Du khách Việt đứng đầu trong lượng khách tới tỉnh Hủa Phăn của Lào

Khách Việt Nam đứng đầu lượng khách quốc tế tới Hủa Phăn

Sáng 21/3 tại tỉnh Hủa Phăn, Lào, đã diễn ra "Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn".

Ông Phút Phăn - Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Hà).

Hội nghị có sự tham gia của ông Phút Phăn - Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; bà Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phút Phăn - Kẹo Vông Xay, nhấn mạnh: "Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì được tổ chức trong dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần vào hoạt động Năm du lịch Lào 2024 của tỉnh Hủa Phăn, giúp tăng cường hợp tác, quảng bá sản phẩm du lịch và thu hút khách từ tỉnh Hủa Phăn sang Sơn La và ngược lại".

Trong khi đó, nhận định về tiềm năng du lịch giữa hai tỉnh, bà Tráng Thị Xuân, cho rằng, Sơn La và Hủa Phăn là 2 tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội và nền văn hóa tương đồng. Núi liền núi, sông liền sông, có truyền thống lịch sử, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn.

Sơn La và Hủa Phăn đều là nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách, đậm đà bản sắc dân tộc. Sơn La có di tích quốc gia đặc biệt khu căn cứ cách mạng Việt Nam - Lào, Hủa Phăn có khu di tích lịch sử cách mạng Lào. Giữa 2 tỉnh có chung đường biên giới, dài 242.042 km và có 2 cửa khẩu chính.

Trong những năm qua, hoạt động hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam - Lào, Sơn La - Hủa Phăn không ngừng được nâng cao và đã giành được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó hợp tác giao lưu văn hóa và phát triển du lịch ngày càng được mở rộng. Sắp tới, 2 cửa khẩu Lóng Sập và Pa Háng sẽ chính thức trở thành cửa khẩu quốc tế.

Mộc Châu - Sơn La được Tổ chức giải thưởng du lịch thế giới (World Treval Awards) công nhận là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới". Mộc Châu sẽ chính thức được công nhận là khu du lịch quốc gia theo quy định của luật Du lịch, Sơn La đang phấn đấu trở thành Trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc Việt Nam.

Năm 2023, Sơn La đã đón 4,65 triệu lượt khách, trong đó có rất nhiều du khách muốn trải nghiệm, tham quan du lịch Sơn La - Hủa Phăn để tìm hiểu về văn hóa, con người tại Hủa Phăn, về hình ảnh "Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp".

Ở chiều ngược lại, năm 2023, tỉnh Hủa Phăn đón 45.496 lượt khách du lịch với hơn 15.000 khách nội địa và hơn 30.425 khách quốc tế. Trong đó, số lượng khách từ Việt Nam đạt hơn 21.390 lượt. Hiện du khách Việt đang đứng đầu số lượng khách nước ngoài tới tỉnh Hủa Phăn.

Tiềm năng du lịch rất lớn giữa Hủa Phăn - Sơn La

Hủa Phăn hiện có tổng số 121 nhà hàng, trong đó có 6 nhà hàng do người Việt Nam đầu tư tại 3 huyện; 2 nhà hàng tại huyện Sầm Nưa, một nhà hàng tại Viêng Xay, 3 nhà hàng tại huyện Quắn, 2 trung tâm tổ chức sự kiện, 79 quán ăn, 2 quán giải trí và 3 quán karaoke.

Căn cứ địa cách mạng Viêng Xay, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Hủa Phăn (Ảnh: Việt Hà).

Du khách có thể tới Hủa Phăn bằng 2 cách đường bộ và đường hàng không. Do tỉnh miền núi nên đường vào tỉnh dài, quanh co, vào mùa mưa đường vào tỉnh khó khăn do bị sạt lở. Nhưng từ năm 2023, sân bay Nọng Khảng được khai trương giúp việc di chuyển thuận tiện hơn.

Hiện hàng ngày có 2 chuyến bay giữa thủ đô Viêng Chăn - Sầm Nưa và Sầm Nưa - Viêng Chăn, giúp việc đi lại của du khách tới Hủa Phăn thuận tiện hơn, qua đó gia tăng lượng khách du lịch.

Nhận định về tiềm năng du lịch giữa Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, ông Phùng Xuân Khánh, CEO của Tien Phong Travel cho rằng "hai tỉnh còn rất nhiều dư địa để phát triển".

"Hủa Phăn có ưu thế về phong cảnh đẹp hoang sơ nhưng chưa được đầu tư và mới phát triển du lịch. Trong khi đó, với tốc độ phát triển hiện tại, du lịch Sơn La đang rất mạnh với nhiều điểm làm bài bản và chuyên nghiệp. Tôi nhận thấy, Hủa Phăn còn rất nhiều tiềm năng để đầu tư, phát triển du lịch. Cơ hội kết nối phát triển du lịch giữa 2 tỉnh rất lớn".

Do mới phát triển du lịch nên Hủa Phăn còn một số hạn chế như cần đầu tư phát triển giao thông thuận lợi, gắn các biển báo hướng dẫn điểm đến tham quan; các điểm đến vui chơi giải trí tại đây đủ để đáp ứng nhu cầu du khách nhưng chưa đảm bảo được chất lượng dịch vụ.

Hủa Phăn có tiềm năng rất lớn về văn hóa lễ hội nên cần có những buổi biểu diễn đầu tư chất lượng để du khách được khám phá tìm hiểu, qua đó quảng bá văn hóa bản địa.

"Dù là tỉnh không có biển nhưng thực khách tới đây vẫn có thể thưởng thức hải sản và nhiều món ẩm thực địa phương hấp dẫn. Các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài có rất nhiều cơ hội đầu tư phát triển du lịch giữa Việt Nam - Sơn La - Hủa Phăn", ông Khánh nói thêm.