Du xuân và trải nghiệm "Sắc thái văn hóa Hội An" giữa lòng Thủ đô

Sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân với nhiều gian hàng giới thiệu và trình diễn nghề chế tác gốm, mộc, gốc tre, làm lồng đèn…

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật về những làn điệu hò khoan đối đáp, dân ca bài chòi xứ Quảng đầy ngọt ngào, thấm đẫm tình yêu đôi lứa và ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước.

Các nghệ sĩ, diễn viên trình diễn làn điệu xứ Quảng (Ảnh: Trung tâm văn hóa Hội An).

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực đặc trưng của xứ Quảng với những món ăn đặc sản như cao lầu, mỳ quảng, bánh bao bánh vạc, cơm gà… được các đầu bếp địa phương chế biến phục vụ thực khách.

Sự kiện sẽ mang đến những cảm nhận văn hóa sâu sắc về vùng đất Hội An, Quảng Nam giàu truyền thống, chân chất, nghĩa tình tại mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Đặc biệt, chương trình "Đêm Hội An cùng thắp sáng di sản" bắt đầu từ 17h30 đến 21h00 mùng 8 và mùng 9 Tết, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Hô hát bài chòi (Ảnh: Trung tâm văn hóa Hội An).

Dưới ánh đèn lồng lung linh, những dãy nhà cổ kính, hình ảnh Hội An không những xinh đẹp, lãng mạn mà còn mang chiều sâu văn hóa của vùng đất đậm đà bản sắc, nghệ thuật dân gian sinh động, thủ công mỹ nghệ sáng tạo. Khám phá Tết Hội An qua công nghệ, trải nghiệm nặn con thổi, tò he, xem múa rồng Hội An…

Theo UBND thành phố Hội An, "Sắc thái văn hóa Hội An" tại Hà Nội sẽ mở đầu cho chuỗi các sự kiện tiếp nối chuyên sâu về thủ công và nghệ thuật dân gian của Hội An trong năm 2024.

Năm nay, nhiều hoạt động trọng tâm liên quan đến các lĩnh vực sáng tạo sẽ được tổ chức tại Hội An và Hội An cũng sẽ tham gia, tổ chức nhiều hoạt động tại các địa phương trong nước và quốc tế.

Trẻ em trải nghiệm làm gốm thủ công (Ảnh: Trung tâm văn hóa Hội An).

Những sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng kết nối, xúc tiến quảng bá sản phẩm sáng tạo của Hội An nói riêng và hình ảnh văn hóa - du lịch - ngoại giao Hội An nói chung đến thế giới, từ đó gia tăng cơ hội đầu ra cho những tác phẩm, sản phẩm sáng tạo đặc trưng của Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch thành phố Hội An - cho hay, Hội An đã chắt lọc để giới thiệu, biểu đạt những giá trị rất bình dị nhưng tiêu biểu nhất của di sản văn hóa Hội An tại sự kiện này.

"Trong một không gian nhỏ sắp đặt mô phỏng hình hài một góc phố Hội An, chúng ta sẽ cùng tham gia các hoạt động làm đèn lồng, gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, tìm hiểu những làn điệu vừa dí dỏm vừa sâu lắng của những câu hò, điệu lý dân ca, diễn xướng bả trạo cầu ngư, trò chơi dân gian bài chòi; thưởng thức, chiêm nghiệm một Hội An "trăm vật trăm ngon" qua hương vị của mì quảng, cao lầu...", Phó Chủ tịch thành phố Hội An phát biểu.

Du khách, trẻ em được hướng dẫn làm lồng đèn (Ảnh: Trung tâm văn hóa Hội An).

Lãnh đạo thành phố Hội An cũng chia sẻ, chương trình vui xuân Giáp Thìn "Sắc thái văn hóa Hội An", "Đêm Hội An cùng thắp sáng di sản" hy vọng sẽ đem đến sự hài lòng cho đồng bào Thủ đô vốn nặng lòng yêu mến và muốn tìm hiểu về văn hóa Quảng Nam, văn hóa miền Trung; đồng thời góp phần làm ấm thêm tình cảm và tâm thức hướng về cố hương của bà con phố Hội, bà con Quảng Nam xa xứ đang sinh sống tại Thủ đô.

Đây cũng là dịp giới thiệu những nét đặc sắc của nghề thủ công và nghệ thuật dân gian trong hành trình Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.