không thể trực tiếp điều khiển máy bay lúc tiếp đất, chuyến bay sẽ được chuyển hướng tới sân bay Nea Anchialos gần đó.

Nhiều du khách không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc "săn" máy bay (Ảnh: GreatFlyer).

Do sân bay nằm sát khu dân cư và đường ven biển nên du khách thường tập trung để chiêm ngưỡng khoảnh khắc máy bay cất và hạ cánh. Thậm chí, nó còn được đánh giá là một trong những trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi tới Skiathos.

Mặc dù vậy, các chuyên gia đánh giá, hoạt động này có thể gây mất an toàn. Nhiều đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, không ít người bị gió và cát biển tạt "bay" người. Đầu năm 2022, chính quyền địa phương đã gắn thêm các biển cảnh báo nguy hiểm đặt tại hàng rào sân bay để du khách dễ quan sát.

Sân bay Skiathos là một trong những nơi sở hữu đường băng ngắn nhất (Ảnh: TripAdvisor).

Sân bay Skiathos nằm trên hòn đảo cùng tên, thuộc phía tây bắc biển Aegean, là một phần của quần đảo Sporades. Hòn đảo này vốn có cuộc sống về đêm rất sôi động. Ngoài trải nghiệm ngắm máy bay, du khách đến đây thường không bỏ lỡ những bữa tiệc náo nhiệt trong các câu lạc bộ ngoài trời nằm rải rác quanh con đường ven biển.