Sân bay Liên Khương đón gần 5.000 lượt khách trong ngày mở lại

Ngày 20/8, lãnh đạo phụ trách Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong ngày đầu mở cửa khai thác trở lại (ngày 19/8), sân bay quốc tế Liên Khương đã vận hành an toàn, thông suốt.

Theo đó, có 28 chuyến gồm 14 chuyến đi và 14 chuyến đáp xuống sân bay Liên Khương với tổng gần 5.000 lượt hành khách. Ngoài ra, trong ngày đầu mở cửa, sân bay này cũng phục vụ vận chuyển hơn 33 tấn hành lý, hơn 10 tấn hàng hoá các loại.

Tàu bay đáp xuống sân bay Liên Khương trong ngày 19/8 (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo phụ trách Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cho biết, hệ thống đường băng, đường lăn sân bay Liên Khương an toàn, an ninh hàng không được đảm bảo.

Riêng ngày 20/8, dù địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa, thời tiết có diễn biến bất lợi song việc vận hành, khai thác tại sân bay Liên Khương vẫn diễn ra suôn sẻ.

Trước đó, như Dân trí thông tin, ngày 19/8, sân bay Liên Khương chính thức hoạt động trở lại sau 5 tháng nâng cấp, sửa chữa đường băng, đường lăn.

Hành khách làm thủ tục trước giờ lên máy bay ở sân bay Liên Khương (Ảnh: MInh Hậu).

Theo Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam ACV, sân bay Liên Khương hoạt động là sự kiện đánh dấu việc khôi phục toàn bộ hoạt động khai thác hàng không tại tỉnh Lâm Đồng sau 5 tháng tạm dừng. Đồng thời, việc đưa sân bay trở lại hoạt động cũng nhằm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng Công ty cảng hàng không việt Nam thông tin, trong ngày 19/8, sân bay Liên Khương đón 28 lượt tàu bay. Cũng theo đơn vị này, trong giai đoạn đầu khai thác trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến đạt tần suất 36-40 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Ước tính 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua sân bay này đạt khoảng 816.000 lượt.