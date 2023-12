Động Tiên Sơn ra mắt cầu kính tiên cảnh trong ngày mở cửa trở lại

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin trên.

Theo lãnh đạo Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, trong thời gian động Tiên Sơn đóng cửa, đơn vị đã cải tạo hệ thống lối đi lên, các điểm dừng chân, chụp hình check-in, mái che sinh thái bằng cây hoa leo bản địa, đường hoa núi đá.

Động Tiên Sơn (Ảnh: Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng).

Để tham quan hang động, du khách phải vượt qua 583 bậc. Động nằm ở độ cao 200m so với mặt nước biển, 120m so với sông Son và có nhiệt độ dao động 18-20 độ C, mát lạnh về mùa hè và ấm áp về mùa đông.

Tham quan động Tiên Sơn, du khách sẽ đi theo lộ trình một vòng tròn bên trong động bằng 2 lối riêng biệt. Đi sâu vào trong động, du khách được chiêm ngưỡng những tuyệt tác từ quá trình hình thành hang động hàng chục triệu năm, các nhũ đá muôn hình…

Đặc biệt, khám phá động Tiên Sơn, du khách sẽ được trải nghiệm độ cao ấn tượng với "Cầu kính tiên cảnh" được đầu tư mới, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những đồng lúa, nương ngô, bãi mía ngay dưới chân núi. Du khách có thể chụp hình check-in với độ cao gần 100m so với mực nước sông Son và là cầu kính đầu tiên tại Quảng Bình.

Điểm check-in đầy ấn tượng dành cho du khách trong hành trình khám phá động Tiên Sơn (Ảnh: Nhật Anh).

Động Tiên Sơn nằm lưng chừng núi, thuộc hệ thống động Phong Nha và cách cửa động Phong Nha 200m. Năm 2000, tỉnh Quảng Bình đưa hang động vào khai thác du lịch. Mỗi năm, động Tiên Sơn đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan.