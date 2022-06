Khác với đầm sen khác, nơi đây gần như còn hoang sơ, thuần thiên nhiên khi rất ít người biết đến. Vì thế, bạn gần như hưởng trọn tuyệt đối vẻ đẹp tuyệt mỹ của từng cánh sen vươn mình thức giấc. Một bên là cánh đồng thơm ngát mùi mạ non, một bên là dãy núi non kỳ vĩ, lạc trôi giữa rừng sen, không ít du khách bị "say nắng" bởi vẻ đẹp thuần Việt này.