Doanh nghiệp "thắng lớn" thu hàng chục tỷ đồng tại hội chợ Du lịch VITM

Ngày 14/4, lễ bế mạc VITM Hà Nội 2024 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, qua khảo sát và thống kê nhanh của 50 đơn vị tham gia Hội chợ, doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày ước tính trên 180 tỷ đồng.

Hội chợ đã thu hút gần 4.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến làm việc tại Hội chợ, hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại Hội chợ, ước tính có tới gần 80.000 khách đến tham quan và mua sắm.

Hàng nghìn du khách đổ về khu vực tổ chức Hội chợ VITM Hà Nội 2024 để "săn" tour (Ảnh: Thanh Thúy).

Theo đó, các đơn vị lữ hành cho biết, tỉ lệ khách Việt mua tour nước ngoài chiếm áp đảo với 60-70%, 30-40% là tour nội địa và các gói dịch vụ đặt vé máy bay, khách sạn trong nước.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền Thông Lữ hành Vietluxtour, sau 4 ngày tham gia Hội chợ, rất nhiều khách tham quan, yêu cầu tư vấn tour, visa, vé máy bay và tiến hành mua, đặt cọc tại gian hàng. Các tour được khuyến mãi giá tốt, giảm tối đa khoảng 25% so với giá bình thường.

Để đạt được mức khuyến mại này, Vietluxtour đã có kế hoạch chuẩn bị và làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ từ rất sớm để có được lượng vé lớn, giá tốt. Kết hợp cùng với mức ưu đãi công ty dành riêng cho khách hàng trong hội chợ VITM Hà Nội 2024, đã tạo nên mức giá tốt tối đa cho những chùm tour chất lượng, chuẩn dịch vụ từ 3-5 sao.

Tour quốc tế áp đảo thị trường du lịch 30/4-1/5 với khoảng 60% doanh thu (Ảnh: B.T).

"Tín hiệu tốt trong những ngày chạy chương trình tại Hội chợ, công ty đã tăng số chỗ một số tuyến "hot" so với kế hoạch. Riêng tại hội chợ VITM đã góp phần đạt khoảng 30% kế hoạch kinh doanh hè của Vietluxtour dự kiến đã đạt được", bà Bảo Thu nói.

Những tín hiệu tích cực từ Hội chợ, phản ánh sức mua lớn của khách Việt cho thấy du lịch đã thực sự trở lại.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, cho biết, đơn vị đã đón hơn 10.000 lượt khách tham quan ghé thăm gian hàng, trong đó 300 đơn hàng được đặt tại hội chợ với doanh số lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian diễn ra, BestPrice Travel tổ chức gameshow vòng quay may mắn với rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho du khách, ước tính đã có hơn 3.000 lượt khách tham gia chơi vòng quay may mắn với 120 vé máy bay 0 đồng, 25 voucher du thuyền Hạ Long 0 đồng, 5 tour Thái Lan 0 đồng, 5 tour Hàn Quốc 0 đồng cùng rất nhiều quà tặng hiện vật khác được tặng cho khách hàng.

Chia sẻ thêm về xu hướng đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và dịp hè, ông Bùi Thanh Tú cho biết, thị trường Trung Quốc lượng khách Việt mua tour tăng cao so với tháng 3. Các thị trường khác như Thái Lan, Singapore vẫn giữ ở mức ổn định.

Tour nội địa có các điểm đến gần thành phố lớn, thuận tiện di chuyển đường bộ như Cô Tô, Hạ Long (Quang Ninh); Sa Pa (Mộc Châu); Vũng Tàu…

Du khách nghe tư vấn về tour tại Hội chợ VITM Hà Nội 2024 (Ảnh: H.A)

Theo đại diện Vietravel, chỉ tính riêng trong ngày đầu khai mạc, lượng khách mua tăng trưởng 30% so với năm ngoái, đồng thời hơn 3.000 lượt khách ghé thăm với doanh thu đạt gần 10 tỷ, trong đó các hành trình tour nước ngoài được du khách đặc biệt quan tâm, chiếm tới 62%.

Độ tuổi trung bình từ 35-55, do đó du khách cũng đề cao tính an toàn, an tâm trong mỗi chuyến đi nên có xu hướng sẽ lựa chọn đặt dịch vụ qua các đơn vị du lịch uy tín, nhiều kinh nghiệm.

Trong khi đó, Công ty Flamingo Redtours cho biết, 4 ngày diễn ra Hội chợ doanh thu đạt hơn 16 tỷ. Doanh thu tour quốc tế chiếm 80%, nội địa chiếm 20%. Các tour Hàn Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc... là những tour được du khách yêu thích và lựa chọn nhiều nhất...

Mùa lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè năm nay, theo đánh giá của các công ty du lịch, tác động của vé máy bay cao ảnh hưởng lớn đến xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách. Khách Việt biết tiêu dùng thông minh khi mua tour đúng nhu cầu, khả năng kinh tế và hiểu biết về điểm đến cũng như các đơn vị lữ hành.