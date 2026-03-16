Đối tượng khách Việt nào có thể được Hàn Quốc cấp visa 10 năm?
(Dân trí) - Nhằm thu hút khách đến Hàn Quốc, Chính phủ nước này đang xem xét cấp visa với thời hạn lên đến 10 năm.
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, nhằm thu hút khách nước ngoài, Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố một loạt biện pháp, trong đó có nới lỏng quy định về cấp visa, mở rộng điểm nhập cảnh tại các sân bay khu vực trên cả nước.
Với du khách các nước Đông Nam Á và Trung Quốc từng đến Hàn Quốc, Chính phủ nước này sẽ xem xét cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 5 năm. Riêng du khách đến từ các thành phố lớn của Việt Nam và Trung Quốc có thể được cấp visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm.
Du khách mang quốc tịch Indonesia đi theo đoàn từ 3 người trở lên sẽ được đưa vào chương trình thí điểm miễn visa.
Hệ thống nhập cảnh tự động sẽ được mở rộng từ 18 quốc gia hiện nay sang áp dụng cho cả du khách đến từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Cơ quan chức năng Hàn Quốc lên kế hoạch mở thêm đường bay thẳng từ nước ngoài tới các sân bay địa phương. Các sân bay này sẽ được phân bổ khai thác độc quyền các chuyến bay quốc tế, tránh khách tập trung quá đông ở Seoul và các vùng lân cận.
Để thu hút các đường bay quốc tế mới, Chính phủ nước này đưa ra nhiều ưu đãi như giảm phí sử dụng cơ sở hạ tầng sân bay và cung cấp các khoản trợ cấp. Hoạt động quảng bá sẽ đưa ra những gói tour được thiết kế riêng biệt và tung chương trình khuyến mại dành cho từng khu vực.
Năm nay, Hàn Quốc dự kiến đón 1,7 triệu khách quốc tế đến nước này bằng tàu biển. Vì vậy, nhà chức trách có kế hoạch mở rộng khu vực nhập cảnh tại các cảng, triển khai hệ thống thông quan nhanh chóng.
Năm 2025, số khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 550.000 lượt, tăng 9% so với năm 2024, tiệm cận mức trước đại dịch.
Trong năm 2026, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đặt mục tiêu đón khoảng 570.000 lượt khách Việt Nam - mức cao kỷ lục.
Để đạt được mục tiêu, cơ quan này sẽ phát triển, quảng bá sản phẩm mới như tổ chức cuộc thi phát triển sản phẩm du lịch Hàn Quốc, phối hợp với các hãng lữ hành xây dựng tour mới, tổ chức hội thảo hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước...