Cặp đôi Hàn Quốc ăn 3 tô phở một ngày, tiết lộ quán ngon "số 1" ở TPHCM

Cặp vợ chồng Hàn Quốc và ý tưởng “ăn phở cả ngày”

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hai nhân vật trong clip ăn phở được quan tâm là Joon và Haru - cặp vợ chồng người Hàn Quốc. Cặp đôi cho biết, lần đầu họ đến Việt Nam vào tháng 3/2024 trong chuyến trăng mật tại Hội An (Đà Nẵng).

Sau đó, họ nhiều lần quay lại Việt Nam, từng ghé thăm Hà Nội, Sa Pa (Lào Cai) và có cả những chuyến du lịch cùng gia đình. “Đây là lần thứ tư chúng tôi đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên đến TPHCM”, Haru chia sẻ.

Hai vợ chồng đến TPHCM từ trước Tết Nguyên đán và đã ở lại khoảng một tháng. Trong thời gian này, họ dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực địa phương. Trong những món đã thử, phở là món ăn khiến cả hai đặc biệt ấn tượng.

Đôi vợ chồng Hàn Quốc Joon và Haru lần đầu tiên đến TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cặp đôi cho biết ý tưởng ăn 3 tô phở trong cùng một ngày xuất phát từ mong muốn cảm nhận rõ sự khác biệt giữa các quán. Nếu ăn vào những ngày khác nhau, họ thường khó nhớ chính xác hương vị của quán trước đó. Vì vậy, cả hai quyết định thử phở liên tiếp tại ba địa điểm để so sánh ngay trong cùng một ngày.

Ba quán phở được lựa chọn gồm Phở Hòa, Phở Việt Nam và Phở Lệ - những địa chỉ khá nổi tiếng tại TPHCM và được nhiều người gợi ý trên mạng. Theo Haru, khi lần đầu nhìn thấy một tô phở Việt, điều khiến cô chú ý là sợi phở trắng, rau tươi và các nguyên liệu trông rất "lành mạnh".

"Không giống nhiều món mì quen thuộc ở Hàn Quốc, phở được làm từ gạo nên mang lại cảm giác nhẹ bụng hơn. Tôi khá nhạy cảm với bột mì nên mỗi lần ăn ramen thường cảm thấy đầy bụng, trong khi phở lại dễ ăn và dễ chịu. Phở vừa ngon vừa giống như một bữa ăn lành mạnh hằng ngày”, Haru nói.

Trải nghiệm ăn phở ở 3 quán nổi tiếng tại TPHCM

Quán phở đầu tiên mà hai vợ chồng ghé thử là Phở Hòa. Khi mở thực đơn, họ khá bất ngờ vì quán có tới hơn chục loại phở khác nhau. Cặp đôi gọi một tô phở bò và một tô phở gà giá 95.000 đồng/tô để cùng thưởng thức. Điều khiến họ ấn tượng nhất tại quán lại là rổ rau ăn kèm rất đầy đặn.

Nhìn rổ rau, Joon đùa rằng: "Nếu ăn hết rổ rau, chắc sẽ biến thành con voi mất”.

Cặp đôi ăn hai tô phở với giá 95.000 đồng/tô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi ăn, họ nếm thử nước dùng. Joon cho biết với phở, chỉ cần một muỗng nước dùng là có thể cảm nhận được món ăn có ngon hay không. Sau đó, hai vợ chồng đổi thịt cho nhau để so sánh hương vị giữa phở bò và phở gà.

Theo họ, điểm thú vị của phở là chỉ cần thêm rau, chanh, ớt hoặc các loại nước chấm khác nhau thì hương vị tô phở thay đổi rõ rệt. “Chính điều đó làm cho việc ăn phở trở nên rất thú vị”, Haru nói.

Quán thứ hai họ ghé là Phở Việt Nam. Tại đây, một chi tiết nhỏ khiến Haru thích thú là nhân viên hỏi cô có ăn rau mùi hay không trước khi mang phở ra. Ngoài phở, cô còn thử bánh quẩy chấm nước phở và nhận xét: “Ngon bất ngờ”.

Joon thì đặc biệt thích tỏi ngâm ăn kèm. Anh cho biết người Hàn Quốc vốn rất thích tỏi nên khi cho tỏi vào phở, hương vị món ăn trở nên khác hẳn.

