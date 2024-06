Gợi ý lịch trình chào hè sôi động tại Singapore

Khởi đầu ngọt ngào với Bảo tàng Kem

Điểm đến gợi ý đầu tiên trong lịch trình là Bảo tàng Kem Singapore (Museum of Ice Cream Singapore - MOIC), thiên đường màu hồng ngọt ngào dành cho tín đồ thích chụp hình "sống ảo".

Xuất hiện lần đầu tại Mỹ, mô hình bảo tàng kem độc đáo này nhanh chóng thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới, kể cả các ngôi sao nổi tiếng như Beyonce, David Beckham hay Katy Perry.

Mở cửa tại Singapore vào tháng 8/2021 ở địa chỉ 100 Loewen Rd, MOIC nhanh chóng trở thành tâm điểm của các tín đồ "sống ảo" nhờ không gian màu hồng pastel đẹp mắt với nhiều góc chụp ảnh đặc sắc. Từ lâu đài nhún khổng lồ đến hồ bơi topping rực rỡ, tất cả đều hứa hẹn mang lại trải nghiệm vui chơi thú vị để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của bạn.

Không gian màu hồng pastel đẹp mắt của MOIC (Ảnh: klook).

Khắp bảo tàng cũng bố trí các điểm dừng chân thưởng thức kem miễn phí với nhiều hương vị hấp dẫn, giúp du khách xua tan sự oi bức của cái nắng mùa hè gay gắt.

Vừa học vừa chơi tại Trung tâm Khoa học Singapore

Tọa lạc tại địa chỉ 15 Science Centre Rd, Trung tâm Khoa học Singapore (Science Centre Singapore) là địa điểm vui chơi mùa hè lý tưởng tiếp theo. Tại đây, những khái niệm khoa học phức tạp sẽ trở nên dễ hiểu và thú vị hơn qua các triển lãm và hoạt động vui chơi hấp dẫn.

Gia đình bạn có thể dành cả ngày ở Trung tâm Khoa học Singapore để khám phá những chủ đề khoa học khác nhau (Ảnh: Singapore Tourism Board).

Một số hoạt động hấp dẫn mà nhóm khách du lịch gia đình nên dành nhiều thời gian là triển lãm "Chứng ám ảnh sợ hãi: Khoa học về Nỗi sợ" (Phobia: The Science of Fear) và triển lãm "Tìm hiểu về chất thải" (Know your poo). Trong khi triển lãm đầu tiên giúp cả gia đình tìm hiểu bản chất của nỗi sợ dưới góc độ khoa học, thì triển lãm còn lại tạo điều kiện để mọi thành viên cùng khám phá lịch sử và cách vận hành của hệ thống cống rãnh Singapore trong 60 năm.

Một điểm nhấn nổi bật khác tại đây là rạp Omni-Theatre với 221 chỗ ngồi, trang bị mái vòm kỹ thuật số IMAX 3D, độ phân giải 8K cùng màn hình cao 5 tầng, hứa hẹn những buổi chiếu phim thú vị, kích thích trí tò mò và niềm đam mê khám phá ở mọi lứa tuổi.

Xua tan cái nóng trưa hè tại trung tâm thể thao Trifecta

Trifecta - lựa chọn vui chơi mới đầy hấp dẫn tại Singapore (Ảnh: sassymamasg).

Khai trương vào cuối tháng 10/2023, Trifecta với diện tích lên đến 4.609 m2, được xem là khu tổ hợp giải trí, thể thao kết hợp trượt ván, trượt băng và lướt sóng đầu tiên tại châu Á. Mỗi khu vực đều được trang bị công nghệ tiên tiến, mô phỏng chân thực môi trường tự nhiên, mang đến trải nghiệm sống động cho người chơi thể thao ở mọi cấp độ.

Dù là vận động viên chuyên nghiệp hay dân nghiệp dư, không gian hiện đại, an toàn của Trifecta tại địa chỉ 10A Exeter Rd đảm bảo mọi người chơi có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm mạo hiểm mà không phải lo lắng.

Chiêm ngưỡng Singapore rực rỡ về đêm và khám phá thế giới hoang dã tại vườn thú đêm Night Safari

Sau một ngày dài tận hưởng nhiều hoạt động thú vị trong nhà, buổi tối là khoảng thời gian lý tưởng để chiêm ngưỡng một Singapore thật rực rỡ. Điển hình như triển lãm Borealis tại Gardens by the Bay diễn ra vào tối thứ bảy, chủ nhật và thứ hai hàng tuần. Dưới bàn tay tài hoa của nghệ sĩ Thụy Sĩ Dan Acher, các lớp ánh sáng nhiều màu sắc và những đám mây được thổi hồn để biến hóa thành khung cảnh hệt như hiện tượng cực quang ở Bắc bán cầu.

Triển lãm Borealis tại Gardens by the Bay thu hút nhiều du khách và người dân địa phương (Ảnh: Timeout).

Để kết thúc một ngày vui chơi tại Singapore, du khách có thể dành buổi tối để tham quan Night Safari, vườn thú đêm đầu tiên trên thế giới tại địa chỉ 80 Mandai Lake Rd. Bạn nên đăng ký trải nghiệm ngồi xe điện để quan sát và tương tác với động vật trong môi trường sống tự nhiên về đêm.

Bên cạnh đó, tiết mục "Những sinh vật bóng đêm" (Creatures of the Night Presentation) sẽ là một điểm nhấn độc đáo khác trong chuyến tham quan tại Night Safari. Bạn có thể tận mắt chứng kiến màn trình diễn hấp dẫn những loài vật hoang dã như rái cá, cáo, gấu mèo, lợn...

Night Safari là vườn thú đêm đầu tiên trên thế giới (Ảnh: klook).

Với lịch trình trên, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn đảo quốc Singapore mà không lo ngại mùa hè oi bức.