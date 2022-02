Đoàn làm phim BBC vào hang Sơn Đoòng thực hiện dự án quảng bá du lịch

Ngày 7/2, trao đổi với Dân trí, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, "Vương quốc hang động" đón hơn 33.000 lượt khách tham quan.

Số lượt khách trung bình/ngày tăng gần 16% so với dịp Tết Tân Sửu 2021, đây là một tín hiệu đầy tích cực với du lịch Quảng Bình trong năm mới, sau thời gian dài ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, "Vương quốc hang động" đón hơn 33.000 lượt khách tham quan (Ảnh: H.T).

Trong đó, khách nước ngoài khoảng 200 người, chủ yếu là chuyên gia, người lao động đang làm việc và thực hiện các công việc chuyên đề tại Việt Nam. Những điểm đến chính của khách du lịch là: Động Phong Nha, động Thiên Đường, chùa Hoằng Phúc, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, chùa Đại Giác, núi Thần Đinh, Quảng trường Hồ Chí Minh, Quảng trường biển Bảo Ninh.

Du khách check in trước cửa động Phong Nha trong dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: H.T).

Ngoài ra, các điểm du lịch cộng đồng tại Phong Nha - Kẻ Bàng cũng thu hút một số lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm như: Khu du lịch Đồi Dẻ, Ồ Ồ Lake, East Hill... Du khách chủ yếu đi theo hình thức gia đình, nhóm nhỏ, sử dụng phương tiện cá nhân hoặc máy bay kết hợp phương tiện thuê riêng.

Dịp Tết năm nay, hầu hết các điểm tham quan du lịch, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mở cửa đón khách du lịch xuyên Tết. Các công ty lữ hành khai thác các sản phẩm du lịch sinh thái, mạo hiểm, các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, điểm tham quan du lịch cộng đồng, khách sạn từ 3 sao trở lên và các homestay, farmstay có cảnh quan đẹp, gần gũi với thiên nhiên, có lượng khách đặt trước, trong dịp Tết với tỷ lệ cao.

Đoàn làm phim của BBC sẵn sàng vào hang Sơn Đoòng để quay phim cho dự án quảng bá du lịch Quảng Bình (Ảnh: Oxalis Adventure).

Theo ông Đặng Đông Hà, trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú, khu, điểm tham quan du lịch và chất lượng dịch vụ, vấn đề niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đều được bảo đảm. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và du lịch an toàn được các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc.

Được biết, để phục hồi ngành du lịch trong năm mới, du lịch Quảng Bình đã duy trì được sự kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường khách du lịch trọng điểm trong nước và quốc tế. Trước đó, ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), đoàn làm phim của BBC cũng đã bắt đầu vào hang Sơn Đoòng để quay phim cho dự án quảng bá du lịch Quảng Bình.