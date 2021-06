Du lịch Mộc Châu mùa hè - vừa trốn nóng, vừa trốn dịch

Dân trí Tại sao nên du lịch Mộc Châu vào mùa hè, Mộc Châu có gì hấp dẫn hơn đi biển mùa hè. Đọc hết bài này bạn sẽ hiểu

Khí hậu mát mẻ - không khí trong lành

Khí hậu Mộc Châu không ai là không mê, trong khi Hà Nội và nhiều nơi, nhiệt độ lên đến 40 độ C, trời nóng như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm áo, bức bối, ngột ngạt đến 7-8 giờ tối, thì Khu du lịch quốc gia Mộc Châu thường xuyên ở ngưỡng 25 độ C, buổi sáng và chiều, nhiệt độ chỉ vào khoảng 20 độ C. Thời tiết Mộc Châu luôn được 100 % khách du lịch ở đồng bằng ưa thích, bởi nó dễ chịu từ sự dịu mát, từ sự trong lành của thiên nhiên với rất ít khói bụi và tiếng ồn.

Kể cả ở những khách sạn hay nhà nghỉ dọc quốc lộ 6 thì du khách cũng cảm thấy khá bình lặng bởi lưu lượng xe không quá nhiều, và không có các nhà máy, động cơ gây ồn ào, không có các tòa nhà cao tầng và quá nhiều bê tông gây hiệu ứng nhà kính.

Mộc Châu Retreat - Một trong những khu nghỉ có không gian yên tĩnh, không khí trong lành ở Mộc Châu.

Thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp, nhiều trải nghiệm

Cao nguyên Mộc Châu rộng trên 80km2, với những đồng cỏ đồi chè nối dài bất tận trên những quả đồi rất thấp, ít bị những dãy núi cao gây đứt đoạn, cản tầm nhìn, do đó, tạo nên một không gian bao la, mênh mông hút tầm mắt.

Không phải mất quá nhiều thời gian để leo lên những đỉnh cao để ngắm cảnh thảo nguyên Mộc Châu đẹp lãng mạn và đầy chất thơ, thậm chí có những địa điểm, xe ô tô đến tận nơi được.

Đó là những điểm ngắm mây bay ở khu vực xã Xuân Nha, hay vùng giáp với Hang Kia, Pa Cò, hay những điểm ngắm thảo nguyên Mộc Châu ở đỉnh dốc Chiềng Đi, hay khu nghỉ dưỡng Arena Village Mộc Châu, hoặc các cánh đồng cỏ ở tiểu khu 68, 26/7, đồng chè ở làng chè Mộc Châu hoặc đồi chè trái tim Mộc Châu, đồi chè Mộc Sương.

Đó là những thung lũng mận, đào, bơ đang vào vụ quả chín. Không quá xa thị trấn để tới thung lũng mận Nà Ka (Thị trấn Nông trường Mộc Châu), thung lũng Mận Vân Hồ (bản Thung Cuông, xã Vân Hồ), du khách có thể đưa gia đình mình, nhất là con trẻ đến ngắm những trang trại mận đang vào mùa thu hoạch, cảm nhận không gian mát mẻ dưới tán cây, trên thảm cỏ, chạy chơi thoải mái với trải nghiệm hái quả ăn tại vườn, cắm trại, ăn trưa tại chỗ…

Ngoài ra, những dòng thác như thác Dải Yếm, thác Tạt Nàng, thác Nàng Tiên và nhiều dòng suối ở khắp xung quanh Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cũng cung cấp thêm trải nghiệm thú vị cho các gia đình đưa trẻ đi trốn nóng. Cả gia đình sẽ được cùng nhau tắm suối, tắm thác, lội nước ở những dòng nước mát mẻ, trong lành đầy thư thái.

Riêng bản Phụ Mẫu, xã Chiềng Yên còn có dòng nước nóng thiên nhiên chảy từ núi đá ra phục vụ những gia đình có nhiều thời gian thăm quan, du lịch và thích khám phá thiên nhiên mộc mạc, giản đơn.

Nhiều khu nghỉ dưỡng và những món ăn ngon

Trước năm 2015, ở Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gắn liền với không gian thoáng rộng, nhiều cây cối, có chỗ chạy chơi cho trẻ con hầu như không có, chủ yếu là những nhà nghỉ hoặc khách sạn xây thành hình khối hộp, kín bưng và nhiều bê tông.

