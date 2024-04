Giá vé máy bay cao: Khách Việt mua tour nước ngoài, du lịch nội địa lép vế

Xếp hàng hai tiếng từ sáng sớm tại Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội để săn hai cặp vé máy bay đi Phú Quốc, tuy nhiên, chị Mai Hoa (Ba Đình, Hà Nội) phút cuối đành phải "quay xe" mua tour Thái Lan.

"Dịp lễ 2/9 năm ngoái tôi đã đi Singapore nên lễ này rất muốn đi Phú Quốc. Đầu hè nên cả nhà tôi ai cũng thích đi biển, biển ở Việt Nam bao giờ cũng đẹp hơn các nước trong khu vực. Tuy nhiên, dù đã cố gắng tìm mua vé máy bay vào thời gian thấp điểm du lịch, được giảm 10% nhưng mức giá vẫn ở mức cao, khoảng 7 triệu đồng/khứ hồi", chị Hoa tiếc nuối.

Theo chị Hoa, cùng tầm giá, tour Thái Lan hè khá hấp dẫn, có thể tham gia lễ hội té nước truyền thống của người Thái chỉ có vào tháng 4 nên kế hoạch đi Phú Quốc đã tạm hoãn.

"Giờ đi các vùng biển ở Việt Nam như Phú Quốc, Nha Trang... quá đắt đỏ", chị Hoa nói thêm.

Các công ty du lịch đều ghi nhận tỉ lệ khách Việt mua tour nước ngoài áp đảo khoảng 70%; 30% còn lại là tour nội địa và các combo khu nghỉ dưỡng, vé máy bay trong nước (Ảnh: H.A).

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày để kích cầu du lịch, tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa quá cao vẫn là một trở ngại lớn, ảnh hưởng đến các quyết định du lịch của khách Việt.

Phần lớn du khách đã thay đổi hành trình, chọn đi nước ngoài nhiều hơn hoặc vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu trong 5 ngày nghỉ lễ.

Khảo sát của phóng viên Dân trí tại Hội chợ VITM Hà Nội 2024, trong 2 ngày đầu, cho thấy: Phần lớn các công ty du lịch đều ghi nhận tỉ lệ khách Việt mua tour nước ngoài áp đảo khoảng 70%; 30% còn lại là tour nội địa và các combo khu nghỉ dưỡng, vé máy bay trong nước.

Trong đó, các điểm đến nước ngoài được khách Việt quan tâm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, bên cạnh các tour truyền thống Thái Lan, Singapore, Malaysia.

Các tour trên hấp dẫn bởi giá tốt, được sự hỗ trợ từ Tổng cục Du lịch các nước, các công ty áp dụng giá khuyến mại trong 4 ngày diễn ra Hội chợ.

Du khách nghe tư vấn tour tại Hội chợ du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2024 (Ảnh: B.T).

Hiện, tour đi Hàn được bán với giá khuyến mại từ 12,5 triệu đồng, tour Nhật Bản 4 ngày có giá từ 16,9 triệu đồng hoặc Đài Loan giá từ 11,3 triệu đồng, Trung Quốc từ 9,9 triệu đồng. Nếu du khách "săn" được tour vào khung giờ vàng lúc 20h mỗi ngày, giá tour thậm chí còn giảm thêm 500.000-1 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc An, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vietluxtour, mùa lễ năm nay ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt với các tour nước ngoài. Lý do là mức giá đang được ưu đãi, giảm 25% so với bình thường.

"Các đường tour châu Á hè có mức giá từ 7-15 triệu đồng rất "hot" như: Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc... Trong khi đó, các tuyến châu Âu, Mỹ, Úc được khách "chốt" nhiều nhất có khung giá trọn gói từ 50-66 triệu đồng/khách, thời gian tham quan từ 7-10 ngày. Trong 2 ngày qua, đã có nhiều khách tham quan, yêu cầu tư vấn tour, visa, vé máy bay và tiến hành mua, đặt cọc tại gian hàng", ông Ngọc An nói.

Đại diện đơn vị này cũng cho hay, để tránh giá vé máy bay cao, hiện tour Trung Quốc đường bộ là lựa chọn tối ưu nếu khách Việt muốn đi nước ngoài.

