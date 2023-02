Du khách "đánh thức" làng mộc cổ 600 tuổi sau đại dịch Covid-19

Cứ đến 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân xã Cẩm Kim (TP Hội An) và hàng trăm du khách lại hội tụ về đây để Giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng nhằm tri ân công đức các bậc tiền hiền đã có công khai hoang, truyền dạy nghề.

Lễ giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim, TP Hội An.

Từ sáng sớm, các bô lão khăn đóng áo dài nô nức đến đình làng tế lễ cúng, nhiều truyền nhân của làng mộc từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh Quảng Nam tề tựu về làng dự giỗ nghề.

Sau lễ cúng, hội làng được tổ chức tại trung tâm trưng bày làng nghề với những phần trình diễn nghề truyền thống điêu khắc, chạm trổ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, độc đáo của các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng.

Khách Tây thích thú khi tham quan, trải nghiệm nghề truyền thống tại đây.

Các trò chơi dân gian hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi người.

Bên cạnh đó, các mẹ, các chị trong làng còn trình diễn nghề dệt chiếu cói điêu luyện.

Các trò chơi dân gian như hô hát bài chòi, bịt mắt đập niêu hay ẩm thực địa phương phong phú, hấp dẫn người dân và du khách trải nghiệm.

Tại ngày hội, ban tổ chức cũng phát động cuộc vận động "người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và ngày hội "đoàn kết sáng tạo".

Lễ giỗ tổ ở làng nghề mộc Kim Bồng hơn 600 tuổi

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho hay năm 2019, TP Hội An đã triển khai đầu tư nhiều hạng mục để phát triển du lịch tại làng mộc Kim Bồng. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19, mọi kế hoạch phải tạm đình chỉ.

"Thời gian đến, thành phố sẽ triển khai nhiều hoạt động để phục hồi du lịch tại đây, ngoài trải nghiệm làng nghề thì các trò chơi dân gian sẽ được thường xuyên tổ chức phục vụ. Lễ giỗ tổ làng nghề hôm nay chính là cột mốc khởi đầu để "đánh thức" làng mộc Kim Bồng sau thời gian trầm lắng", đại diện lãnh đạo thành phố Hội An chia sẻ.

Trình diễn nghề mộc tại làng Kim Bồng.