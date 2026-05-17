Khách sạn mùa World Cup 2026 có nguy cơ "ế" cao

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tuy nhiên theo số liệu đặt phòng sớm cho thấy, nhiều người hâm mộ chưa sẵn sàng chi mạnh tay để trực tiếp theo dõi giải đấu.

Dữ liệu từ công ty phân tích bất động sản CoStar chỉ ra, tỷ lệ lấp đầy khách sạn tại nhiều thành phố đăng cai hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, bất chấp World Cup 2026 là kỳ giải đầu tiên có tới 48 đội tuyển, 104 trận đấu và diễn ra tại 16 thành phố ở Mỹ, Canada cũng như Mexico.

Chỉ gần một tháng nữa sẽ diễn ra World Cup 2026 (Ảnh: Ivana Knoll).

Giới chuyên gia cho rằng không phải trận đấu nào cũng đủ sức hút như những màn trình diễn của Lionel Messi, trong khi giá cả leo thang đang làm giảm hứng thú của người hâm mộ.

Theo tờ The Times của Anh, một số thành phố vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực như Mexico City, Monterrey, Dallas và San Francisco với lượng đặt phòng khá tốt.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi khác, tình hình lại kém khả quan hơn nhiều.

Tại Vancouver (Canada), tỷ lệ lấp đầy khách sạn trong những ngày diễn ra trận đấu chỉ đạt trung bình 39%, giảm mạnh so với mức 53% cùng kỳ năm ngoái.

Ở Boston (Mỹ), nơi tuyển Na Uy gặp Iraq vào ngày 16/6, tỷ lệ lấp đầy khách sạn hiện quanh mức 32%, trong khi năm ngoái là 44%.

Ngay cả trận Brazil gặp Morocco diễn ra tại bang New Jersey gần New York (Mỹ) cũng chưa tạo được cú hích như kỳ vọng. Tỷ lệ đặt phòng khách sạn ở New York ngày 13/6 chỉ đạt khoảng 31%, giảm mạnh so với mức 43% của năm ngoái.

Một báo cáo khác của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ (AHLA) cho thấy “cơn sốt vàng” World Cup có thể chỉ là ảo ảnh hơn là cơ hội kiếm tiền thực sự.

Nhiều khách sạn phục vụ World Cup 2026 có tỷ lệ đặt phòng thấp (Ảnh: Reuters).

Khảo sát các chủ khách sạn tại 11 thị trường đăng cai, gồm New York, Boston, Los Angeles, Miami và Seattle cho thấy, 80% nhận định lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu.

Khoảng 2/3 khách sạn ở New York cho biết lượng khách yếu hơn kỳ vọng, trong khi gần 80% khách sạn tại Boston, Philadelphia, San Francisco và Seattle thừa nhận công suất thấp hơn cả mùa hè thông thường.

Khoảng 65-70% số đơn vị tham gia khảo sát cho rằng các rào cản visa cùng những bất ổn địa chính trị là nguyên nhân lớn khiến nhu cầu du lịch quốc tế suy giảm.

Khoảng một nửa số khách sạn cho biết FIFA đã hủy các nhóm phòng từng được đặt trước, khiến kỳ vọng kinh doanh ban đầu bị thiết lập lại.

Chỉ khoảng 25-30% thị trường thực sự hưởng lợi rõ rệt từ World Cup, chủ yếu là những nơi vốn đã hút khách du lịch hoặc có đội tuyển đóng quân tập luyện.

Những con số này đang khiến ngành khách sạn lo ngại, bởi World Cup từng được kỳ vọng sẽ trở thành “mỏ vàng” du lịch.

Ông Jan Freitag - Giám đốc phân tích ngành khách sạn của CoStar - cho rằng, các trận vòng bảng có thể không hút khách như kỳ vọng, trước khi nhu cầu tăng mạnh vào giai đoạn đấu trực tiếp trong tháng 7.

“Ở các trận đầu tiên, có khả năng sức hút sẽ không lớn như dự đoán, đồng nghĩa tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn thấp hơn. Có những đội tuyển không thể giành vé dự World Cup cách đây 4 năm cũng có lý do của nó”, ông Freitag nói.

Ông Jan lấy Curaçao - quốc đảo nhỏ ở Caribe lần đầu dự World Cup - làm ví dụ cho việc khó tạo ra làn sóng cổ động viên Mỹ đổ xô đi theo đội bóng.

Bên cạnh đó, World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh khách du lịch toàn cầu phải đối mặt với giá vé máy bay tăng cao, lạm phát và chi phí sự kiện ngày càng đắt đỏ, chưa kể các căng thẳng địa chính trị trên thế giới.

Giá vé xem các trận đấu cao và chi phí tăng được xem là nguyên nhân khiến người hâm mộ năm nay kém mặn mà (Ảnh: Reuters).

Khác với các kỳ World Cup trước chỉ tổ chức tại một quốc gia, giải đấu năm nay trải dài ở 3 nước khiến việc di chuyển giữa các thành phố trở nên phức tạp và tốn kém hơn nhiều đối với người hâm mộ muốn theo chân đội tuyển.

Ngoài ra, số lượng hơn 100 trận đấu cũng khiến nhu cầu bị phân tán quá mạnh.

“Hiện thế giới có chiến sự, giá dầu tăng khiến vé máy bay đắt đỏ hơn. Ngay cả khi bạn nghĩ có thể quyết định đi vào phút chót, chi phí vé máy bay cũng lập tức trở thành yếu tố phải cân nhắc”, ông Freitag nhận định.

Một số chuyên gia thậm chí gọi World Cup 2026 là sự kiện không tạo hiệu ứng, sau khi tính tới việc lượng phòng bị trả lại và số cổ động viên quốc tế di chuyển ít hơn dự kiến.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích giá vé World Cup 2026 quá đắt trong cuộc phỏng vấn với New York Post. Ông nói ngay cả bản thân mình cũng không muốn bỏ ra 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) để xem trận mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại Los Angeles.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lại bảo vệ cấu trúc giá vé hiện tại. Tại một sự kiện gần đây, ông đùa rằng vé bán lại trận chung kết ngày 19/7 trên sân MetLife có giá hơn 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng), đồng thời hứa sẽ “đích thân mang xúc xích và Coca-Cola” cho bất kỳ ai chấp nhận chi số tiền này.

Ông cũng cho biết giá vé trung bình trận chung kết hiện gần 13.000 USD (khoảng 342 triệu đồng), tăng vọt so với mức khoảng 1.600 USD (khoảng 42 triệu đồng) của World Cup 2022. Một số ghế tại sân SoFi cũng được rao bán từ 1.079 USD (khoảng 28 triệu đồng).

Giới phê bình cho rằng làn sóng tăng giá, cộng thêm thị trường vé chợ đen và cơ chế giá linh hoạt, đang khiến nhiều người hâm mộ bình thường bị gạt ra ngoài cuộc chơi, dù FIFA khẳng định nhu cầu vẫn ở mức kỷ lục và đã bán hơn 5 triệu vé.