Sân bay Đà Nẵng chật kín, tài xế taxi kiếm bộn tiền

Được biết, do lượng khách tại sân bay Đà Nẵng dịp này tăng đột biến nên an ninh tại sân bay Đà Nẵng đã được tăng cường lên cấp độ 1. Ngoài việc bảo đảm trật tự như thường lệ, hôm nay nhân viên an ninh nhà ga quốc nội còn hỗ trợ, hướng dẫn hành khách làm các thủ tục bay.