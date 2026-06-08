Vào dịp cuối tuần vừa qua, nhiều du khách tới tham quan không gian nghệ thuật Tây Bắc thuộc phố đi bộ đêm phim trường Mộc Châu thuộc phường Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La) được chứng kiến màn so tài đẩy gậy của vị khách người nước ngoài có tên David Stack với một cô gái dân tộc Thái.

Khách Tây đẩy gậy với cô gái ở Sơn La, xin dừng chơi dù lợi thế ngoại hình (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trong cuộc thi đấu, cả hai cùng bước chân vào một vòng tròn. Sau đó, mỗi người nắm một đầu cây gậy tre, hạ thấp trọng tâm và tìm cách đẩy đối phương. Ai là người bị đẩy ra khỏi vòng tròn sẽ thua cuộc.

Màn tỷ thí thu hút người xem bởi những phút giây gay cấn nhưng không kém phần hài hước. Dù vị khách nam có lợi thế ngoại hình với chiều cao khoảng 1m8 và nặng gần 80kg, nhưng do chưa quen với kỹ thuật của trò chơi, nên anh tỏ ra khá chật vật lúc duy trì tư thế ngồi xổm.

Cuộc so tài đẩy gậy gay cấn giữa cô gái dân tộc Thái và chàng trai người nước ngoài (Ảnh cắt từ video).

Ngược lại, cô gái dân tộc Thái tuy có vóc dáng nhỏ gọn chỉ khoảng 50kg nhưng giữ được sự ổn định. Cô khéo léo điều chỉnh lực kéo khiến đối thủ nhiều lần mất cân bằng. Sự vững vàng kèm thêm kỹ thuật riêng của cô gái khiến chàng trai liên tục gặp khó dù vóc dáng cao to hơn đối phương.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người xem, sau khoảng 3 phút, vị khách nước ngoài chủ động xin dừng cuộc chơi và nhận được nhiều lời động viên từ các khán giả.

Kết thúc trò chơi, anh David còn nói vui "Các cô gái Việt Nam khỏe quá" khiến nhiều người bật cười.

Những khoảnh khắc thú vị trong cuộc đấu được anh Nguyễn Văn Hiệp - một hướng dẫn viên du lịch địa phương ghi lại. Anh Hiệp cho biết, đẩy gậy là một trong các trò chơi dân gian được tổ chức tại phố đi bộ đêm với mục đích tăng thêm trải nghiệm cho du khách.

Ngoài ra còn giới thiệu các trò chơi như ném còn, đi cầu thăng bằng, để du khách có thêm tương tác, tìm hiểu nét văn hóa địa phương thông qua những trò chơi dân gian.

Anh Hiệp cho biết du khách rất thích trải nghiệm văn hóa dân gian khi đến với Mộc Châu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo vị hướng dẫn viên này, trò đẩy gậy vốn là trò chơi dân gian quen thuộc của người dân ở khu vực Tây Bắc, thường tổ chức vào các dịp lễ hội để chàng trai, cô gái trong bản được so tài.

Khi chơi, 2 người bước vào sân. Mỗi người giữ một đầu gậy, tỳ tay vào đùi hoặc bụng, ở tư thế ngồi xổm. Lúc thi đấu, hai chân phải nhích lên, dồn ép đối thủ ra khỏi sân. Đây là trò chơi đòi hỏi sự bền bỉ, sức khỏe tốt, đồng thời người chơi cần biết chớp thời cơ thật nhanh.

"Thoạt nhìn, nhiều người tưởng bộ môn này chỉ cần sức khỏe, nhưng kỹ thuật lại đóng vai trò quan trọng. Ở tư thế ngồi xổm, người chơi phải có mẹo mới thắng được, không phải sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất", anh Hiệp nói.

Theo quan sát của anh Hiệp, thời gian qua, lượng khách nước ngoài đến Mộc Châu tăng cao hơn trước.

Trong đó với những đoàn khách do anh hướng dẫn, hầu hết du khách đều muốn tìm hiểu người bản địa, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức ẩm thực vùng miền. Dê chao, cá suối và gà đồi là những món được thực khách đặc biệt yêu thích.

Nằm ở trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phường Thảo Nguyên được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ, cảnh quan đặc sắc, tạo độc lực để phát triển toàn diện du lịch trọng điểm của vùng.

Trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch tới Mộc Châu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 25/4 đến 1/5 vừa qua, khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón khoảng 40.000 lượt khách. Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt khoảng 30 tỷ đồng.

Du khách trong và ngoài nước có xu hướng chọn Mộc Châu là điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày, tham quan cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm khí hậu đặc trưng.

Tầm nhìn tới năm 2030, khu du lịch dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 5% đến 6%.