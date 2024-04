Chỉ gần một tuần nữa sẽ tới dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 kéo dài 5 ngày, vợ chồng chị Hoa, 32 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội, mới quyết định sẽ đi Sapa du lịch.

"Ban đầu chúng tôi định về quê ở Nam Định nhưng ông bà nội lại lên chơi với con cháu nên cả nhà lên kế hoạch lái xe lên Sapa nghỉ dưỡng 3 ngày.

Thời điểm đó Hà Nội nắng nóng nên cả nhà muốn tìm địa điểm nào mát mẻ phù hợp để vui chơi nhẹ nhàng và tĩnh dưỡng. Đi biển dịp này chắc sẽ rất đông nên Sapa là lựa chọn hợp lý nhất", chị Hoa nói.

Vì đặt phòng sát ngày lễ nên vị khách Hà Nội lo lắng có thể khó tìm phòng. Dịp này nhiều công ty du lịch cũng tung ra các combo Sapa 3 ngày 2 đêm với mức giá hấp dẫn.

Ví dụ, ở khách sạn 3 sao và xe khứ hồi có giá từ 1,5 triệu đồng/khách. Khách sạn 4 sao có xe đưa đón 2 chiều với giá từ 1,45 triệu đồng/khách. Dù thấy mức giá ưu đãi nhưng chị Hoa không lựa chọn vì gia đình muốn tự lái xe đi về cho chủ động lịch trình.

Sapa, một trong những điểm đến ưa thích của du khách dịp lễ Tết (Ảnh: Nhimsoc13).

Cuối cùng, vị khách 32 tuổi lên ứng dụng đặt phòng, đặt một khách sạn nằm ở trung tâm thị xã Sapa với giá 1,3 triệu đồng/đêm. Bước thanh toán cũng khá dễ dàng vì khách trả luôn qua thẻ tín dụng.

"Tôi bất ngờ vì không nghĩ việc đặt phòng lại nhanh đến thế. Ban đầu tôi nghĩ Sapa dịp này sẽ quá tải không đặt nổi phòng vì chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới dịp nghỉ dài", chị Hoa nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ở thời điểm hiện tại, công suất phòng nghỉ của Sapa ước đạt 60%-65%. Phân khúc nhà nghỉ, khách sạn có quy mô nhỏ hiện chỉ đạt 35%-40%.

Trong đó, trung tâm thị xã Sapa, một số điểm du lịch như Tả Phìn, Tả Van, Thung lũng Mường Hoa, Cầu Mây là khu vực tập trung mật độ cao những cơ sở lưu trú chất lượng cao cùng nhiều khu vui chơi giải trí và những khách sạn hạng từ 3 sao trở lên vẫn là phân khúc được nhiều du khách đặt phòng cao nhất.

Bản Cát Cát là nơi được nhiều du khách trẻ lựa chọn khi tới Sapa (Ảnh: Nhimsoc13).

Bên cạnh đó, du khách vẫn có thêm những lựa chọn đặt phòng tại các homestay mới mở ở Tả Van, Sử Pán, Tả Phìn, xã Thanh Bình, Nậm Cang... Mức giá phòng homestay vào dịp lễ từ 500.000 đồng tới 3 triệu đồng/căn có thể ở tối đa 4 người.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, khách đi Sapa thường không có thói quen đặt phòng sớm, nên rất có thể có tình trạng hết phòng chất lượng cao sẽ diễn ra sát tới dịp nghỉ lễ.

Nhận định về lượng khách tới Sapa dịp lễ năm nay, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai cho rằng, điểm đến này ước chừng đón trên 100.000 lượt khách, giảm hơn so với thời điểm năm 2023 (đạt 103.000 lượt khách)".

"Khách đến Sapa không tăng hơn năm ngoái một phần do lịch nghỉ lễ được điều chỉnh muộn dẫn tới các hãng lữ hành không kịp tung ra các gói sản phẩm chào bán.

Nhìn chung ở thời điểm hiện tại, Sapa nhiều khả năng không sợ hết phòng. Tuy nhiên, việc đặt phòng có thể biến động vào ngày cận kề nghỉ lễ. Bởi vậy, Sở du lịch sẽ phối hợp cùng Hiệp hội du lịch tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình để kịp thời có phương án đón khách tốt nhất", ông Thắng cho biết.

Cùng chung nhận định, ông Tô Bá Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cho rằng, năm nay "có sự phân bố của khách tới nhiều điểm du lịch khác nên đến Sapa không lo hết các điểm lưu trú".

"Năm nay, một lượng khách lớn sẽ tới Điện Biên, Hạ Long. Đặc biệt do nghỉ lễ dài ngày nên không ít khách đặt tour nước ngoài tới Trung Quốc, Thái Lan. Theo diễn biến tình hình hiện tại, tôi cho rằng lượng khách tới đây không cao như mọi năm, bằng 70% so với năm 2023 đã là cao", ông Hiếu nói.

Bên cạnh đó, vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, giá phòng tại Sapa vẫn ổn định, được phân chia giá ngày thường, giá cuối tuần và giá ngày lễ tết nên du khách không phải lo vấn đề chặt chém. Thêm nữa, các đơn vị lữ hành hầu hết đều làm rất uy tín, khách không sợ bị tăng giá vô tội vạ như các nơi khác.

"Tuy nhiên, vấn đề giá phòng cao còn có nguyên nhân khác. Phần lớn khách đặt phòng ở Sapa không đặt trực tiếp qua khách sạn mà đặt qua những đối tượng bán phòng theo dạng combo.

Nếu còn phòng, giá có thể rất tốt nhưng nếu sắp cạn chỗ ở các khu vực lưu trú, giá phòng sẽ bị tăng cao. Với những khách đặt phòng theo dạng combo và gặp trường hợp bị hét giá, tăng giá, chúng tôi rất khó kiểm soát. Mức tăng vào dịp lễ Tết tối đa khoảng 30%", ông Hiếu bổ sung.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Văn Thắng cho biết, nhằm tăng cường quản lý tốt các hoạt động du lịch đợt nghỉ lễ, Sở du lịch Lào Cai đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở ngành liên quan, Công an tỉnh, Giao thông, Y Tế, Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở du lịch có văn bản đôn đốc các địa phương duy trì tốt các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra xử nghiêm các trường hợp không chấp hành các điều kiện về kinh doanh du lịch tại các địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh, công bố số điện thoại đường dây nóng, bố trí lực lượng cán bộ ứng trực để kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh của khách du lịch.