Quán thứ ba trong hành trình là Phở Lệ - địa chỉ mà hai vợ chồng ấn tượng nhất. Để đến được quán, họ phải đi bộ gần 30 phút từ ga metro. Tại đây, mỗi người gọi một tô phở tái nạm giá 85.000 đồng. Khi tô phở được mang ra, mùi thơm của nước dùng lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.

Haru đánh giá cao nước dùng của phở tại quán Phở Lệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Haru bắt đầu bằng thói quen quen thuộc là nếm thử nước dùng, rồi nhận xét nửa đùa nửa thật: “Chỉ cần húp một muỗng thôi là thấy hết mệt”.

Theo cô, nước phở ở đây trong, thanh nhưng vẫn đậm vị và rất thơm, kết hợp với thịt và rau tạo nên sự cân bằng hài hòa. Tại Phở Lệ, Joon đã ăn sạch tô phở - điều mà Haru nói là khá hiếm.

“Đây là quán chúng tôi thích nhất. Sau khi quay video, chúng tôi còn quay lại ăn thêm hai lần nữa”, Joon chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, Phở Lệ là quán phở lâu năm tại TPHCM, mở bán từ năm 1970. Thực đơn có nhiều loại như tái, gân, gầu, nạm, bò viên, bắp bò… Hiện giá một tô phở khoảng 100.000 đồng, tô đặc biệt khoảng 115.000 đồng - mức giá vừa được điều chỉnh nhẹ so với thời điểm hai thực khách Hàn Quốc ghé trải nghiệm.

Phở Lệ được hai du khách thích nhất trong 3 quán (Ảnh: Chụp màn hình).

Đại diện quán cho biết dù giá có tăng nhẹ theo thời gian, lượng khách vẫn ổn định, đặc biệt là khách quốc tế, bởi nhiều người quan tâm chất lượng hơn là việc mỗi tô phở tăng thêm vài nghìn đồng.

Trong khi đó, Joon và Haru cho biết tại Hàn Quốc, một tô phở thường có giá khoảng 10.000-14.000 won (tương đương 180.000-280.000 đồng). So với mức giá này, phở tại Việt Nam được họ đánh giá là khá hợp lý, đặc biệt khi xét đến độ tươi của nguyên liệu.

Phở Việt - món ăn khiến du khách muốn quay lại Việt Nam

Theo Joon và Haru, điểm giống nhau giữa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc là cả hai đều có văn hóa ăn các món mì nước nóng như một bữa ăn thường ngày. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở tính đa dạng.

Ở Hàn Quốc, nhiều món mì có hương vị khá tiêu chuẩn và giống nhau giữa các nhà hàng. Trong khi đó, phở Việt có thể thay đổi rất nhiều tùy cách nấu nước dùng, nguyên liệu và gia vị đi kèm.

“Ở Việt Nam, mỗi quán phở lại có phong cách riêng”, Joon nói.

Hai du khách cũng nhận ra nước dùng phở được nấu từ nhiều nguyên liệu khác nhau, tạo nên nhiều tầng hương vị. Nhờ vậy, chỉ cần ăn phở thôi cũng có thể cảm nhận được sự phong phú của món ăn.

Sau hành trình ăn ba tô phở trong một ngày, hai vợ chồng cho rằng rất khó chọn ra quán ngon nhất, bởi mỗi nơi đều có sức hấp dẫn riêng.

“Quán nào cũng là phở Việt Nam và mỗi nơi đều ngon theo cách riêng”, Joon chia sẻ.

Với họ, phở không chỉ là một món ăn mà còn là một trải nghiệm văn hóa - điều khiến hai vợ chồng muốn quay lại Việt Nam nhiều lần nữa.

Cặp đôi cho biết không chỉ thích phở mà họ còn "nghiện" nhiều món Việt khác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện nay, nhờ những gợi ý từ khán giả, họ vẫn tiếp tục khám phá thêm nhiều quán phở khác ở TPHCM. Không chỉ phở, hai vợ chồng còn bắt đầu “nghiện” nhiều món Việt khác như bún bò Huế, bánh cuốn, bánh xèo cùng các loại cà phê và trà Việt Nam.

“Phở ở Hàn Quốc chưa thể hiện hết sức hấp dẫn của phở thật sự. Nếu muốn hiểu phở đúng nghĩa, hãy đến Việt Nam và thử một tô phở tại đây”, Haru nói.