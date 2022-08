Gợi ý vui chơi ở Đà Nẵng dịp 2/9

Nhiều khám phá mới

Đà Nẵng là thành phố vui chơi cả tuần không hết trải nghiệm. Ngay trong thành phố, du khách có thể ghé thăm hàng chục địa điểm đặc trưng như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu quay sông Hàn, bảo tàng Chăm... hay bãi biển Mỹ Khê lọt top đẹp nhất hành tinh, bán đảo Sơn Trà với rừng nguyên sinh và những loài động vật quý hiếm như voọc chà vá chân nâu, chồn bạc má…

Song hành trình khám phá thành phố sông Hàn không thể thiếu Sun World Ba Na Hills với những trải nghiệm và điểm check-in mới toanh như Cổng Thời gian thiết kế ấn tượng như trong thần thoại, mở ra hành trình khám phá "thế giới cổ tích" trên đỉnh Núi Chúa tại Vương quốc Mặt Trời và Vương quốc Mặt Trăng.

Đặt chân tới Vương quốc Mặt trời là thấy một miền lễ hội tưng bừng mở ra tại Quảng trường Beer Plaza, với âm nhạc, những show nghệ thuật liên tục. Mới và ấn tượng nhất ở vương quốc này là cụm công trình Thác Thần Mặt Trời, một tạo tác của gia tộc điêu khắc lừng danh Frilli nước Ý, tựa như một bảo tàng thu nhỏ, tái hiện những "bảo vật La Mã" ngay trên đất nước Việt Nam.

Kết nối Vương quốc Mặt trời và Vương quốc Mặt trăng là Quảng trường Nhật Thực, công trình mới ra mắt trong tháng 7/2022. Khuôn viên rộng tới 60.000 m2 của quảng trường khiến người ta liên tưởng tới Piazza Navona của nước Ý. Tháp kính hình chóp giữa quảng trường gợi cảm hứng về Bảo tàng Louvre lừng danh nước Pháp. Toàn bộ nội thất của các công trình thuộc quảng trường đều được ốp đá cẩm thạch, mang đến một không gian đậm chất Trung Cổ.

Trung tâm của Vương quốc Mặt Trăng là Lâu đài Mặt Trăng nguy nga tráng lệ như bước ra từ cổ tích. Bên trong lâu đài, những câu chuyện về các thần dân ở Vương quốc này được khắc họa một cách đầy bí ẩn và huyền hoặc qua các chi tiết kiến trúc ấn tượng. Nằm tại tầng 3 của Lâu đài Mặt Trăng, rạp chiếu phim Airship Mắt Bay sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ với bất kỳ du khách nào. Với công nghệ thực tế ảo tăng cường kết hợp với các hiệu ứng ánh sáng, nhiệt, hơi nước, âm thanh… sẽ đưa du khách vào chuyến du ngoạn vòng quanh các vùng đất kỳ thú.

Đa dạng trải nghiệm vui chơi, giải trí

Không chỉ sở hữu những điểm check-in độc đáo, Sun World Ba Na Hills còn mở ra thế giới vui chơi, giải trí bất tận với hàng trăm trò chơi tại công viên trong nhà lớn nhất Đông Nam Á Fantasy Park, được thiết kế phù hợp cho cả gia đình, trong đó có nhiều trò chơi mạo hiểm, thử thách sự quả cảm của du khách như tháp rơi tự do cao 29 m, máng trượt siêu tốc…

Dịp Quốc khánh 2/9, Sun World Ba Na Hills chiêu đãi du khách với những màn trình diễn đầu tiên trong minishow "Mùa vàng bội thu". Trong âm nhạc rộn rã, những vũ điệu say mê của các vũ công quốc tế, không gian ngập tràn rau củ, những ly bia lúa mạch… du khách như được hòa mình vào lễ hội ngày mùa ở trời Âu xa xôi. Tại quảng trường Beer Plaza dịp này cũng sẽ có nhiều tiết mục hoạt náo, với chương trình biểu diễn trống malambo, trượt băng, cà kheo, xiếc, vũ công và band nhạc.

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, công viên Châu Á - Asia Park là điểm đến lý tưởng cho nhóm bạn, gia đình. Công viên là tổ hợp vui chơi giải trí, chợ đêm và ẩm thực phong phú, thỏa mãn nhu cầu của đa dạng lứa tuổi du khách.

