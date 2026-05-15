Khách Pháp chắp tay cúi đầu cảm ơn chủ quán bún chả Hà Nội vì đồ ăn ngon

Mới đây, đoàn khách người Pháp sau chuyến tham quan khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám thuộc phường Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã ghé qua một cửa tiệm bún chả để dùng bữa trưa.

Tại đây, mỗi người gọi một suất bún chả đặc biệt gồm thịt kẹp tre nướng than hoa và chả xương sông. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái. Có những khách đây là lần đầu tiên dùng đũa, nhưng vẫn tỏ ra thích thú với trải nghiệm mới lạ.

Đoàn khách Pháp khen món bún chả Hà Nội ngon xuất sắc (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Vừa ăn, cả đoàn trò chuyện rôm rả về món ăn. Không ít người trong số họ là lần đầu thưởng thức món bún chả Hà Nội. Sau khi bữa ăn kết thúc, một vị khách nữ trong đoàn bước tới khu vực bếp và thu ngân. Bà cúi đầu cảm ơn đội ngũ nhân viên và chủ quán vì "món ăn ngon xuất sắc".

"Món ăn ngon miệng và được trình bày rất đẹp mắt", vị khách người Pháp nhận định.

Cũng theo vị khách này, đây là một trong những bữa ăn ngon nhất của bà trong chuyến du lịch tới Việt Nam lần này. Chứng kiến phản ứng của khách khiến chị Th. chủ quán rất bất ngờ.

Vị khách chắp tay cúi đầu cảm ơn chủ quán vì món ăn ngon (Ảnh cắt từ video).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Th. cho biết, đây là đoàn khách đi theo tour du lịch. Các thành viên trong đoàn thích nhất món thịt nướng kẹp tre.

Món ăn làm từ thịt lợn, được tẩm ướp gia vị và nướng vàng thơm trên than hoa. Khi thưởng thức, những miếng thịt xém vàng có ướp thêm mùi khói, chấm kèm nước mắm chua ngọt giúp dung hòa vị giác.

Quán chuyên phục vụ món bún chả truyền thống với lượng khách nước ngoài chiếm số đông bởi vị trí nằm gần điểm tham quan du lịch của Hà Nội. Giá món ăn từ 65.000 đồng/suất.

Được biết, đây không phải lần đầu khách nước ngoài thể hiện sự thích thú một cách đặc biệt sau khi thưởng thức món ăn ngon tại Việt Nam.

Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, sau khi nếm thử món ăn tại một cửa tiệm trên phố Phó Đức Chính (phường Ba Đình), vị khách người Mỹ đã chắp tay, cúi người để cảm ơn chủ quán vì "có món ăn ngon nhất cuộc đời".

Món bún chả kẹp que tre (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chia sẻ của chủ quán, vị khách gọi tổng cộng 11 món với các món ăn kết hợp nguyên liệu và kỹ thuật Âu Á. Trong đó, một số món ăn đặc biệt như cá hồi ủ muối ăn cùng củ cải đỏ với vị mặn ở đầu lưỡi rồi kết thúc bằng vị chua thanh rất nhẹ, hay thăn nội bò kết hợp cải bó xôi baby và hạnh nhân, tạo cảm giác lạ miệng.

Trong đánh giá của Michelin Guide, bún chả là món ăn mang tính biểu tượng của Hà Nội.

Không chỉ có nguồn gốc từ Thủ đô, món ăn còn thể hiện sự tinh tế của người đầu bếp khi khéo léo kết hợp các nguyên liệu tưởng chừng đơn giản, dễ tìm, tạo thành món ăn khoái khẩu. Món ăn được cho là xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20, trở thành đặc sản ẩm thực lâu đời của Thủ đô.

Các quán bún chả Hà Nội được Michelin Guide vinh danh thường nằm trong danh sách Bid Gourmand (quán ăn ngon, giá hợp lý), nổi bật với hương vị truyền thống, thịt nướng thơm lừng và nước chấm cân bằng.

Trước đó, món ăn này được nhiều thực khách quốc tế biết tới rộng rãi vào năm 2016 khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cố đầu bếp Anthony Bourdain cùng nhau dùng bữa tối tại một quán bún chả ở Hà Nội.