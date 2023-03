Huế phát triển du lịch Wellness - nghỉ dưỡng chữa lành

Vùng đất chữa lành thân - tâm - trí

Sau dịch Covid-19, yếu tố sống khỏe (wellness) trong ngành du lịch được chú trọng hơn. Theo báo cáo của The Global Wellness Institute, đến hết năm 2022, doanh thu trong mảng du lịch chữa lành ước đạt mức 919 tỷ USD, chiếm 18% tỷ trọng thị trường du lịch thế giới.

Nhiều năm liền đứng trong top điểm đến hàng đầu Việt Nam, Thừa Thiên - Huế đón đầu xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe với lợi thế sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh như vườn quốc gia Bạch Mã, vịnh Lăng Cô, bãi biển Cảnh Dương, Thuận An, Vinh Thanh,… mang nguồn không khí tươi mát, có thể chữa lành thân - tâm - trí.

Huế còn nổi danh với bảy nguồn nước khoáng nóng mà hai trong số đó đã được khai thác, hình thành khu nghỉ dưỡng, thích hợp với các phương thức "Thủy liệu pháp" (Ảnh: Kawara Mỹ An Onsen Resort).

Vùng đất này có nền y học cổ truyền lâu đời, nhiều lương y, lương dược gắn liền với cung đình xưa và thái y viện triều Nguyễn. Bên cạnh đó, Huế còn có hệ thống các bệnh viện với cơ sở hạ tầng, vật chất hiện đại.

Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành chương trình hành động nhằm xây dựng Huế trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn, y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á. Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Du lịch chăm sóc sức khỏe sẽ đóng vai trò tạo dựng hình ảnh và thương hiệu cho ngành du lịch cố đô.

Du lịch chăm sóc sức khỏe với những sản phẩm độc đáo

Nắm bắt sự chuyển dịch của thị trường, Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Du lịch tỉnh đã hợp tác xây dựng các chương trình kết hợp chăm sóc sức khỏe với du lịch nghỉ dưỡng cho du khách. Khi tới Huế, du khách có thể thư giãn trong không gian an yên, nối kết thiên nhiên tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp hay trải nghiệm dịch vụ khám, chữa bệnh Đông y tại các khách sạn trung tâm.

Đón đầu xu hướng, giữ trọn triết lý kinh doanh vị nhân sinh, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, Tập đoàn BB Group đã chọn Mỹ An (Huế) là nơi phát triển mô hình quần thể khu nghỉ dưỡng phức hợp kết hợp chăm sóc sức khỏe cao cấp với nguồn khoáng nóng Mỹ An giàu khoáng chất.

Tắm khoáng nóng tại Kawara My An Onsen Resort - Liệu pháp cho trị liệu và chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Kawara My An Onsen Resort).

Đại diện Kawara My An Onsen Resort cho biết, với nhiệt độ nóng tự nhiên khi khai thác lộ thiên là 52 độ C, nhiệt độ khi về bể là 42 độ C, khoáng nóng Mỹ An có điều kiện phát triển các bể tắm Onsen. Hàm lượng khoáng chất và nhất là lưu huỳnh đạt 64,5 mg/l trong khoáng nóng có thể sử dụng cho trị liệu và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là hàm lượng lưu huỳnh cao tại Việt Nam trong các nguồn khoáng thiên nhiên đã được phát hiện.

Bên cạnh đó, sự hài hòa giữa phong cách kiến trúc sân vườn thiền định đặc trưng của xứ Phù tang và nét cổ kính của kinh đô Huế giúp Kawara My An Onsen Resort được nhiều du khách quan tâm. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm những liệu pháp như ngâm tắm Onsen theo chuẩn Nhật Bản 9 bước, hệ thống xông hơi Ganban với phòng xông đá Ganbanyoku, đá muối Himalaya, xông tinh dầu IKI thư giãn và xông tuyết. Điều này có thể đem lại làn da mịn màng, giúp giải tỏa căng thẳng, phục hồi sức khỏe khi kết thúc liệu trình.

"Khách hàng khi tới Kawara My An Onsen Resort được chào đón như trở về nhà, có không gian thư giãn để tái tạo năng lượng. Omotenashi - văn hóa phục vụ bằng cả trái tim - là niềm tự hào của chúng tôi và cũng là yếu tố khiến khách hàng muốn quay lại nơi đây nhiều lần hơn nữa", đại diện chủ đầu tư Tập đoàn BB Group, ông Đỗ Văn Chung chia sẻ.

Phát triển du lịch chữa lành, chăm sóc sức khỏe là xu hướng thị trường du lịch trong bối cảnh mới, giúp tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách hàng, tạo nguồn thu bền vững cho ngành du lịch cố đô. Theo đó, Kawara My An Onsen Resort cũng được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội với thị trường du lịch Huế.

