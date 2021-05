Hai bãi biển đẹp nhất châu Á ở Việt Nam

Dân trí Trong danh sách 25 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2021 do hàng triệu người dùng TripAdvisor bình chọn có 2 đại diện của Việt Nam được xướng tên.

Mới đây, TripAdvisor - nền tảng du lịch lớn nhất thế giới vừa công bố các giải thưởng thường niên do hàng triệu người dùng bình chọn - Travelers' Choice Awards 2021 Best of the Best nhằm tôn vinh các điểm lưu trú, điểm tham quan, nhà hàng được yêu thích nhất

Trong bảng xếp hạng top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2021, có 2 đại diện Việt Nam được góp mặt là An Bàng (Quảng Nam) và Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Biển An Bàng (Quảng Nam)

Cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3km, An Bàng là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất tỉnh Quảng Nam. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi khung cảnh hoang sơ, tĩnh lặng với đường bờ biển dài đẹp như tranh, nước biển trong xanh và những hàng dừa thơ mộng.

Dựa theo kết quả trên TripAdvisor, nhiều du khách nhận xét An Bàng là "bãi biển tuyệt vời nhất từng đi tại Việt Nam". Trong số hơn 6.900 đánh giá, có tới 43% ý kiến cho rằng An Bàng là một địa điểm "tuyệt vời" và 35% cho rằng "rất tốt".

Thời gian tuyệt nhất để ghé thăm biển An Bàng là từ tháng 5 tới tháng 9 (Ảnh: @thedeckhousevietnam).

Năm 2011, bãi biển An Bàng được trang CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Nơi đây cũng từng lọt top 25 bãi biển đẹp nhất Châu Á do TripAdvisor năm 2016.

Biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Cách trung tâm thành phố hơn 2km, bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà) là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ khi du lịch Đà Nẵng. Nơi đây từng được tạp chí Forbes nhận định là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Bãi biển Mỹ Khê gồm 3 khu, trải dài 900m. Không chỉ thuận tiện về giao thông, Mỹ Khê còn nổi tiếng với bãi cát trắng mịn, sóng vỗ ôn hòa, nước ấm quanh năm, bao quanh là những hàng dừa xanh rì thơ mộng. Tới đây, du khách có thể tắm biển, tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị,...

Mỹ Khê từng được nhiều báo quốc tế bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh (Ảnh: @ha.hoang89).

Trong số 2.582 đánh giá về Mỹ Khê của người dùng TripAdvisor, có tới 48,5% nhận xét đây là bãi biển tuyệt vời ở Việt Nam.

Ngoài 2 đại diện đến từ Việt Nam, đứng đầu danh sách bình chọn bãi biển đẹp nhất châu Á năm nay là Agonda (Ấn Độ).

Cái tên đứng thứ 2 tiếp tục là một đại diện của bang Goa, Ấn Độ. Đó là bãi biển Cavelossim.

Thảo Trinh

Theo TripAdvisor