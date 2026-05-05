Đà Nẵng lọt top điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè

Ngày 5/5, Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, Lonely Planet (một nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng) đã giới thiệu danh sách “The Best Places to Visit in Asia This Summer” (những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè), trong đó Đà Nẵng xếp thứ 2, bên cạnh nhiều điểm đến nổi bật của châu lục.

Theo đánh giá của Lonely Planet, Đà Nẵng là “thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời” với các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước, phù hợp cho các trải nghiệm biển mùa hè.

Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Thành phố còn gây ấn tượng nhờ hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và nghỉ dưỡng.

Du khách có thể khám phá rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà, không gian tâm linh, cảnh quan của Ngũ Hành Sơn, hay tìm hiểu văn hóa Chăm tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Từ trung tâm thành phố, du khách cũng dễ dàng di chuyển đến phố cổ Hội An, tạo nên hành trình ngắn nhưng giàu chiều sâu.

Danh sách của Lonely Planet còn có sự góp mặt của nhiều điểm đến khác như Busan (Hàn Quốc), Singapore, Shimla (Ấn Độ), Bali (Indonesia), Almaty (Kazakhstan), hay Sendai (Nhật Bản).

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, việc Đà Nẵng được vinh danh không chỉ nâng cao hình ảnh điểm đến mà còn mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách quốc tế yêu thích du lịch biển, trải nghiệm ngoài trời và khám phá văn hóa bản địa.

“Đà Nẵng liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế là minh chứng cho một hướng phát triển rõ ràng của du lịch thành phố - lấy trải nghiệm và cảm xúc làm trung tâm”, đại diện Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.