Cảnh báo việc sử dụng flycam, thả diều gần sân bay Liên Khương

Ngày 19/8, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị người dân, tổ chức, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật trước khi sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV, flycam, drone...). Tuyệt đối không được sử dụng các thiết bị này gần sân bay quốc tế Liên Khương (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Theo công an, flycam, drone và các loại máy bay không người lái hiện được sử dụng phổ biến trong quay phim, chụp ảnh, du lịch, truyền thông, khảo sát công trình, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, mọi hoạt động bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký, người điều khiển, giấy phép bay, khu vực và thời gian hoạt động.

Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại sau 5 tháng sửa chữa, nâng cấp đường băng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nằm trong khu vực cấm bay đối với máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Do đó, các cá nhân, tổ chức không được tự ý đưa flycam, drone, UAV vào khu vực sân bay và những vùng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu bay.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu người dân sinh sống quanh sân bay không thả diều, bóng bay, đèn trời, các vật thể có khả năng bay cao vào sân bay, làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Không được sử dụng đèn laser, nguồn sáng cường độ cao chiếu về phía tàu bay.

Trường hợp các cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra an ninh đối với hành khách tại sân bay Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, ngày 19/8, sân bay Liên Khương chính thức hoạt động trở lại sau 5 tháng nâng cấp, sửa chữa đường băng, đường lăn.

Theo Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam ACV, sân bay Liên Khương hoạt động là sự kiện đánh dấu việc khôi phục toàn bộ hoạt động khai thác hàng không tại tỉnh Lâm Đồng sau 5 tháng tạm dừng. Đồng thời, việc đưa sân bay trở lại hoạt động cũng nhằm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng Công ty cảng hàng không việt Nam thông tin, trong ngày 19/8, sân bay Liên Khương đón 28 lượt tàu bay. Cũng theo đơn vị này, trong giai đoạn đầu khai thác trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến đạt tần suất 36-40 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Ước tính 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua sân bay này đạt khoảng 816.000 lượt.