Các tour này khởi hành từ Hà Nội đến cửa khẩu Lào Cai rồi qua Hà Khẩu, Mông Tự, Bình Biên, giá từ 5,8 triệu đồng. Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới, giá từ 7,5 triệu đồng.

Với các tour nội địa, theo ông Ngọc An du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần, bán kính 100-300km. Ở Hà Nội, một số điểm như Sa Pa (Lào Cai); Mộc Châu (Sơn La); Hạ Long (Quảng Ninh); từ TPHCM có các điểm đến như Vũng Tàu; Phan Thiết. Chi phí những tour này dao động 2,5-5 triệu đồng/tour.

Bên cạnh đó, du lịch tàu hỏa cũng được các đơn vị lữ hành quảng bá rộng rãi tới du khách. Đây là một sản phẩm nội địa mới, được coi là giải pháp thay thế cho khách Việt khi hành trình di chuyển bằng máy bay có chi phí đắt đỏ.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, cho biết: "Vietravel đã xây dựng các sản phẩm du lịch tàu hỏa. Theo đó, du khách không chỉ di chuyển thông thường mà sẽ là một hành trình trải nghiệm văn hóa.

Qua những ô cửa sổ trên tàu, khách sẽ được tận mắt chứng kiến những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, thay đổi theo từng tỉnh thành trên khắp chiều dài đất nước".

Theo ông Bảy, "khách Việt luôn muốn đi du lịch nội địa", bởi Việt Nam sở hữu những cảnh đẹp không thua kém bất kỳ đất nước nào.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, do cản trở về chi phí như giá vé máy bay cao, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế… Trong khi đó, các tour nước ngoài lại có mức giá cạnh tranh, truyền thông của họ đã đánh trúng tâm lý hiếu kỳ, thích xuất ngoại của khách Việt. Nên gần đây tour quốc tế đang có phần áp đảo.

"Các tour nước ngoài với hành trình phong phú trải dài từ các tuyến Đông Nam Á, Đông Bắc Á đến Châu Âu, Úc, Mỹ với mức giá ưu đãi giảm đến 40%. Đặc biệt, hành trình các tour này cũng thiên về sự mới - độc - lạ, tăng trải nghiệm cho du khách nên lượng người mua tour rất khả quan. Chúng tôi kỳ vọng trong những ngày diễn ra Hội chợ Du lịch sẽ bán trên 8.000 chỗ, phục vụ khoảng 10.000 lượt khách ghé thăm gian hàng và đạt doanh thu 18-20 tỷ đồng", ông Bảy nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Công Hoan, CEO Flamingo Redtour, cũng cho biết: Việt Nam được rất nhiều quốc gia đánh giá là giàu tiềm năng, không chỉ về cảnh quan thiên nhiên mà về cả lượng khách.

Các cơ quan xúc tiến du lịch của các đất nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan… rất quan tâm đến Việt Nam. Họ đưa ra nhiều chính sách, ưu đãi hấp dẫn để thu hút du khách Việt đến với nước họ.

Nhóm du khách lớn tuổi đang xem thông tin về các tour quốc tế như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ngày 11/4 (Ảnh: B.H).

"Nếu trước đây, công ty tập trung vào các sản phẩm khuyến mại với sự hỗ trợ từ hàng không thì tại hội chợ năm nay, chính sách từ hàng không đã không còn tốt. Redtour đã đưa ra 3 chương trình mới: Khách mua tour tại sự kiện được giảm trực tiếp bằng tiền mặt từ 500.000-4 triệu đồng tùy tour; mua tour Đông Nam Á sẽ được Tổng cục Du lịch các nước tặng quà; tung ra các sản phẩm mới ưu tiên cho khách đăng ký tại Hội chợ...", ông Hoan cho biết.

Việc kéo dài ngày nghỉ lễ lên 5 ngày cũng góp phần kích cầu du lịch, khách Việt dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định đi đâu đó.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị lữ hành cho rằng, quyết định này đã "đến muộn" khiến các doanh nghiệp trở tay không kịp. Bởi thực tế, tour tuyến, sản phẩm du lịch tới thời điểm này cơ bản đã hoàn thiện, vé máy bay thậm chí phải "ôm" trước từ cuối năm ngoái mới có giá tốt.