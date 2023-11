Hàng nghìn người hòa mình trong văn hóa Hàn Quốc tại lễ hội "K-Day in K-Town"

Trải nghiệm khó quên tại "K-Day in K-Town"

Được tổ chức trong không gian, kiến trúc mang đậm phong cách của Hàn Quốc tại phân khu K-Town - Vinhomes Ocean Park 2, lễ hội "K-Day in K-Town" gây ấn tượng mạnh mẽ cho du khách qua các chương trình âm nhạc đường phố phong cách hiện đại như hiphop, Kpop Dance Cover… không kém cạnh các khu phố Hàn nổi tiếng.

Lễ hội "K-Day in K-Town" đã thu hút các bạn trẻ yêu thích văn hóa Hàn Quốc đến tham quan (Ảnh: Vinhomes).

Bên cạnh đó, du khách còn được trực tiếp thưởng thức các loại hình biểu diễn truyền thống độc đáo của Hàn Quốc như múa quạt, múa kiếm… hay trải nghiệm các gian hàng ẩm thực và được tự tay làm các món ngon từ xứ sở kim chi tại các quầy workshop ẩm thực.

Du khách được trải nghiệm những chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Hàn Quốc tại lễ hội K-day in K-Town (Ảnh: Vinhomes).

Tại lễ hội này, có nhiều khu vực "sống ảo" độc đáo, vừa hoài cổ vừa hiện đại như dãy nhà kiến trúc Hanok với gam màu nâu, be, xám ấm cúng hay quảng trường K-Town với loạt các công trình biểu tượng độc đáo mang phong cách Hàn Quốc.

Những công trình biểu tượng tại K-Town đã thu hút nhiều tín đồ đam mê "check-in" (Ảnh: Vinhomes).

Những tấm ảnh còn lung linh hơn nhờ các quầy dịch vụ make up (trang điểm), cho thuê Hanbok truyền thống, khiến mạng xã hội những ngày qua bùng nổ hàng trăm bài đăng tại nơi được ví như "Hàn Quốc thu nhỏ".

Du khách tỏ ra thích thú với trang phục Hanbok của Hàn Quốc (Ảnh: Vinhomes).

Mang đến không gian giao thoa văn hóa Việt - Hàn, "K-Day in K-Town" là nơi các du khách nhí được trải nghiệm các trò chơi dân gian của Việt Nam như nhảy bao bố, nặn tò he, làm cào cào bằng lá dừa… đầy sáng tạo, lý thú.

Lễ hội cũng hấp dẫn các em nhỏ và du khách quốc tế (Ảnh: Vinhomes).

Đặc biệt, du khách đã có dịp mãn nhãn với chương trình nghệ thuật do các bạn học sinh tài năng, giáo viên của hệ thống trường liên cấp quốc tế Korea Global School (KGS) biểu diễn.

Chương trình biểu diễn Taekwondo hấp dẫn của các học sinh đến từ trường KGS (Ảnh: Vinhomes).

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Vinhomes và KGS (Hàn Quốc) đã có lễ ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác toàn diện, đánh dấu sự xuất hiện của ngôi trường này tại các đại đô thị của Vinhomes.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vinhomes và hệ thống trường liên cấp quốc tế KGS (Hàn Quốc) diễn ra trong khuôn khổ chương trình "K-Day in K-Town" (Ảnh: Vinhomes).

Trong tương lai, KGS dự kiến sẽ mở rộng thêm các cơ sở giáo dục tại các khu đô thị Vinhomes, trọng tâm tại Hà Nội và TPHCM để đáp ứng nhu cầu học tập của con em các gia đình cư dân Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng cư dân nhí tại các đô thị lớn nói chung.

Điểm đến Mega Grand World Hà Nội trong mùa lễ hội cuối năm

Sau thành công của lễ hội "K-Day in K-Town", Vinhomes cho biết sẽ tiếp tục mang đến loạt chương trình, sự kiện hấp dẫn tại "vũ trụ" mua sắm, vui chơi giải trí Mega Grand World Hà Nội khi tổ hợp này đi vào hoạt động vào 21/12.

Trong đó, thực cảnh trên sông mang tên The Grand Voyage dự kiến tổ chức Sneak Show vào ngày 8/12. Tiếp theo là các hoạt động trải nghiệm "Sống như ý" tri ân khách hàng diễn ra tại phân khu The Venice.

Mega Grand World Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa lễ hội cuối năm (Ảnh: Vinhomes).

Cũng tại Mega Grand World Hà Nội, show diễn thời trang độc đáo "The Grand Cruise to the new horizons" với những màn trải nghiệm âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật biểu diễn đỉnh cao thế giới sẽ mở màn vào dịp khai trương.

Tiếp đó, sự kiện Lễ hội Giáng sinh Piazza Santa Croce, đại nhạc hội Mega Grand World Countdown 2024 hứa hẹn quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu trong làng showbiz Việt, đem đến cho du khách và cư dân những màn biểu diễn mãn nhãn.

Những chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng được chuẩn bị kĩ lưỡng tại Mega Grand World Hà Nội (Ảnh: Vinhomes).

Sức sống sôi động tại Ocean City được tiếp nối khi vào tháng 1/2024, khu phức hợp mua sắm giải trí Center Point tại Vinhomes Ocean Park 2 sẽ đón hơn 200 thương hiệu tên tuổi trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như Trung Nguyên E-Coffee, nhà hàng Yori BBQ Buffet, nhà hàng Vua Chả Cá, phở Lý Quốc Sư, siêu thị Winmart+, trà sữa Mixue…

Đi kèm với các sự kiện quy mô lớn, Vinhomes Ocean Park 2 cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động hoạt náo định kỳ, những màn biểu diễn mãn nhãn tại các đại tiện ích vui chơi giải trí VinWonders và các tổ hợp mua sắm. Sự góp mặt của "quận Kinh đô" bởi thế được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp Ocean kỳ vọng trở thành "thành phố điểm đến" vui chơi, giải trí hàng đầu miền Bắc.