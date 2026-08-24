Sửa xong đường băng, sân bay Liên Khương hút khách đến Đà Lạt ra sao?

Sau 5 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa đường cất hạ cánh và các hạng mục kỹ thuật phụ trợ, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức mở cửa khai thác trở lại từ ngày 19/8. Trong ngày đầu hoạt động trở lại, sân bay đã đón 28 chuyến bay, phục vụ gần 5.000 lượt hành khách.

Việc hoàn thành công trình hạ tầng trọng yếu này không chỉ giải quyết yêu cầu an toàn kỹ thuật, mà còn tạo tiền đề quan trọng để tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Nâng chuẩn kỹ thuật đường băng

Trước khi bước vào đợt sửa chữa, đường băng cũ tại sân bay Liên Khương có kết cấu bê tông nhựa với độ bền thấp hơn bê tông xi măng. Được đưa vào khai thác từ năm 2007, đường băng này đã quá tuổi thọ thiết kế, liên tục xuất hiện bong tróc, lún, nứt cục bộ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, ý nghĩa lớn nhất của dự án sửa chữa đường băng sân bay Liên Khương là thay thế kết cấu bê tông nhựa bằng bê tông xi măng cường độ cao, giúp tăng độ bền và các điều kiện an toàn kỹ thuật khi máy bay cất, hạ cánh.

Đường băng mới của sân bay Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Do không kéo dài đường băng hay bổ sung thiết bị dẫn đường mới, dự án thuần túy mang tính chất gia cố kỹ thuật và không làm thay đổi đáng kể công suất phục vụ của đường băng.

Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên ngành không lưu, đại diện VATM khẳng định năng lực điều hành bay tại Liên Khương xưa nay chưa từng quá tải và hiện vẫn còn nhiều dư địa tiếp nhận thêm máy bay.

Hạ tầng quản lý bay tại đây từ lâu đã đảm bảo tốt điều kiện khai thác cả ngày lẫn đêm. Do đó, các hãng bay hoàn toàn có thể tăng tần suất, trải đều các khung giờ hoặc tăng cường chuyến bay đêm, kết hợp đồng bộ với năng lực tiếp nhận hành khách của nhà ga và sân đỗ.

Kỳ vọng lượng khách bứt phá

Trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật vừa được củng cố, biểu đồ vận chuyển hàng không qua sân bay Liên Khương được kỳ vọng sẽ thiết lập những con số tăng trưởng tích cực.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trước thời điểm tạm dừng khai thác, sân bay Liên Khương phục vụ bình quân khoảng 36 chuyến bay/ngày, tương ứng 5.900 lượt hành khách đi và đến mỗi ngày; trong đó khách nội địa chiếm 5.700 lượt và khách quốc tế đạt khoảng 280 lượt/ngày.

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Liên Khương sau khi đường băng mới được khánh thành (Ảnh: Minh Hậu).

Khi sân bay mở cửa trở lại, các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và AirAsia đã xây dựng phương án khai thác với tần suất dự kiến lên tới 40 chuyến bay/ngày, nâng sản lượng vận chuyển hành khách bình quân lên mức 6.800 lượt/ngày.

Trong 30 ngày đầu, sân bay cần duy trì hoạt động an toàn, ổn định; xử lý phản ánh của hành khách; bảo đảm thông tin chuyến bay, vận tải và dịch vụ được cập nhật kịp thời.

Mạng đường bay nội địa kết nối trực tiếp Đà Lạt với các trung tâm kinh tế lớn sẽ được khôi phục, gồm: đường bay Đà Lạt - TPHCM và Đà Lạt - Hà Nội sẽ đạt 7-8 chuyến/ngày; các chặng kết nối Đà Nẵng (2 chuyến/ngày), Vinh (1 chuyến/ngày), Cần Thơ (1 chuyến/ngày) và Hải Phòng (4 chuyến/tuần). Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu duy trì hệ số sử dụng ghế bình quân từ 75% trở lên trong 3 tháng đầu khai thác.

Với các chặng quốc tế, đường bay thường lệ Đà Lạt - Kuala Lumpur do AirAsia khai thác sẽ chính thức bay trở lại từ ngày 2/9 với tần suất 4 chuyến/tuần. Song song đó, địa phương cùng các đơn vị hàng không đang xúc tiến phục hồi các đường bay thường lệ và thuê chuyến (charter) từ Incheon, Jeju, Muan (Hàn Quốc), Đài Loan, Thái Lan, Singapore; đồng thời nghiên cứu mở thêm các tuyến bay kết nối thị trường Trung Quốc, Hong Kong và Nhật Bản.

Chiến lược thu hút du khách đến Đà Lạt

Để chuyển hóa năng lực hạ tầng hàng không thành động lực phát triển kinh tế, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tổng thể nhằm liên kết chặt chẽ giữa hàng không, du lịch, thương mại và chuỗi cung ứng logistics. Địa phương giữ vai trò tạo cầu nối thị trường, phát triển sản phẩm, điểm đến.

Một góc hồ Xuân Hương, Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trọng tâm của kế hoạch là thiết lập chuỗi liên kết 3 bên giữa hãng bay, cảng hàng không và doanh nghiệp lữ hành - lưu trú. Tỉnh sẽ thúc đẩy xây dựng các sản phẩm trọn gói gồm vé máy bay, khách sạn và dịch vụ trải nghiệm kéo dài 3-5 ngày với mức giá tối ưu; đồng thời phát triển các dòng sản phẩm đặc thù theo mùa như du lịch MICE (du lịch kết hợp hội họp), du lịch golf, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm nông nghiệp.

Đây là bước chuẩn bị then chốt nhằm thu hút nguồn khách lớn phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Bên cạnh việc kích cầu thị trường, công tác quản lý dịch vụ mặt đất cũng được siết chặt. Ngành giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh phải rà soát toàn diện mạng lưới kết nối từ sân bay Liên Khương về trung tâm Đà Lạt, nâng cấp các tuyến xe buýt chất lượng cao, xe điện, taxi và xe hợp đồng, đồng thời tăng cường thanh tra việc niêm yết giá dịch vụ du lịch.

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và dữ liệu lớn để theo dõi xu hướng di chuyển của hành khách, hỗ trợ các hãng bay tối ưu hóa kế hoạch thương mại và phân bổ giờ bay hiệu quả.