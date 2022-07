Hy hữu: Cá đuối nặng gần 200kg nhảy lên thuyền bất ngờ sinh 4 con non

Một gia đình trong chuyến đi chơi kết hợp câu cá ở ngoài khơi bờ biển Alabama (Mỹ) đã chứng kiến cảnh tượng hy hữu xảy ra khi con cá đuối đốm quý hiếm nhảy lên thuyền của họ và sinh con.

Hy hữu: Cá đuối gần 200kg nhảy lên thuyền bất ngờ sinh 4 con non

Khi đó, April Jones và các thành viên trong gia đình đang tham dự sự kiện câu cá Deep Sea Fishing Rodeo thì nghe thấy tiếng động lớn phía sau thuyền. Họ phát hiện ra đó là một con cá đuối đại bàng khổng lồ dài hơn 2,1m, nặng gần 200kg. Jones đoán con vật lao lên thuyền do bị cá mút trắng bám vào bụng.

Cá đuối nặng gần 200kg, dài hơn 2,1m bất ngờ nhảy lên thuyền của nhóm du khách (Ảnh: Daily Mail).

Do con vật có trọng lượng lớn khiến nước tràn vào phía sau thuyền. Mọi người cố sức đưa con cá trở về biển nhưng không thành. Trước tình huống này, họ quyết định quay lại bờ để giúp con vật sống sót và liên hệ với nhà chức trách nhờ hỗ trợ. Trong thời gian này, cá đuối mẹ bất ngờ sinh được 4 con non. Tuy nhiên, do đàn con sinh ra dưới điều kiện căng thẳng, chúng đều không sống sót.

Nó đã sinh 4 con non trong điều kiện căng thẳng và những con này đều chết (Ảnh: Daily Mail).

Theo các chuyên gia đến từ phòng thí nghiệm biển đảo Dauphin, nếu loài cá đuối này rơi vào tình huống căng thẳng, chúng sẽ sinh con.

"Khi cảm thấy bị đe dọa, một số sinh vật sẽ đẻ con non. Đây là tình huống không hiếm gặp", ông Brian Jones, quản lý phòng thí nghiệm, cho biết. Những con non sau đó được quyên tặng cho phòng thí nghiệm với mục đích giáo dục.

Cá đuối đại bàng đốm được đánh giá là loài cá đuối đẹp nhất ở đại dương (Ảnh: Animals).

Cá đuối đại bàng tuy không phải là loài nguy cấp nhưng sắp bị đe dọa. Chúng có xu hướng sống ở đại dương hơn là dưới đáy biển. So với các loài cá đuối khác, đuôi của chúng khá dài, có dạng hình thoi rõ nét, được đánh giá là một trong những loài cá đuối đẹp nhất.