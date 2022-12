Khách Việt quan tâm và tìm kiếm điểm đến vui chơi nào nhiều nhất năm 2022?

Theo dữ liệu được Google Trends vừa công bố, danh sách xu hướng tìm kiếm nổi bật trong lĩnh vực du lịch của người Việt được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022 cho thấy, ngành này có những phục hồi đáng kể sau đại dịch Covid-19.

Đứng đầu bảng trong Top điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất năm 2022 là "du lịch Hạ Long". Thành phố biển này đạt lượng tìm kiếm nhiều nhất vào dịp hè.

Từ thủy phi cơ, du khách được ngắm nhìn một số hòn đảo, làng chài nổi tiếng trên vịnh ở góc nhìn trên cao (Ảnh: Toàn Vũ).

Từ lâu, Hạ Long vốn là nơi dừng chân hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước, đáp ứng đủ mọi loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng từ giá cả phải chăng cho tới cao cấp.

Đặc biệt, Hạ Long đã đưa tour trải nghiệm du lịch bằng thủy phi cơ ngắm toàn cảnh vịnh từ trên cao với mỗi chuyến bay kéo dài 25 phút. Loại dịch vụ mới mẻ này đang được nhiều du khách yêu thích.

Khu du lịch Thủy Châu được ví như "ốc đảo xanh" (Ảnh: Traveloka).

Đứng vị trí thứ 2 là khu du lịch Thủy Châu ở Bình Dương. Từ dữ liệu do Google cung cấp cho thấy, hầu hết người tìm kiếm từ khóa này đến từ TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai. Do vị trí nằm rất gần TPHCM nên điểm đến này thường được nhiều bạn trẻ và gia đình lựa chọn làm nơi tụ tập cuối tuần. Khu du lịch sinh thái thuộc xã Bình Thắng, thị xã Dĩ An, cách TPHCM chừng 25km, được ví như "ốc đảo xanh" với không gian thoáng đãng.

Nhóm du khách trẻ trải nghiệm tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Yên (Ảnh: Ryan Hieu Tran).

Du lịch Phú Yên nằm trong Top tìm kiếm nhiều thứ 3 trên Google Trends. Trong những năm gần đây, Phú Yên được biết tới là điểm du lịch mang nhiều vẻ đẹp hoang sơ với các địa danh nổi tiếng như gành Đá Đĩa, nhà thờ cổ Mằng Lăng, cầu ông Cọp - cầu gỗ đạt kỷ lục dài nhất Việt Nam, Vũng Rô...

Khách nước ngoài chụp ảnh ở Hang Múa, một trong những địa danh độc đáo ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Những địa danh tiếp theo nằm trong Top tìm kiếm nhiều nhất còn có Ninh Bình, Quy Nhơn, Cần Thơ, Đà Lạt, miền Tây và Phú Quốc. Đứng vị trí thứ 10 trong danh sách là khu du lịch Tiên Sơn. Đây vốn là khu vui chơi giải trí của thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, phù hợp với dịp nghỉ lễ ngắn hay ngày nghỉ cuối tuần.