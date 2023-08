Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng tại Đức

Sự kiện là một trong những hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa TP Hội An, Quảng Nam, Việt Nam và TP Wernigerode, bang Sachsen-Anhalt, CHLB Đức (2013-2023).

Các đại biểu 2 thành phố cắt băng khánh thành khu vườn Hội An tại TP Wernigerode, Đức (Ảnh: Ngọc Thuận).

Lễ hội đèn lồng Hội An tại thành phố Wernigerode diễn ra từ 25/8 đến 27/8 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đáng chú ý, dịp này, 2 thành phố tổ chức lễ khánh thành khu vườn Hội An và đặt biển tên cầu Hội An tại thành phố Wernigerode, đồng thời thúc đẩy tiến độ dự án hợp tác "Con đường sinh thái" tại Hội An.

Đây sẽ là những hình ảnh minh chứng cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt, vượt qua những rào cản về địa lý, ngôn ngữ… giữa hai vùng đất.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An - cho biết: Trong một năm qua, Trung tâm được TP Hội An giao đảm nhận kết nối và phối hợp để thực hiện xây dựng khu vườn Hội An tại công viên nhân dân thành phố Wernigerode.

Điểm nhấn của khu vườn Hội An tại Đức là những câu chuyện văn hóa lịch sử Hội An được kể bằng tác phẩm thủ công mỹ nghệ do nghệ nhân ở Hội An chế tác.

Múa với đèn lồng do các diễn viên từ Hội An sang biểu diễn (Ảnh: Ngọc Thuận).

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho hay nhờ vào ưu thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, ngay từ rất sớm, Hội An đã có mối quan hệ giao lưu buôn bán hàng hóa với nhiều nơi trong và ngoài nước.

Đặc biệt, vào thời kỳ Trung Đại, Hội An là cảng thị mậu dịch quốc tế sầm uất, nơi thương thuyền nhiều nước như Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc đến buôn bán…

Song hành với những hoạt động giao thương là sự giao lưu, hội nhập và tiếp biến văn hóa… Tất cả đã góp phần hình thành và để lại ngày nay một đô thị cổ Hội An với những giá trị nổi bật toàn cầu, được UNESCO ghi vào danh mục Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1999.

Bên cạnh đó, môi trường thiên nhiên cửa sông - biển đảo Hội An với những đặc điểm nổi bật về cảnh quan sinh thái và đa dạng sinh học, năm 2009, Cù Lao Chàm - Hội An trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Đại biểu và người dân, du khách 2 thành phố tham dự sự kiện (Ảnh: Ngọc Thuận).

"Từ những danh hiệu được ghi nhận bởi UNESCO, Hội An đã chuyển mình để có những bước phát triển mới, được biết đến là địa danh du lịch văn hóa nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Đây chính là một trong những nét tương đồng giữa thành phố Hội An cổ kính, thơ mộng của Việt Nam và TP Wernigerode được mệnh danh là "thành phố sắc màu" của Cộng hòa liên bang Đức", Chủ tịch TP Hội An phát biểu.