Một thế giới thử thách với 20 trò chơi, nhiều trong đó là những trò cảm giác mạnh như tàu lượn dạng treo lớn nhất Việt Nam, tháp rơi tự do trong top 2 cao nhất Việt Nam hay Singapore Sling thuộc top 10 trò chơi cảm giác mạnh nhất thế giới… sẽ hấp dẫn những người trẻ. Không chỉ có vậy, du khách đến với Công Viên Châu Á còn có thể tận hưởng không gian nghệ thuật hấp dẫn, show trình diễn "Vũ điệu chim trời" với màn trình diễn của các "vũ công chim" như vẹt, đại bàng, đà điểu… lúc 15h45 và 17h15 tất cả các ngày tại sân khấu Marina, hay những màn trình diễn Lân Sư Rồng - Rồng Thăng Thiên bắt mắt từ 19h30 - 20h00 các ngày trong tuần sẽ là những trải nghiệm thú vị khó thể chối từ.

Tối 2/9, sau khi thỏa sức "ăn cả Đà thành" ở tổ hợp chợ đêm trong công viên, đừng quên ghé thăm quảng trường sân khấu Sun Wheel, đón xem chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh, Với màn flashmob cờ đỏ sao vàng sôi động, vũ điệu trống nước cùng Violin, dance nón lá hào hùng, trình diễn Lân sư rồng nổi bật hay các tiết mục acoustic sâu lắng, vào lúc 18h30 đến 21h30. Với công viên châu Á, bạn nên đi từ 3h chiều và vui chơi tới khuya để thử hết những trải nghiệm đa dạng ở đây.

Chi phí du lịch tiết kiệm

Nếu kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương hay dịp 30/4-1/5, chi phí du lịch là lý do khiến nhiều người cân nhắc cho kỳ nghỉ, thì dịp 2/9, với số ngày nghỉ dài tương tự và giá cả "mềm" hơn sẽ là dịp lý tưởng để du lịch bù. Đà Nẵng là một trong những điểm đến có giá vé máy bay hấp dẫn nhất, chỉ từ 2 triệu đồng vé khứ hồi từ Hà Nội hay TP.HCM. Chưa kể trong dịp này nhiều khách sạn ven biển cũng giảm giá tới 30% so với dịp hè.

Dịp này, các công viên nổi tiếng giải trí ở Đà Nẵng cũng giới thiệu những combo với mức giá hấp dẫn. Trong đó Sun World Ba Na Hills vẫn đang áp dụng dịch vụ cáp treo và thưởng thức buffet trưa với giá trọn gói 1.090.000 đồng với người lớn và 840.000 đồng với trẻ em, giúp tiết kiệm hơn so với mua lẻ dịch vụ. Ngoài ra, những du khách say mê vẻ đẹp huyền ảo của Bà Nà về đêm có cơ hội tận hưởng combo Ba Na by Night với giá ưu đãi trong những ngày cuối cùng. Từ nay đến ngày 4/9/2022, combo vẫn áp dụng mức giá 700.000 đồng với người lớn và 520.000 đồng với trẻ em, bao gồm dịch vụ xe bus đưa đón từ trung tâm thành phố, cáp treo và tiệc buffet tối. Đây là dịp lý tưởng để du khách khám phá vẻ đẹp lãng mạn của làng Pháp trong ánh hoàng hôn, ngắm nhìn thành phố lung linh trên nền trời đêm từ trên cao và tận hưởng những bữa tiệc với hương vị say mê và màn trình diễn nghệ thuật đầy sôi động.

Công viên Châu Á cũng mở cửa tham quan miễn phí và áp dụng combo vui chơi trọn gói trong công viên với giá 200.000 đồng với người lớn và 100.000 đồng với trẻ em. Vé lẻ được áp dụng duy nhất trong khung giờ 20-21h hàng ngày. Giá vé một lượt trải nghiệm là 50.000 đồng và 3 lượt trải nghiệm là 100.000 đồng đối với người lớn. Trẻ em mua vé lẻ là 30.000 đồng một lượt trải nghiệm và 60.000 đồng trên 3 lượt trải nghiệm.