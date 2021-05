Hàng loạt tỉnh thành quyết định dừng lễ hội dịp 30/4

Dân trí Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, nhiều tỉnh thành như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Trị... đã quyết định dừng tổ chức các lễ hội dịp 30/4-1/5.

Thanh Hóa, ngày 27/4, thường trực Tỉnh ủy đã có quyết định thống nhất tạm dừng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, dự kiến tổ chức vào 20h ngày 30/4.

Du khách đổ về tham dự Lễ hội Du lịch biển năm 2021 tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 25/4 vừa qua.

Lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, dự kiến tổ chức vào 20h ngày 1/5 cũng tạm dừng. Việc bắn pháo hoa tại hai lễ hội trên, dành tiền xã hội hóa mua pháo hoa để mua trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19.

Khánh Hòa, chiều 28/4, UBND tỉnh cũng đã quyết định dừng bắn pháo hoa vào dịp lễ 30/4 và 1/5 như dự kiến. Đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tổ chức trong dịp 30/4 và 1/5 thì kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch; giảm quy mô tổ chức; hạn chế tập trung đông người, tổ chức các hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau để thực hiện giãn cách.

Theo dự kiến, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại hai địa điểm gồm Quảng trường 2/4 (TP Nha Trang) và đảo Hòn Tre, giữa vịnh biển Nha Trang vào tối 1/5. Số pháo hoa này trước đây được mua với nguồn kinh phí xã hội hóa, dự tính sử dụng trong dịp đón chào năm mới 2021, nhưng do dịch Covid-19 nên Khánh Hòa chưa dùng đến.

Dự kiến, dịp 30/4 - 1/5, Khánh Hòa sẽ đón khoảng 70.000 lượt khách chủ yếu tập trung thị trường khách du lịch nội địa.

Ninh Bình, khu du lịch sinh thái Tràng An cũng ra thông báo tạm hoãn tổ chức lễ hội Tràng An 2021 để chủ động phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho du khách. Lễ hội Tràng An là lễ hội thường niên được tổ chức chính hội vào 18/3 âm lịch hàng năm.

Lễ hội Tràng An truyền thống hàng năm là lễ hội lớn ở Ninh Bình được tổ chức trong vùng Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. (Ảnh: Thái Bá).

Đây là lễ hội truyền thống nhằm tri ân và tôn vinh các vị thần Quý Minh, thần Cao Sơn, thần Khổng Lồ trấn trạch Hoa Lư tứ trấn; các tướng lĩnh của vương triều Đinh đóng quân ở Tràng An và các vua đầu nhà Trần đã lập ra Hành Cung Vũ Lâm tại đây.

Quảng Ninh, UBND tỉnh cũng đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa tại TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và thị xã Đông Triều như dự kiến.

Theo tỉnh này, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở các nước láng giềng như: Campuchia, Lào, Thái Lan đang có diễn biến phức tạp, tỉnh sẽ dừng bắn pháo hoa tại các điểm dự kiến trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Quảng Ninh ra thông báo dừng tổ chức bắn pháo hoa tại TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và thị xã Đông Triều như dự kiến.

Từ sau dịp 30/4, 1/5 đến ngày 23/5, trên địa bàn toàn tỉnh cũng sẽ tạm dừng tổ chức các sự kiện lễ hội kích cầu du lịch để đảm bảo an toàn cho bầu cử, ngoại trừ sự kiện kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô và được tổ chức trong phạm vi vừa phải, gắn với an toàn phòng, chống dịch.

Kinh phí từ việc dự kiến bắn pháo hóa sẽ được sử dụng có hiệu quả vào việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch.

Quảng Trị, ngày 28/4, UBND tỉnh đã quyết định tạm dừng tổ chức lễ hội "Thống nhất non sông" và chương trình mùa du lịch biển, đảo năm 2021 trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, Lễ hội "Thống nhất non sông" và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 tỉnh Quảng Trị theo dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30/4 - 5/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ.

Đến thời điểm hiện nay, các nội dung, hoạt động trong khuôn khổ chương trình và lễ hội đã được chuẩn bị xong.

Tuy nhiên, để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định dừng tổ chức lễ hội với nhiều hoạt động như: Chương trình nghệ thuật khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021 chủ đề "Biển Gọi" và bắn pháo hoa tầm thấp, Giải Đua thuyền truyền thống, Giải Việt dã tỉnh Quảng Trị hưởng ứng "Tuần lễ du lịch biển, đảo 2021", Giải Bóng chuyền bãi biển, Lễ hội bia, Hội Đu, Hội Bài chòi, Hội thi kéo co, đẩy gậy, trình diễn nghệ thuật ánh sáng.

Trước đó, ngày 26/4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã ra công văn về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 gửi các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, Bộ đề nghị các tỉnh, thành xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức, thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Bộ cũng yêu cầu, các Ban Quản lý di tích, Bảo tàng, Ban Tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch phải thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch cho người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, khán giả đến rạp chiếu phim, khách tham quan bảo tàng, di tích - danh lam thắng cảnh; người tham gia lễ hội, khách du lịch.

Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Hiệp Nguyễn - Thái Bá - Hải Đăng - Anh Nhân - Đăng Đức