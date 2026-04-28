Cú lừa ngoạn mục về cây cầu “sống ảo” nổi tiếng nhất châu Âu

Nằm ở độ cao khoảng 2.388 m tại vùng Tyrol, khu vực Olpererhütte mở ra một trong những bức tranh thiên nhiên ấn tượng nhất nước Áo.

Cây cầu "sống ảo" nổi tiếng nhất châu Âu (Video: Instagram?@dailytravelmoment, youradventureroadtrip, luxetravelchase).

Theo trang Tamzin in Transit, từ vị trí này, du khách có thể phóng tầm mắt ra hồ Schlegeis với làn nước xanh ngọc đặc trưng của hồ băng, phía xa là những đỉnh núi phủ tuyết quanh năm. Toàn bộ khung cảnh tạo nên một không gian vừa hùng vĩ, vừa tĩnh lặng.

Cây cầu treo nhỏ nằm ngay gần khu nhà nghỉ trên núi, chỉ cách khoảng vài phút đi bộ là địa điểm thu hút khách du lịch.

Kích thước không lớn, nhưng khi đứng đúng góc chụp, cây cầu tạo cảm giác như “lơ lửng giữa trời”, phía sau là thung lũng sâu và dãy Alps trải dài.

Chính sự kết hợp giữa địa hình, ánh sáng và góc máy đã biến nơi đây thành một trong những điểm chụp ảnh được săn đón nhất châu Âu. Nhiều blogger du lịch quốc tế thậm chí gọi đây là “một trong những view (tầm nhìn) cầu đẹp nhất châu Âu”.

Dù hình ảnh lan truyền tạo cảm giác như đứng giữa vực sâu, thực tế lại khác xa. Cây cầu này “không thực sự cao như vẻ ngoài”, bởi phía dưới vẫn có nền đất cách chỉ vài mét, đảm bảo an toàn cho người đi qua.

Cây cầu chỉ bắc qua một con suối nhỏ, và phần “vực sâu” mà người xem thấy trong ảnh thực chất nằm ở phía sau góc chụp.

Hiệu ứng thị giác khiến nhiều người nghĩ rằng cây cầu “lơ lửng giữa không trung”, trong khi thực tế nó chỉ dài vài mét và cao chưa đến 3m so với mặt đất tại vị trí bắc qua suối.

Dù bản thân cây cầu không quá nguy hiểm, hành trình để đến được đây lại là câu chuyện khác. Cung trekking (đi bộ đường dài) lên Olpererhütte dài khoảng 6,4km cả đi lẫn về, với độ tăng độ cao hơn 600m và được đánh giá ở mức trung bình khó.

Đường đi chủ yếu là dốc, nhiều đoạn đá và có thể phải dùng tay hỗ trợ khi leo. Không ít du khách thiếu chuẩn bị đã gặp khó khăn vì địa hình và thời tiết trên núi. Hành trình này gồm các đoạn đường hẹp, leo dốc liên tục giữa địa hình núi cao, đòi hỏi thể lực tốt và kinh nghiệm trekking cơ bản.

Hành trình đến Olpererhütte thường bắt đầu từ các thị trấn du lịch như Mayrhofen, Ginzling, Finkenberg. Từ đây, du khách di chuyển bằng ô tô tới khu vực hồ Schlegeis. Sau đó, hành trình trekking chính thức bắt đầu, phổ biến nhất là theo tuyến trail (đường mòn) 502 dẫn lên núi.

Thời điểm lý tưởng nhất để trải nghiệm là từ tháng 6 đến tháng 9, khi tuyết đã tan và điều kiện di chuyển thuận lợi hơn. Tuy vậy, vào mùa cao điểm, lượng người đổ về khá đông, khiến hành trình trở nên chật chội và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Địa điểm này cũng được đánh giá không phải nơi lý tưởng cho trải nghiệm riêng tư, bởi lượng người quá đông làm mất đi cảm giác hoang sơ ban đầu của khu vực. Theo Brautrausch Magazine, vào mùa du lịch, cây cầu thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, với cảnh du khách xếp hàng dài chỉ để chờ chụp ảnh.

Nhiều chuyên trang quốc tế nhấn mạnh rằng cây cầu chỉ là một phần nhỏ của trải nghiệm, bởi giá trị thực sự của hành trình nằm ở toàn bộ cung đường trekking với cảnh quan núi non, hồ băng và thung lũng Alps trải dài, chứ không chỉ riêng điểm check-in trên cầu.

Ảnh: Brautrausch, Wrong Turn Again, Tamzin in Transit.