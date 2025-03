EVA Air giữ chân hành khách cùng dịch vụ tận tâm và cam kết an toàn bay

Kể từ khi thành lập vào năm 1989, EVA Air - hãng hàng không quốc tế 5 sao từ Đài Loan (Trung Quốc), đã luôn kiên định theo đuổi triết lý hoạt động dựa trên ba yếu tố cốt lõi: an toàn, chất lượng và đổi mới. Nhờ đó, hãng đã liên tục gặt hái nhiều giải thưởng và danh hiệu từ các tổ chức trên toàn cầu.

Mọi tâm huyết đều hướng về sự hài lòng của hành khách

Để mọi chuyến bay đều đem đến những trải nghiệm đáng nhớ, EVA Air ân cần chăm sóc hành khách xuyên suốt hành trình, từ dịch vụ mặt đất cho đến trải nghiệm trên không. Hơn 10.000 thành viên trong đội ngũ EVA Air không ngừng nỗ lực hướng về mục tiêu chung: mang đến nụ cười và sự hài lòng cho mọi hành khách.

Từ những cử chỉ nhỏ nhất, như nụ cười niềm nở của đội ngũ nhân viên mặt đất khi đón tiếp hành khách tại sân bay, ân cần hỗ trợ hành khách trong từng bước làm thủ tục, lựa chọn chỗ ngồi, hỏi thăm sức khỏe, các yêu cầu đặc biệt về thực đơn cho đến đội ngũ tiếp viên tận tình chăm sóc trên chuyến bay, mọi khoảnh khắc đều được EVA Air chăm chút tỉ mỉ.

Chính sự chăm sóc tận tình, sự thấu hiểu nhu cầu của hành khách, cùng những dịch vụ cá nhân hóa đã tạo nên dấu ấn khác biệt cho EVA Air.

Đội ngũ nhân viên EVA Air luôn được đào tạo bài bản, chuyên sâu nhằm đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho mọi hành khách (Ảnh: EVA Air).

EVA Air sở hữu đội ngũ tiếp viên đa quốc tịch, trong đó có hơn 300 tiếp viên người Việt, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ tận tình mọi yêu cầu và chủ động phục vụ hành khách xuyên suốt hành trình. Điều này không chỉ mang đến sự an tâm cho hành khách, nhất là trẻ em, người lớn tuổi, hay những người gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ khác mà còn giúp họ cảm thấy thoải mái và dễ dàng yêu cầu sự trợ giúp bất cứ lúc nào.

Với EVA Air, phục vụ khách hàng không đơn thuần là cung cấp dịch vụ, mà đặt trọn trái tim và sự chân thành vào từng khoảnh khắc, để khách hàng luôn cảm thấy thoải mái và hài lòng suốt chặng hành trình. Chính vì thế, EVA Air không chỉ mang đến những chuyến bay suôn sẻ mà còn vun đắp những kết nối đặc biệt, lâu dài với khách hàng.

Nụ cười luôn rạng rỡ khi phục vụ hành khách đã trở thành hình ảnh quen thuộc của các tiếp viên EVA Air (Ảnh: EVA Air).

36 năm vững chắc cam kết an toàn hàng không

EVA Air được Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) trao tặng Chứng nhận an toàn khai thác IOSA - chứng chỉ về an toàn hàng không, nhờ vào những nỗ lực không ngừng trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế.

EVA Air đã đưa yếu tố cốt lõi của Hệ thống quản lý an toàn - nhận diện mối nguy và quản lý rủi ro vào tư duy và công việc hàng ngày của nhân viên, giúp họ chủ động áp dụng những nguyên tắc này trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược, thiết lập quy trình, đến triển khai các hoạt động vận hành. Với hệ thống quản lý an toàn, từng bộ phận của hãng có thể nhận diện hiệu quả các mối nguy hiện tại và tiềm ẩn, từ đó chủ động đối phó và quản lý rủi ro một cách hệ thống, tối ưu.

Với EVA Air, an toàn không chỉ là giá trị cốt lõi mà còn là lời cam kết của hãng đối với từng hành khách. Chính vì vậy, hãng đã xây dựng một hệ thống quản lý an toàn bay, từ việc đào tạo bài bản đội ngũ phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật, duy trì quy trình bảo dưỡng tỉ mỉ, đến việc lập kế hoạch tuyến đường bay chuẩn sát, tất cả nhằm mang đến những chuyến bay an toàn và thuận lợi.

Nhờ những nỗ lực trên, EVA Air đạt top 7 hãng hàng không an toàn nhất thế giới của AirlineRatings.com năm 2025. Theo đó, đây là năm thứ mười hai liên tiếp EVA Air có mặt trong danh sách này, khẳng định cam kết bền bỉ trong việc đảm bảo an toàn cho hành khách và khẳng định vị thế trong ngành hàng không quốc tế.

Ông Clay Sun, Chủ tịch EVA Air, chia sẻ: "EVA Air từ lâu đã được biết đến với thành tích an toàn bay xuất sắc. Chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn an toàn, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy trình từ khai thác bay, dịch vụ cabin, bảo trì đến xử lý mặt đất, mang đến cho hành khách những trải nghiệm bay an toàn, thoải mái và đáng nhớ".

Là thành viên của Star Alliance - Liên minh hàng không hàng đầu thế giới, EVA Air sở hữu mạng lưới bay rộng lớn gồm hơn 1.150 điểm đến tại hơn 189 quốc gia (Ảnh: EVA Air).

Nằm trong bảng xếp hạng "Top 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới 2024" và là "Hãng hàng không 5 sao" do Skytrax chứng nhận trong suốt 9 năm liền, EVA Air không ngừng khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành hàng không thế giới, là người bạn đồng hành cùng hành khách trên mọi hành trình.