Tuy nhiên, đến nay, những khu nghỉ sinh thái ở Mộc Châu, Vân Hồ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Đó có thể là khu nghỉ dưỡng cao cấp như Thảo Nguyên Resort, với bể bơi trong nhà, có mát - xa, xông hơi trong không gian rộng nhiều cây xanh, hay những khu nghỉ có thác, có suối, có rừng bao quanh như Vân Hồ Ecologde, Nhà bên suối, Stella Mộc Châu, Achu Homestay, Phố núi tình yêu Homestay, Khu du lịch sinh thái Mộc Sương… những khu nghỉ này đều có phòng độc lập, riêng biệt, không gian mở để khách mở cửa đón gió trời, ngắm cảnh đẹp, từ ban công, từ cửa sổ.

Tháng 4, cũng là lúc nhiều mưa ở cao nguyên Mộc Châu, đất đai tốt tươi, khí hậu mát lành và vốn văn hóa ẩm thực Tây Bắc phong phú giúp Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có nhiều loại đồ ăn và món ăn ngon đặc sắc được lòng du khách.

Mùa này, ốc đá, cá suối, cá sông Đà (cá nến, cá chép…) là lựa chọn mát mẻ giúp xua tan cái nóng mùa hè, các loại rau rừng đặc sản Mộc Châu như rau sắng, rau bò khai, canh bon nấu đuôi bò… đều thanh mát và dễ dùng trong cái nắng hè oi ả. (Một số nhà hàng nổi tiếng tại Mộc Châu phục vụ các món ăn dân tộc ngon nổi tiếng là: Nhà hàng Đông Hải Mộc Châu, các nhà sàn ở HTX Du lịch bản Áng, nhà hàng Sơn La quán...).

Rau rừng đặc sản Mộc Châu (Ảnh nhà hàng Đông Hải).

Thịt bê sữa, thịt dê, cá hồi cũng là lựa chọn thú vị để trải nghiệm ẩm thực Tây Bắc. Quán dê nổi tiếng Mộc Châu là Mr Dê Mạnh Mãi, Dê Trần Thế, Đệ Nhất Dê; quán cá hồi ngon là Cá Hồi Xuân Bắc 181, Cá hồi Chiềng Đi, Cá hồi 64, Cá Hồi Vườn Đào…- Các loại đặc sản Mộc Châu và hoa quả mùa hè ở Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cũng khá phong phú: sữa chua nếp cẩm, sữa chua nha đam Mộc Châu, sữa chua uống Mộc Châu góp phần giải nhiệt mùa hè, xoài Mộc Châu, mận Mộc Châu là lựa chọn không thể bỏ qua nếu muốn mua về làm quà tặng người thân, bạn bè.

Về thức uống, đến Mộc Châu, đừng uống nước cam, nước me, nước bí đao đóng chai, bởi như thế thì cực lãng phí công sức khi bỏ qua những loại quả ngon làm nước uống. Bạn hãy hỏi các nhà hàng, quán café giải khát những món ngon bổ dưỡng và vô cùng sạch, an toàn như: nước mơ má đào Mộc Châu, siro dâu tây, siro mận Mộc Châu, sinh tố xoài Mộc Châu, nước me Yên Châu…

Các món đồ ngon này không những ăn tại chỗ, mà còn có thể mua về làm quà tặng người thân, gia đình, bạn bè. Địa điểm mua đặc sản Mộc Châu uy tín là: Mộc Châu Food, Dairy Farm, Nông Trang Xanh, Siêu thị Suối Tiên Mộc Châu…

Đi đến Mộc Châu như thế nào cho tiện:

- Nếu đi bằng xe cá nhân, bạn chỉ mất 4 tiếng di chuyển từ Hà Nội đến Mộc Châu với 180km đường đẹp như xa lộ.

- Nếu đi bằng xe khách, nên chọn các xe limousine chất lượng cao và thoáng đãng, an toàn, di chuyển xanh. Một số hãng xe limousine nổi tiếng ở Mộc Châu là: Gia Hưng Limousine Mộc Châu, Xuân Tráng, Nhật An…

KINH NGHIỆM DU LỊCH MỘC CHÂU ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT:

https://mocchautourism.com/vi/news/kinh-nghiem-du-lich-moc-chau/huong-dan-di-phuot-moc-chau-bang-xe-may-238.html

Trường Thịnh