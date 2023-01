Đoàn khách Mông Cổ "xông đất" phố cổ Hội An năm mới 2023

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và ngành du lịch TP Hội An đã tổ chức buổi tiếp đón nồng hậu chào mừng đoàn khách "xông đất" phố cổ năm mới.

Múa thiên cẩu chào đón đoàn khách đầu tiên của năm mới 2023.

Bà Badamsuren Javzandulam (du khách Mông Cổ) cho hay đây là lần đầu bà được đặt chân đến phố cổ Hội An xinh đẹp, cổ kính.

Đoàn khách "xông đất" phố cổ Hội An năm 2023 đến từ Mông Cổ và 4 du khách Hàn Quốc.

"Chúng tôi thực sự xúc động khi được chào đón nồng nhiệt, ấm cúng ngày đầu năm mới. Người Hội An rất thân thiện, nhiệt tình, đây sẽ là chuyến du lịch đáng nhớ nhất của tôi", nữ du khách người Mông Cổ bày tỏ.

Dịp Tết Dương lịch, TP Hội An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ dân gian đặc sắc, thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm như hát múa sắc bùa, viết thư pháp, thưởng thức trà Việt.

Đoàn khách được thưởng thức văn hóa Trà Việt, học viết thư pháp…

Năm 2022, dù ảnh hưởng đại dịch Covid-19, thiên tai và tình hình thế giới bất ổn, nhưng TP Hội An vẫn hoàn thành được nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng lượng khách đến Hội An năm 2022 ước đạt 1,536 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 614 nghìn lượt. Hội An tiếp tục nhận được nhiều danh hiệu tôn vinh từ các giải thưởng quốc tế uy tín.

"Thành phố đã nỗ lực để xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và hôm nay Hội An rất hào hứng khi đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan. Trong năm mới 2023 này, Hội An sẽ cố gắng hoàn thành những chỉ tiêu đề ra, tiếp tục thực hiện thành phố du lịch xanh, hướng tới thành phố sáng tạo toàn cầu", ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An nói.