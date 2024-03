Grand World hút khách đến vui chơi tại khu đông Hà Nội bằng loạt trải nghiệm mới

Thêm nhiều kỷ lục được xác lập tại điểm đến đa trải nghiệm

"Tuyệt vời", "mãn nhãn", "đẳng cấp", "thăng hoa"… là những tính từ xuất hiện phổ biến trên các trang mạng xã hội khi nhiều người chia sẻ cảm xúc về Lễ hội âm nhạc New You - New World vừa diễn ra tối thứ bảy (9/3) tại Grand World. Trực tiếp có mặt tại sự kiện, với các bạn trẻ, đây là một kỷ niệm khó quên.

"Chờ đợi từng ngày để New You - New World khai màn, tôi đã có mặt tại khán đài sớm trước vài tiếng đồng hồ để có được vị trí đẹp. Và những gì diễn ra đã không làm tôi thất vọng", Nguyễn Linh (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Không khí lạnh tăng cường nhưng khu vực sân khấu của Grand World lại nóng lên khi có tới gần 100.000 khách mời về tham dự New You - New World - con số vượt xa dự kiến ban đầu của ban tổ chức. Nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả và được tiếp lửa bởi các hiệu ứng mới lạ của âm thanh, ánh sáng, dàn sao GenZ như Pia Linh, Rapper Double2T, GreyD đã đem tới những màn biểu diễn "bùng lửa" trên sân khấu.

Cùng với sự thăng hoa của các nhóm nhảy đa dạng phong cách, như hiphop kids/breaking, hiphop street dance, waacking, choreography swag và popping, nhạc hội ở Grand World đã khuấy đảo khu đông Hà Nội trong dịp cuối tuần vừa qua.

Khép lại sau hơn 3 giờ đồng hồ nhưng dư âm của New You - New World sẽ còn theo mãi với nhiều khán giả, bởi ban tổ chức đã khéo léo kết thúc chương trình bằng các bản DJ sôi động, kết hợp "vũ điệu ánh sáng" trên bầu trời. Trước đó, từ đầu tháng 3, trình diễn pháo hoa đã trở thành hoạt động thường nhật tại khu vực tháp Đồng hồ.

Từ ngày 23/3, vào mỗi thứ 7 hàng tuần, màn trình diễn sẽ là pháo hoa tầm cao 120m, được kỳ vọng sẽ kéo lượng du khách đến Grand World tăng đột biến trong thời gian tới.

Mỗi khi Grand World bổ sung thêm món ăn tinh thần, lượng khách tìm về lại lập những đỉnh mới. Đơn cử, trong nhạc hội The Greatest Show chào năm mới 2024, 160.000 người đã cùng quy tụ về để chìm đắm trong không gian mang đậm dấu ấn nhạc kịch từ vũ đoàn Grand World, cùng các nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt như diva Hồng Nhung, Mono, Yến Trang…

Tiếp sau đó, chuỗi sự kiện chào xuân Giáp Thìn tại Ocean City đã thu hút hàng triệu người tham dự và riêng Grand World là điểm đến của gần nửa triệu người từ ngày 8/2 đến 14/2.

Grand World vừa xác lập kỷ lục "Tổ hợp vui chơi giải trí, mua sắm đông khách nhất Việt Nam Tết 2024", tại lễ trao giải do Hội Kỷ lục Việt Nam tổ chức vào tối 9/3. Dựa trên nền tảng big data, Kompa - công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp tư vấn truyền thông - cũng vừa xếp Grand World vào "Top 10 địa điểm vui chơi giải trí Tết hấp dẫn nhất tại Hà Nội".

Trước đó, vào ngày 26/1, "Chợ Tết Phố Hội" dài 3 km tại Ocean City cũng đã được công nhận là "Hội chợ Xuân quy mô bậc nhất Việt Nam năm 2024".

Loạt bệ phóng hứa hẹn đưa Ocean City cất cánh

Trong thời gian tới, Grand World - trái tim Ocean City được kỳ vọng sẽ ngày càng tấp nập và sôi động hơn nữa. Tạo nên nhịp sống này sẽ tiếp tục là loạt lễ hội đẳng cấp quốc tế.

Cộng hưởng cùng với đó là chương trình văn hóa, nghệ thuật dành cho cộng đồng thường xuyên diễn ra, như biểu diễn xiếc đường phố, thắp lửa trên sông hay trình diễn âm nhạc châu Âu… Show diễn thực cảnh The Grand Voyage có sử dụng công nghệ mapping 3D trên sân khấu thuyền là "đặc sản" mà du khách không nên bỏ lỡ mỗi lần tới Thủ đô.

Grand World trở thành điểm đến "vạn người mê" bởi đây còn là một trong những mảnh ghép quan trọng tạo nên "du lịch ban đêm" ở phía đông Hà Nội. Theo đó, loạt phố thương mại sầm uất tại đây đi vào hoạt động, là nơi quy tụ của hàng trăm thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực, từ văn hóa, nghệ thuật, giải trí tới ẩm thực, làm đẹp, thời trang… thu hút nhiều khách hàng tìm tới để trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ cao cấp, xứng tầm quốc tế.

"Thỏi nam châm" khác cũng cần phải nói tới là hệ sinh thái các kỳ quan biển xung quanh Grand World, như công viên biển tạo sóng VinWonders Hà Nội Wave Park, vịnh biển thiên đường VinWonders Hà Nội Water Park, biển hồ nước mặn Crystal Lagoon… đã đi vào hoạt động. Cùng với đó, sự hiện diện của nhiều thương hiệu đẳng cấp như Vincom, Vinmec, Vinshool cũng tạo sự nhộn nhịp ngày đêm cho Ocean City.

Thu hút lượng du khách về Grand World còn có vai trò của hạ tầng giao thông càng ngày càng hoàn thiện ở phía đông Hà Nội, trong đó có việc đưa vào sử dụng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Loạt tuyến đường trọng điểm đang tiếp tục được mở rộng, đầu tư mới, tạo ra khả năng kết nối dễ dàng hơn giữa Ocean City với nội đô và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. các tuyến xe buýt điện VinBus miễn phí cũng được vận hành tăng cường, kết hợp tạo nên những bệ phóng kỳ vọng giúp đưa Grand World nói riêng, Ocean City nói chung "cất cánh" trên bản đồ du lịch miền Bắc.