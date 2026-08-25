Du lịch Lâm Đồng cần chuyển từ tăng số lượng qua chất lượng

Ngày 25/8, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức diễn đàn tham vấn “Du lịch Lâm Đồng” nhằm tìm kiếm các giải pháp phát triển du lịch địa phương giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn năm 2040.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nêu vấn đề, sự quan trọng của địa phương không đơn thuần là thu hút du khách mà cần tạo giá trị cao hơn từ du lịch.

Du khách thưởng thức âm nhạc bên bờ hồ Xuân Hương ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ngành du lịch cần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tăng mức chi tiêu. Đồng thời nâng cao sức cạnh tranh, khả năng hội nhập, đảm bảo hài hòa giữa các yếu tố về phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên, môi trường, lợi ích cộng đồng.

Trên cơ sở đó, tỉnh Lâm Đồng mong muốn các chuyên gia phân tích, đánh giá, hiến kế để địa phương phát triển ngành du lịch trong thời gian tới.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Lâm Đồng đứng trước không gian phát triển đặc biệt. Theo đó, Đà Lạt và vùng cao nguyên tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, kết nối cao nguyên với biển, thiên nhiên với văn hoá, nông nghiệp với nghỉ dưỡng, trải nghiệm với kinh tế đêm.

Du khách tham gia chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Đà Lạt (Ảnh: Quốc Khánh).

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, hiện nay, thị trường khách chưa bền vững, thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách còn thấp. Sản phẩm du lịch của tỉnh này tuy đa dạng nhưng phân tán, thiếu liên kết.

Ngoài ra, mô hình kinh tế đêm chưa được khai thác đúng mức, chưa trở thành động lực tăng trưởng mặc dù đây là dư địa rất lớn để gia tăng doanh thu và kéo dài thời gian lưu trú.

Tại diễn đàn, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, cũng phân tích nhiều yếu tố liên quan đến du lịch cộng đồng, du lịch canh nông. Theo ông Lê Minh Hoan, Lâm Đồng nên hướng đến việc sẽ tạo ra những trải nghiệm mà nơi khác khó có thể sao chép. Đặc biệt phải hướng đến việc làm sao để khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, hiểu vùng đất hơn và khi du khách trở về vẫn muốn kể câu chuyện Lâm Đồng cho người khác nghe.

Cùng với phân tích, nhận diện về ngành du lịch, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều giải pháp để Lâm Đồng phát triển trong thời gian tới.

Du khách chụp hình bên cây phượng tím ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trong đó, chuyên gia cho rằng, địa phương chuyển mục tiêu từ tăng số lượng sang chất lượng, tăng giá trị chi tiêu của du khách. Đồng thời xác định các thị trường trọng điểm để có chiến lược xúc tiến; xây dựng hệ sinh thái sản phẩm; xây dựng thương hiệu…

Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch nhưng chưa được khơi dậy, chưa được phát huy. Thông qua diễn đàn, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành địa phương ghi nhận nhiều ý kiến bổ ích nhằm phát triển du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng mong muốn các doanh nghiệp đồng hành, chung tay cùng địa phương tạo môi trường du lịch xanh, sạch đẹp và bền vững.