Hành trình 18 giờ tạo nên Phở Steak

Nhắc đến ẩm thực Hà Thành, phở là món ăn quen thuộc với nhiều thực khách. Ở Phở Inn, món ăn truyền thống ấy không chỉ được gìn giữ mà còn khoác lên diện mạo mới đầy sáng tạo. Phở Steak chính là bước đi táo bạo của Phở Inn, mang đến khái niệm “phở cao cấp” bằng một tư duy ẩm thực khác biệt.

Hành trình 18 giờ tạo nên một miếng steak

Khác với sự nhanh gọn, tức thời trong cách chần thịt bò tái của lối ăn truyền thống, Phở Steak lại là một hành trình kỳ công và đòi hỏi lòng kiên nhẫn. Để có được miếng steak to mềm, đậm đà thịt bò phải trải qua một quy trình kéo dài 18 giờ chế biến.

Để tạo ra một miếng steak cho bát phở cần 18 tiếng để ủ thảo mộc và nướng (Ảnh: Phở Inn).

Nguyên liệu chính cho món phở này là tảng gầu bò Mỹ thượng hạng, được tuyển chọn theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Thịt bò với tỉ lệ vân mỡ phân bố đều, thịt giữ được độ mọng, béo sau khi chế biến.

Bí quyết tạo nên chiều sâu hương vị nằm ở 12 giờ ủ thảo mộc liên tục. Lớp gia vị kết hợp độc bản từ bột hành, bột tỏi, tiêu đen đến ớt bột được thấm sâu vào từng thớ thịt, không chỉ tạo mùi hương đặc trưng mà còn giữ trọn độ ngọt tự nhiên.

Tiếp nối là 6 giờ nướng chậm, một kỹ thuật then chốt giúp thịt chín đều từ trong ra ngoài. Kết quả là một tảng thịt sém cạnh thơm nồng mùi thảo mộc nhưng bên trong vẫn giữ được độ ẩm mượt. Kỹ thuật chế biến giúp miếng steak to bản có thể dễ dàng tách nhẹ bằng đũa, mềm tan trong miệng mang đến một cảm giác thưởng thức đầy thú vị và tinh tế.

Nước dùng ninh trong 12 giờ: Linh hồn của sự kết nối

Dù được chế biến theo nhiều hướng mới, yếu tố giữ vai trò nền tảng của món phở xưa chính là nồi nước dùng ninh nhừ xương bò trong suốt 12 giờ. Tại Phở Inn, nước dùng phở có độ sánh ngọt đậm đà từ xương, dậy mùi quế, hồi, thảo quả. Lớp mỡ óng ánh, độ béo vừa đủ, tạo nên hậu vị tròn đầy.

Nước dùng phở được ninh suốt 12 giờ có độ sánh ngọt đậm đà từ xương, dậy mùi quế, hồi, thảo quả (Ảnh: Phở Inn).

Nếu steak là phần sáng tạo mà Phở Inn lựa chọn để thử nghiệm món phở, thì nước dùng chính là tinh thần nguyên bản mà thương hiệu gìn giữ. Đó là phần “gốc rễ” để mọi sự đổi mới không bị đứt mạch, giúp Phở Steak dù thay đổi trong cách chế biến vẫn giữ trọn hơi ấm quen thuộc của phở Việt.

Sự đổi mới của Phở Inn không chỉ nằm ở công thức, mà còn ở khát vọng nâng tầm một món ăn bình dân. Phở giờ đây không còn bó hẹp nơi vỉa hè, mà được phục vụ trang trọng trong không gian tiêu chuẩn nhà hàng cao cấp.

Từ sự chỉn chu của khu vực tự phục vụ đến những tiện ích nhỏ nhất như ghế trẻ em, khu tự phục vụ đủ đầy gia vị… mọi chi tiết đều nhằm mang lại một trải nghiệm trọn vẹn và hiện đại cho thực khách.

Phở Steak - món ăn được tạo nên từ sự kiên nhẫn

Tại Phở Inn, sự sáng tạo không chỉ nằm ở những ý tưởng bứt phá, mà còn được đo lường bằng chính nhịp đập của thời gian. Để một bát Phở Steak hoàn thiện đến tay thực khách, đó là cả một hành trình của sự kiên nhẫn: 12 giờ ninh xương bền bỉ để chắt lọc lấy vị ngọt sâu; 18 giờ chuẩn bị, chế biến tỉ mỉ để từng miếng steak đạt đến độ mềm mọng chuẩn mực.

Việc dành ra nhiều giờ đồng hồ cho một sản phẩm chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần chỉn chu và thái độ làm nghề tận tâm - giá trị cốt lõi mà Phở Inn cũng như hệ thống Golden Gate luôn kiên định theo đuổi.

Trong vai trò là thành viên của tập đoàn ẩm thực sở hữu hơn 40 thương hiệu và khoảng 600 nhà hàng trên toàn quốc, Phở Inn thừa hưởng nền tảng vận hành bài bản để không ngừng sáng tạo, đồng thời giữ vững chất lượng và trải nghiệm ở chuẩn mực cao.

Phở Steak được tạo nên từ sự kiên nhẫn (Ảnh: Phở Inn).

Phở Inn là nơi để những vị khách du lịch hay dân văn phòng có thể ghé đến mỗi ngày để tìm kiếm một hương vị vừa quen, vừa lạ. Trên Google Map, thương hiệu hiện đạt mức đánh giá trung bình 4,9 sao với hơn 5.000 lượt nhận xét từ thực khách dành cho trải nghiệm tại đây.

Phở Inn hiện có mặt tại 3 địa điểm: 2C Thái Phiên (Hai Bà Trưng, Hà Nội), 06 Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và cổng 06, nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Mỗi cơ sở đều được thiết kế để phở không chỉ là bữa ăn nhanh, mà còn là điểm dừng chân thoải mái trong ngày.

Không chỉ đơn thuần là một nhà hàng, Phở Inn khát khao được nhớ đến như một thương hiệu sáng tạo, dám thử nghiệm và đổi mới. Mỗi bát Phở Steak không chỉ là một bữa ăn, mà là một cách gửi gắm trọn vẹn tinh hoa, sự kiên nhẫn và lòng tận tụy của người chế biến.