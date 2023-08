Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, phố Phan Đình Phùng luôn trong tình trạng nườm nượp người. Đặc biệt vào hai ngày cuối tuần, người dân và du khách đổ xô đến đây để ăn sáng, uống cà phê, một số bạn trẻ và các gia đình "chạy đua" cùng nắng để săn ảnh đẹp.

Sáng 24/9, dù là ngày trong tuần nhưng dọc tuyến phố Phan Đình Phùng đã đông đúc từ 7h. Cao điểm vào 10h, các địa điểm như: cổng trường THPT Phan Đình Phùng; khu vực di tích Cửa Bắc, đoạn ngã tư giao với đường Nguyễn Biểu… mọi người tập trung thành từng nhóm 5-7 người để chụp ảnh.

Một người dân ở phố này cho biết, khoảng một năm trở lại đây, đường Phan Đình Phùng mới thu hút lượng lớn du khách như vậy, có ngày lên tới hàng nghìn người. "Những năm trước, cứ vào mùa thu, phố này cũng đông hơn nhưng chủ yếu mọi người tới ăn sáng, uống cà phê. Một năm trở lại đây, tôi thấy người đến chụp ảnh ùn ùn, đông chưa từng thấy", người này nói.

Trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, ngoài các quán cà phê, quán ăn, xuất hiện thêm nhiều gánh hàng rong bán sấu tươi, hoa tươi, xôi cốm, các dịch vụ tự phát như chụp ảnh, trông xe, cho thuê tiểu cảnh chụp ảnh cũng xuất hiện "thời vụ".

Khoảng 2m lại có một xe hoa tươi tấp nập người mua bán. Một số loại hoa được ưa chuộng như: hoa sen trắng, cúc họa mi, hoa baby… mức giá dao động từ 80.000-150.000 đồng/bó (Ảnh: Hoàng Đức).

Sợ đông người, nhiều bạn trẻ phải có mặt tại phố Phan Đình Phùng từ 6h. Hồng Anh (Hà Nội) cho biết cô chủ định đi vào ngày giữa tuần cho vắng nhưng chỉ đến khoảng 8h, cả con phố đã chật kín người (Ảnh: Lương Thị Hồng Anh).

Thu Hà Nội ở đường Phan Đình Phùng, cứ 1m2 lại có khoảng 7-10 người đứng chụp ảnh.

Xôi cốm, thức quà thu Hà Nội bất cứ ai cũng muốn thử một lần. Du khách có thể tìm mua xôi cốm ở những gánh hàng rong quanh phố cổ Hà Nội đoạn đầu đường Phan Đình Phùng, phố Lý Quốc Sư… (Ảnh: Hưng Nguyễn).

Nhiều du khách nước ngoài đi bộ qua khu vực đường Phan Đình Phùng vừa ngỡ ngàng, vừa thích thú trước "biển người" chụp ảnh trên đường.

Giữa trưa, những quán ăn, quán cà phê trên phố Phan Đình Phùng hút khách. Mọi người nghỉ ngơi, ăn uống sau đó lại tiếp tục hành trình săn ảnh vào buổi chiều.

Lực lượng chức năng dựng nhiều biển cảnh báo, yêu cầu người dân không để xe tùy tiện trên vỉa hè.

Đại diện UBND phường Quán Thánh khẳng định, pháp luật không cấm người dân chụp ảnh, giao lưu tại nơi công cộng.

Việc phường cử lực lượng kiểm tra, ứng trực khu phố này là nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân, tránh xảy ra tình trạng trộm cắp, mất an toàn giao thông.