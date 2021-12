Du khách nô nức về Hội An nghe hát bài chòi

Theo thống kê của UBND TP Hội An, ngoài đoàn khách quốc tế đến tham quan phố cổ ngày 20/11, từ hôm Hội An mở cửa trở lại (ngày 15/11) đến nay, mỗi ngày chỉ bán được khoảng 10 vé tham quan, chủ yếu là khách lẻ. Dịp cuối năm, TP Hội An sẽ diễn ra nhiều chương trình lễ hội đặc sắc, mới lạ, hy vọng sẽ thu hút du khách trong thời gian tới.