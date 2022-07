Ngày 20/7, một bông hoa xác thối khổng lồ trong nhà kính triển lãm ở vườn bách thảo quốc gia Bắc Kinh, Trung Quốc, vừa bung nở với chiều cao lên tới 1,68m.

Được biết, đây là bông hoa thứ 2 nở rộ. Trước đó, bông hoa đầu tiên nở vào ngày 6/7, còn bông thứ 3 dự kiến sẽ sớm nở trong vài ngày tới đây. Theo các chuyên gia, lần đầu tiên họ có cơ hội quan sát 3 bông hoa xác thối nở cùng lúc trong môi trường nhân tạo.

Hoa xác thối khổng lồ cao gần 2m bung nở, tỏa ra thứ mùi giống thịt thối

Nhân dịp hiếm có này, giới chuyên môn đã ghi hình hoạt động sản sinh phấn của bông hoa đực. Việc nghiên cứu về quá trình trồng loài hoa này có tầm quan trọng lớn với vườn bách thảo.

Bông hoa có kích thước 1,68m, vừa nở trong môi trường nhân tạo ở vườn bách thảo quốc gia Bắc Kinh (Ảnh: SCMP).

Hoa xác thối còn gọi là Titan arum. Chúng là một trong số những loài thực vật "bốc mùi" nhất thế giới. Loài hoa này chỉ nở 3-4 lần trong vòng đời. Thời gian tồn tại của mỗi bông hoa sau khi nở thường chỉ kéo dài vài ngày. Chúng vốn là thực vật bản xứ ở rừng rậm nhiệt đới trên đảo Sumatra, phía tây Indonesia. Nó được nhà thực vật học người Italy Odoardo Beccari mô tả lần đầu tiên vào năm 1878.

Hoa xác thối thường cần 5 đến 10 năm phát triển trước khi nở lần đầu tiên. Sau lần nở ban đầu, thậm chí một số cây không nở hoa trở lại trong vòng 7 đến 10 năm, nhưng cũng có cây lại nở 2-3 năm một lần. Vì thời gian kéo dài và lâu, nên mỗi khi chúng nở hoa được cho là quý hiếm, thu hút rất đông du khách tới chiêm ngưỡng.

Khi nở, hoa tỏa ra thứ mùi khó ngửi như xác động vật thối rữa (Ảnh: News).

Năm 2018, hoa xác thối được sách đỏ đưa vào danh sách những loài thực vật bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng. Chính phủ Indonesia cũng rất quan tâm và áp dụng luật để bảo tồn loài hoa đặc biệt này.

Tại đảo Sumatra, vùng đất "khai sinh" ra hoa xác thối, số lượng của chúng ước tính giảm 50% so với trước. Điều này xảy ra do suy thoái đất, khai thác gỗ bất hợp pháp và môi trường sống của chúng bị ảnh hưởng do tác động từ con người.

Một góc không gian trong vườn bách thảo quốc gia Bắc Kinh (Ảnh: News).

Hiện loài thực vật đặc biệt này đang được trồng trong môi trường nhân tạo tại nhiều vườn bách thảo nổi tiếng trên khắp thế giới.