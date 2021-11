Flamingo tung ưu đãi mùa lễ hội cuối năm

Dân trí Mùa lễ hội cuối năm là khoảng thời gian các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp đưa ra những chương trình ưu đãi hấp dẫn, mang tới cho du khách kỳ nghỉ trọn vẹn trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Mùa lễ hội 2021: Du lịch "all-in-one" lên ngôi

Mùa lễ hội 2021 vô cùng đặc biệt đối với ngành du lịch nghỉ dưỡng trong bối cảnh các dịch vụ du lịch đang dần trở lại sau thời gian đóng băng.

Vượt qua thời kỳ khó khăn, du lịch Việt Nam không ngừng làm thay đổi theo hướng tích cực để mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn. Nổi bật trong đó là chương trình "Kết nối xanh du lịch Việt Nam" do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Điều này hợp với nhu cầu được gần gũi với thiên nhiên, du lịch biệt lập của du khách. Do đó, nhằm đáp ứng nhu cầu tận hưởng kỳ nghỉ đa dạng hoạt động giữa thiên nhiên, các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp đang tích cực đưa ra các chương trình hấp dẫn cho mùa lễ hội Giáng sinh và đón mừng năm mới 2022.

Đến Đại Lải tận hưởng Giáng sinh châu Âu giữa lòng miền Bắc

Điểm chung của các khu nghỉ dưỡng 5 sao thời gian này là những gói ưu đãi "all in one" tích hợp trọn vẹn trải nghiệm. Trong số này có thể kể đến Flamingo Đại Lải Resort và Flamingo Cát Bà, hai khu nghỉ dưỡng lớn bậc nhất miền Bắc với chuỗi hoạt động đậm chất lễ hội.

Những vật liệu trang trí tự nhiên với gam màu ấm khơi gợi lễ Giáng sinh Bắc Âu.

Nằm ở ven hồ Đại Lải thơ mộng cách Hà Nội chưa tới 1 tiếng lái xe, Flamingo Đại Lải Resort đưa du khách tới một không khí lễ hội tưng bừng chưa từng có theo chủ đề "Forward to Future" (hướng đến tương lai).

Đặc biệt vào ngày 1/12 tới đây, lần đầu tiên ở Đại Lải, Lễ hội bia Đức - lễ hội dân gian lớn nhất thế giới sẽ được tái hiện với hương vị bia Đức thượng hạng, những món ăn truyền thống của nước Đức như xúc xích, các loại phô mai, bánh lớp kiểu Đức.... Tất cả sẽ tạo nên một đêm khởi đầu mùa lễ hội hoàn hảo, náo nhiệt và đắm say.

Cả miền xanh Đại Lải bừng sáng mùa lễ hội.

Kế tiếp đó là chuỗi hoạt động đặc sắc như Lễ thắp sáng cây thông Noel, Dạ tiệc Giáng sinh; Gala countdown đón năm mới sôi động; chương trình vui chơi giải trí cho bé yêu cùng nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Tiệc trà kiểu Anh cũng là một nét mới ở Flamingo Đại Lải Resort dịp lễ Giáng sinh 2021. Du khách sẽ được thưởng thức trà đen xứ sở sương mù độc đáo và bánh macaron giữa không gian thoáng đạt chan hòa cùng thiên nhiên.

Lắng nghe thanh âm đại dương mùa lễ hội ở đảo ngọc Cát Bà

Nếu như mùa lễ hội ở Flamingo Đại Lải Resort mang hơi hướng Giáng sinh Bắc Âu lung linh thì Flamingo Cát Bà lại đưa du khách tới hành trình đón năm mới theo chủ đề "Sound from the Ocean" (Thanh âm từ Đại dương).

Khởi đầu bằng Lễ thắp sáng cây thông Noel, Flamingo Cát Bà kéo dài chuỗi hoạt động mùa lễ hội tới đầu 2022, với chuỗi Dạ tiệc đêm Giáng sinh và Gala countdown đón năm mới, vui chơi bãi biển bên ánh lửa bập bùng cùng các hoạt động giải trí bất tận.

Nhấm nháp hương vị cocktail tinh tế bên vịnh Lan Hạ thiên đường là trải nghiệm tuyệt vời.

"Sự xuất hiện của ông già Noel cùng những món quà ý nghĩa sẽ là bất ngờ chúng tôi dành tặng du khách vào dịp lễ Giáng sinh", đại diện Flamingo Cát Bà chia sẻ.

Mùa lễ hội không thể thiếu những bữa tiệc thịnh soạn trong không gian lung linh. Bếp trưởng Singapore Lawrence Tay đã chuẩn bị sẵn những thực đơn mang đậm hơi thở đại dương, đại tiệc buffet phong vị Âu cùng những tinh hoa gia vị thấm trong từng phần nước sốt độc đáo.

Đến Flamingo Cát Bà đừng nên bỏ qua những điểm check-in tuyệt diệu. Cùng thư thái dạo bước ở đường dạo trên cao Cầu Mây - kiệt tác hoàn hảo giữa thiên nhiên, thưởng lãm "nàng thơ" vịnh Lan Hạ tại Lan Hạ Panorama - Điểm ngắm bình minh đẹp nhất Cát Bà là những ký ức không thể nào quên.

Đường dạo trên cao Cầu Mây - tuyệt tác giữa không trung.

Tại Flamingo Cát Bà dịp cuối năm, hệ thống nhà hàng cao cấp cũng được trang hoàng rực rỡ sắc màu, sẵn sàng chào đón thực khách với đại tiệc buffet hoặc thực đơn Giáng sinh, năm mới chỉ từ 800.000 VNĐ++/người lớn, cùng những món ăn truyền thống như gà tây, cải Brussel, mực nướng Sambal hay các món Signature từ Bếp trưởng.

Được biết Flamingo Đại Lải Resort và Flamingo Cát Bà đều công bố gói nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm chỉ từ 1.600.000 VNĐ++/khách/đêm, áp dụng cho ngày 31/12/2021, bao gồm đại tiệc buffet hoặc thực đơn món Âu, gala countdown đặc biệt, các hoạt động vui chơi giải trí và âm nhạc đặc sắc…

Anh Đức - Trường Thịnh