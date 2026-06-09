Du lịch Việt Nam hấp dẫn khách Thái Lan nhờ cảnh đẹp, chi phí hợp lý

Du lịch Thái Lan - Việt Nam tăng trưởng tích cực

Ngày 9/6 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu của Việt Nam, nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm liên kết và thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai quốc gia.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Theeraphong Phichitkawin, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại TPHCM, cho biết, khuôn khổ hợp tác mới sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy kết nối hàng không, giao thông và logistics, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, du lịch và giao thương giữa người dân hai nước.

"Việc tăng cường hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý du lịch sẽ góp phần hình thành những sản phẩm liên kết hấp dẫn hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực", ông Theeraphong nói.

Ông Theeraphong kỳ vọng Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển các tuyến du lịch xuyên biên giới trong tiểu vùng Mekong, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân, qua đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh lưu niệm cùng các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu của Việt Nam.

Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, Thái Lan đón khoảng 230.000 lượt khách Việt Nam, cho thấy sự phục hồi rõ nét của thị trường Việt Nam sau giai đoạn sụt giảm năm 2025.

"Thái Lan tiếp tục là một trong những điểm đến được người Việt yêu thích nhờ khoảng cách gần, sản phẩm đa dạng và chất lượng dịch vụ tốt", ông nói.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đón khoảng 223.000 lượt khách Thái Lan trong 5 tháng đầu năm, tăng so với mức 205.000 lượt cùng kỳ năm trước.

Theo ông Theeraphong, kết quả này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam đối với du khách Thái Lan, đồng thời cho thấy dòng khách hai chiều đang phát triển theo hướng cân bằng và bền vững.

Ông Theeraphong cho rằng, hai nước còn nhiều dư địa phát triển du lịch nhờ lợi thế về vị trí địa lý, mạng lưới đường bay dày đặc, chi phí hợp lý cùng những nét đặc sắc riêng về văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Ông kỳ vọng Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình "Hai quốc gia, một điểm đến", kết nối các điểm đến nổi bật của hai nước thành những hành trình đa trải nghiệm dành cho du khách quốc tế, qua đó cùng thu hút hiệu quả các thị trường đường dài như châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và Đông Bắc Á.

Từ góc độ thị trường Thái Lan, ông Theeraphong đánh giá Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để thu hút du khách, từ hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng đến các sản phẩm mới như du lịch MICE, golf, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, đường sắt và du lịch điện ảnh. Bên cạnh đó, môi trường du lịch an toàn, ổn định và thân thiện cũng là điểm cộng lớn của Việt Nam.

Thái Lan là điểm đến được nhiều khách Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ (Ảnh minh hoạ: iStock).

Để gia tăng sức hút đối với thị trường Thái Lan, ông cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, phát triển thêm các sản phẩm gắn với ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm văn hóa địa phương và các điểm đến mới dành cho giới trẻ.

"Việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực du lịch và tăng cường liên kết giữa các địa phương sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng tỷ lệ khách Thái Lan quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới", ông chia sẻ.

Doanh nghiệp kỳ vọng thúc đẩy trao đổi khách hai chiều

Bà Lê Thị Hòa, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist, cho rằng dư địa hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới vẫn còn rất lớn.

Theo bà Hòa, quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước đã được xây dựng và phát triển trong nhiều năm qua nhờ những lợi thế về vị trí địa lý, văn hóa và nhu cầu du lịch ngày càng tăng của người dân hai nước.

"Bên cạnh khoảng cách địa lý gần, Việt Nam và Thái Lan còn có nhiều nét tương đồng về văn hóa và thói quen tiêu dùng. Điều này giúp việc đi lại, trao đổi khách du lịch giữa hai nước trở nên thuận lợi hơn rất nhiều", bà Hòa chia sẻ.

Đại diện Hanoitourist cho biết, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không triển khai nhiều chương trình quảng bá và kích cầu nhằm thúc đẩy dòng khách hai chiều.

"Chúng tôi liên tục xây dựng các chương trình xúc tiến để thu hút nhiều hơn khách Thái Lan đến Việt Nam, đồng thời đưa du khách Việt Nam tới khám phá Thái Lan", bà nói.

Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan ký hợp tác cùng công ty Hanoitourist (Ảnh: Nam Việt).

Theo bà Hòa, du khách Thái Lan hiện có xu hướng lựa chọn đa dạng các sản phẩm du lịch tại Việt Nam, từ nghỉ dưỡng biển đến khám phá vùng núi. Những điểm đến như Sa Pa hay các khu nghỉ dưỡng ven biển của Việt Nam đang được nhiều du khách Thái Lan yêu thích.

"Việt Nam có nhiều lợi thế về cảnh quan, khí hậu và giá cả dịch vụ. Khí hậu mát mẻ hơn vào mùa hè, hệ thống bãi biển phong phú cùng chi phí lưu trú, ăn uống và mua sắm hợp lý là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Thái Lan", bà Hòa nhận định.

Việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để ngành du lịch hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối văn hóa giữa hai quốc gia trong khu vực ASEAN.